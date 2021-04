Conforme a los criterios de Saber más

Pedro Castillo anuncia que desactivará la ATU y la Sutrán

Por Jonathan Castro

En su recorrido por el norte del país, los simpatizantes de Pedro Castillo se reunieron en José Leonardo Ortiz, Chiclayo, uno de los distritos más pobres de la provincia y donde se concentran muchos migrantes de la sierra norte. Más de mil personas llegaron al parque San Carlos para escuchar el discurso del candidato presidencial de Perú Libre.

“¿Cómo es posible que Ud. se saque la mugre trabajando año tras año para pagar a los bancos intereses altos? ¡No más estos bancos y cajas usureras que abusan de mi pueblo! Hay que ponerle un tope. Que nuestros mototaxistas no estén sufriendo. ¡Hay que desactivar esta Sutrán abusiva! ¡Hay que desactivar esta ATU de Lima! Hay que hacer la verdadera reingeniería del transporte”, exclamó.

El experto en temas de transporte Luis Quispe Candia, de la ONG Luz Ámbar, explica que “el objetivo de ATU es implementar un servicio integrado de transporte; es decir, una red de buses ordenada. [...] La Sutrán tiene una competencia de fiscalización y está funcionando bien. Ambas están creadas por ley y desactivarlas sería perjudicial”.

Si bien en el mitin, Castillo no anunció ninguna propuesta contra la pandemia del COVID-19 ni se guardó el distanciamiento social, otras actitudes sembraron más dudas sobre su plan.

En una conferencia de prensa realizada por la mañana, volvió a dar evasivas sobre el equipo técnico que lo acompañará.

“Lo primero que haremos es garantizar una vacuna de calidad para todos los peruanos”, señaló Castillo.

También indicó que tenían un equipo preparado en temas de salud, pero que lo presentarán en los próximos días. En la interna del partido, el hermetismo sobre el equipo técnico se mantiene.

En Nuevo Perú, movimiento de la excandidata Verónika Mendoza, hay predisposición al diálogo, aunque aún no hay conversaciones concretas. El médico y excandidato al Congreso Carlos Glave señaló a este Diario que tiene predisposición a brindar apoyo técnico frente a la pandemia.

Castillo también intentó marcar distancia de las vinculaciones que se le han hecho a miembros de su agrupación con el Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso. Primero, señaló que en los medios había psicosociales y luego, ante la plaza, preguntó: “¿Quién de Uds. va a decir que soy terrorista? ¿Quién de Uds. va a decir que soy chavista? [...] Soy el terror de la corrupción”.

Keiko Fujimori podría convocar a especialistas de otros partidos

Por Sebastian Ortiz y René Zubieta

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no descartó que personas de otros partidos políticos se sumen al equipo técnico de su agrupación en el contexto de la campaña de segunda vuelta.

“En esta segunda vuelta, estamos ampliando el equipo. Y se hará una presentación con un equipo más amplio, más sólido, más convocante y seguramente habrá personalidades también de otras tiendas políticas”, declaró ayer a la prensa tras cumplir actividades en Lurín. El líder del equipo de plan de gobierno en cuanto a salud, recordó, es Ernesto Bustamante, exjefe del Instituto Nacional de Salud (INS), quien ha prometido apoyar al laboratorio Farvet con la producción de la llamada “vacuna peruana”, que aún se encuentra en etapa preclínica.

Bustamante, en diálogo con El Comercio, explicó que lidera a un grupo encargado de salud, ciencia y tecnología, que a su vez tiene subequipos. Sin embargo, prefirió no dar detalles: “Naturalmente es un equipo de aproximadamente diez personas en salud y cinco en ciencia y tecnología, pero no estoy en libertad de divulgar todavía los nombres. Son personas que laboran en instituciones y que, en este momento, no es conveniente decir quiénes son”.

Según explicó, los pilares para enfrentar la pandemia son implementar un programa de vigilancia genómica para identificar las variantes y mutaciones del coronavirus, la realización de 70.000 pruebas moleculares al día, dotar de oxígeno medicinal a centros de atención primaria, reforzar la adquisición de camas UCI y “vacunar a la gente con una buena vacuna”.

Por su parte, Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia y jefe de la campaña fujimorista, sostuvo que el plan de gobierno de su partido es coherente y se pueden aterrizar distintos temas, como la lucha contra la pandemia o la generación de empleo.

Durante sus declaraciones a la prensa, la candidata presidencial acotó que el jefe del plan de gobierno es Nano Guerra García, virtual legislador de quien destacó sus conocimientos en temas de emprendedurismo.

Mencionó también a la virtual congresista Patricia Juárez como experta en temas de titulación; a Jorge Baca Campodónico, ministro de Economía en el gobierno de Alberto Fujimori, en asuntos macroeconómicos; o a Fernando Rospigliosi, exministro del Interior, como encargado del plan de seguridad ciudadana.

VIDEO RECOMENDADO:

Curules del Congreso a boca de urna