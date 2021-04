Conforme a los criterios de Saber más

Unos días después de la primera vuelta, el economista Hernando de Soto convocó a su casa, en Surco, a los virtuales congresistas de Avanza País para informarles que se tomaría un tiempo prudente para analizar su postura frente al balotaje entre Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular). Los asistentes estimaron que el excandidato presidencial saldría en una semana a sentar la posición del partido naranja, teniendo en cuenta el apoyo que brindó al fujimorismo en el 2011 y 2016.

Sin embargo, fue grande su sorpresa al escucharlo en la noche del domingo en el programa “Agenda Política”, de Canal N, donde refirió que espera ayudar a que Castillo migre hacia el centro su propuesta y que Fujimori incorpore políticas que permitan la inclusión a la economía del 80% de los ciudadanos que se encuentra en la informalidad. Un consejero que, en sus palabras, busca evitar “la colisión total de dos trenes de alta velocidad”.

La indefinición de De Soto provocó que dos de los siete virtuales congresistas de Avanza País- Alejandro Cavero y Adriana Tudela- anunciaran a las pocas horas, a través de sus cuentas de Twitter, su respaldo a Fuerza Popular.

“A dos semanas de la primera vuelta para mi está claro que en esta elección estamos decidiendo entre la democracia y la dictadura, así como entre la libertad y el estatismo. No hay más. Anuncio que yo no votaré por Castillo y debemos hacerlo por Keiko Fujimori. Se trata del Perú”, tuiteó Cavero marcando distancia del economista.

Tudela Gutiérrez argumentó que el proyecto de Perú Libres “es incompatible” con el estado de derecho y las libertades políticas y económicas. “En esta circunstancia, votar por Keiko Fujimori es lo más responsable. Esto no es un cheque en blanco. El poder político, sin importar quién lo ejerza, siempre debe ser limitado y fiscalizado”, subrayó.

Postulé al Congreso para defender el estado de derecho y las libertades políticas y económicas de los peruanos. El proyecto de Pedro Castillo es incompatible con esas ideas. (1/2) — Adriana Tudela Gutiérrez (@adrianatudelag) April 26, 2021





La misma noche del domingo, el excanciller Francisco Tudela, desde Estados Unidos, envió un mensaje a diferentes medios de comunicación anunciando su alejamiento de Avanza País, donde integró el equipo técnico de De Soto en la primera vuelta.

“He abandonado la plancha de gobernabilidad de Avanza País. En esta hora decisiva no se puede ser indeciso o esperar para ver quién gana”, refirió escuetamente.

En breve comunicación con El Comercio, la virtual congresista Patricia Chirinos anunció que votará por Fujimori Higuchi, porque el plan de gobierno de Castillo “va en contra del país”. “No lo veo como una persona confiable, mi posición siempre ha sido de pro mercado y de centro derecha, yo no estoy a favor de ideas comunistas”, agregó.

Rosselli Amuruz, también virtual parlamentaria de Avanza País, sostuvo que ella “jamás apoyaría al comunismo” ni “un cambio radical de la Constitución”.

“Sabemos que nuestro líder quiere escuchar los planteamientos de ambos partidos. Nosotros como bancada respetamos, pero el tiempo pasa y todos los peruanos quieren un pronunciamiento. Los siete [integrantes de la bancada] hemos tenido una conversación, no puedo hablar por todos, pero sí te puedo decir que coincidimos que no podíamos ir por Castillo. Yo, definitivamente, votaría por Keiko Fujimori”, expresó a este Diario.

Un liderazgo que se debilita

Fuentes del partido Avanza País señalaron que en los próximos días otros integrantes de la nueva bancada también se sumarán a la postura de Cavero, Tudela y Chirinos y no descartaron que se den nuevas renuncias en el equipo técnico que acompañó a De Soto.

Por ejemplo, el excongresista Marco Miyashiro- ex director de la Policía Nacional y uno de los autores de la captura del cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso- dijo a este Diario que él está “en contra de todo lo que sea comunismo” y “pro terrorismo”. Añadió que tiene una conversación pendiente con el economista.

Marco Miyashiro ha sido regidor y congresista en representación de Fuerza Popular. (Foto: GEC)

Las mismas fuentes refirieron que dentro de Avanza País ha generado molestia dos decisiones que ha tomado su excandidato a la Presidencia de la República. La primera ha sido su indefinición, pese a que se tomó dos semanas para evaluar el contexto de la segunda vuelta.

“Hay bastante gente [dentro del partido] que está en contra de su decisión, nosotros esperábamos una postura desde el arranque a favor de Keiko Fujimori. Ella tiene sus cuestionamientos, pero es lo que corresponde. Con su postura nos está dividiendo y no ayuda a la unidad que necesita la bancada en sus inicios”, manifestaron.

Tampoco ha sido visto con buenos ojos que De Soto haya designado al general EP (r) José Williams Zapata como su “interlocutor” con la bancada, cuando la coordinación pudo ser directamente con él.

“Él ha nombrado, a través de las redes sociales, a un interlocutor, cuando somos siete los que hemos entrado al Congreso, somos poquitos, si fuéramos 30 se puede entender, pero somos pocos”, remarcaron.

Este Diario ha intentado comunicarse con el virtual congresista José Williams Zapata desde la semana pasada, pero no ha respondido a nuestras llamadas y mensajes. (Foto: GEC)

Fuentes de Avanza País señalaron que si De Soto se mantiene alejado de la bancada su liderazgo sobre el grupo puede debilitarse, como ocurrió con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski con la bancada de Alianza para el Gran Cambio en el Parlamento de 2011-2016. Aunque señalaron que la agrupación debe mantenerse unida en el nuevo Congreso.

Otras fuentes del partido del tren reconocieron que pese al malestar que existe, no hay un ánimo de parte de los virtuales parlamentarios de “romper” con De Soto.

Las mismas fuentes refirieron que el economista ha comentado a su círculo cercano que en el 2016, Fuerza Popular, a pesar de contar con 73 congresistas, “nunca lo llamo” y “nunca buscó” implementar desde el Poder Legislativo sus propuestas de entonces. Consideran que ese puede ser uno de los motivos que tiene para no respaldar por tercera vez a Fujimori Higuchi.

De Soto, en una entrevista en radio Exitosa, dijo este lunes que él dio su autorización a los integrantes de la virtual bancada de Avanza País para que “voten como les parece” en la segunda vuelta.

“En lo que se refiere a mi bancada antes de entrar en este esfuerzo en serio y comenzar a hablar con jefes de Estado de afuera que están preocupados […] yo le dejé a todos mis congresistas mi autorización, si es que fuera necesaria, para que ellos voten como les parece”, expresó.

También sostuvo que si ninguno de los candidatos aplica su recomendación mantendrá su voto para el balotaje en secreto. Pero si alguno acoge sus ideas, podría apoyarlo.

“Si veo que ninguno de ellos ha hecho esta movida, yo en ese momento posiblemente decida mantener mi voto secreto y voto como me parece, pero si veo que han avanzado en esa dirección, yo lo voy a anunciar […] Si uno lo está haciendo mucho mejor que el otro, en ese momento indico por quién voto”, dijo.

El economista lamentó el alejamiento del exministro Tudela de su propuesta.

“Esa es la noticia que he leído ayer, me da mucha pena porque lo tengo en muy alta estima, pero él no es miembro del partido, yo lo había puesto en una posición […] y creía que habíamos entendido que cada cual podía tener opiniones distintas sin él renunciar o yo botarlo, pero debe tener buenas razones y yo las respeto. Él ha tomado distancia, es cierto”, acotó.

Una dispersión a la vista

La politóloga María Paula Távara consideró, en comunicación con El Comercio, que De Soto primero debe definir si mantendrá o no “un liderazgo a largo plazo” del partido Avanza País. Agregó que el economista ha dejado entender que él podría trabajar con cualquiera de los dos gobiernos que resulte elegido sin problemas.

“Distinto es, por ejemplo, el caso de López Aliaga que ha dicho ‘yo me voy a quedar en la política’, ‘voy a ser candidato de nuevo’, ‘yo ya entregué la administración de mis empresas a otros’. En el caso de Hernando de Soto, que además llegó al país específicamente para postular, me inclinaría que después del 7 de junio, que se vayan definiendo el triunfo electoral, probablemente lo veamos retornar del todo a su rol más bien de técnico”, expresó.

El politólogo Mauricio Zavaleta dijo que es poco lo que se puede conservar del liderazgo de De Soto en Avanza País, en la medida de que el economista “es una persona ya bastante mayor y con pocas posibilidades de lanzar una candidatura” a la Presidencia en el 2026.

“Creo que De Soto ya no es presidenciable y su figura se va a ir diluyendo, yo te diría muy rápidamente en el panorama política. Por supuesto, Avanza País va a seguir siendo lo que es ahorita, que es un vientre de alquiler, y en la siguiente elección también se anunciará con otro candidato. De repente se cambia de nombre, de repente se cambia de logo”, subrayó a este Diario.

Zavaleta opinó que es “muy improbable” que el economista conduzca a su bancada, porque esta cuenta entre sus filas a “un montón de gente que es independiente”.

“Avanza País no es un partido, estamos hablando de una asociación pluricultural de políticos. Tenían a Jorge Paredes Terry, pero también a Adriana Tudela y al padre, entonces, armas una especie de sancochado y es para la elección. Termina la elección y cada uno, digamos, mira por la suya. Yo creo que la bancada de Avanza País no tiene mucho futuro en el Parlamento, me refiero a que no esperemos que ellos van a cohesión y más bien esperemos que se pueden disgregar más rápido que tarde”, concluyó.

