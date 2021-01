Conforme a los criterios de Saber más

El exmandatario Ollanta Humala busca volver a Palacio de Gobierno con el Partido Nacionalista Peruano. Como parte de su campaña, ya ha visitado las regiones San Martín, Cajamarca, Amazonas y Junín, y esta semana concedió una entrevista al programa ’20/21′, de Canal N.

En la entrevista, criticó la gestión de Francisco Sagasti en la lucha contra el COVID-19, al que acusó de no utilizar “recursos humanos y materiales” disponibles para contrarrestar los efectos de la pandemia. Luego lanzó cifras erradas para cuestionar al gobierno anterior.

“Uno de los errores de Sagasti es no haber hecho un corte con la gestión de Vizcarra. Acá hay un problema: ya con Vizcarra habíamos tenido una pandemia que fue un desastre. Se consumió el fondo de estabilización fiscal de más de 9.500 millones de dólares. Dejaron un millón de soles en esto. Se llevaron bonos a 100 años, y eso lo vamos a tener que pagar. Hay más de 9.000 millones de dólares de contenciosos en el CIADI que afectan al Estado peruano y hemos visto el desastre de las vacunas”, dijo.

El Comercio sometió a un fact checking las declaraciones del candidato y encontró que de al menos cuatro de las cifras que dio, tres son erradas.

1. El fondo de estabilización fiscal no fue de US$ 9.500 millones

En marzo del 2020, cuando se anunció la primera cuarentena por el COVID-19, el Fondo de Estabilización Fiscal fue de US$ 5.471 millones, no de US$ 9.500 millones. Así lo muestra un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El economista Juan José Marthans, exsuperintendente de Banca y Seguros, precisó que el Fondo de Estabilización Fiscal alcanzó un máximo histórico de alrededor de US$ 9.000 en el 2014, precisamente durante el mandato de Humala, pero luego empezó a reducirse progresivamente.

“Ahora el dinero se viene utilizando para cubrir diferentes frentes de gasto y compensaciones sociales anunciados por el gobierno del señor Vizcarra. Esto es viable y pertinente en un contexto de crisis global. Para eso está el fondo. Lo que hay que preguntarle a todos los presidentes que gobernaron entre el 2013 y marzo del 2020 es cómo se pasó de US$ 9.000 millones a US$ 5.000 millones”, dijo.

Cuando El Comercio solicitó los descargos de Humala, el Partido Nacionalista respondió mediante Cynthia Montes, miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Montes comprobó que la cifra es errada y dijo que le notificará a Humala para que se corrija.

Además, aseguró que el candidato quiso referirse al Fondo de Estabilización Fiscal que dejó su gobierno en el 2016, que fue de US$ 8.2 millones.

Elaboramos el siguiente cuadro para mostrar la evolución del fondo en la última década, con información del MEF.

Gobierno Año Fondo de Estabilización Fiscal (en millones de dólares) Alan García 2010 2.1 Alan García / Ollanta Humala 2011 5.6 Ollanta Humala 2012 7.1 Ollanta Humala 2013 8.5 Ollanta Humala 2014 9.1 Ollanta Humala 2015 7.9 Ollanta Humala / Pedro Pablo Kuczyski 2016 8.2 Pedro Pablo Kuczynski 2017 6.3 Pedro Pablo Kuczynski 2018 5.7 Pedro Pablo Kucynski / Martín Vizcarra 2019 5.4 Martín Vizcarra 2020 5.4

2. No queda solo S/ 1 millón

En el Fondo de Estabilización Fiscal hay un 1 millón de dólares, no de soles, precisó el economista Marcel Ramírez La Torre. El Partido Nacionalista también envió información que confirma el error del exmandatario.

3. Los millones por controversias ante el CIADI

De acuerdo con las cifras del MEF revisadas por Ramírez La Torre, el monto de contingencia por controversias internacionales en temas de inversión (CIADI) es de alrededor de US$ 4.000 millones, no de US$ 9.000 millones.

Para obtener esa cifra, Ramírez realizó cálculos con información sobre montos de contingencia considerados en el Marco Macroeconómico Multianual del MEF. En tanto, Marthan precisó que “este es un tema que no compete a un gobierno en particular, sino a la labor y acciones de diferentes gobiernos en los últimos 10 o 15 años”.

Cynthia Montes informó que la cifra que calcularon en el partido fue obtenida de un semanario local y otros medios.

Verdadero: los bonos a 100 años

La única cifra correcta que lanzó Humala fue el referido a la colocación de un bono al plazo de 100 años. La operación la realizó el Estado peruano en noviembre pasado “ante la necesidad de financiar gastos por la falta de recursos generados internamente”, explicó Ramírez.

El economista detalló que la emisión de bonos para obtener US$ 4.000 millones se realizó en varios plazos extensos. Uno vence dentro de un siglo (en el 2121), otro en el 2032 y otro en el 2060.

