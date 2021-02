Conforme a los criterios de Saber más

Desde que comenzó la campaña electoral, Yonhy Lescano tiene como prioridad hacer un recorrido por el país. Ha visitado desde Aguas Verdes, en el norte, hasta Acobamba, en el centro, pasando por Tocache, en la selva, donde sufrió un accidente vial. El sur, que irónicamente aún no visita, es su nuevo bastión, según la última encuesta de El Comercio-Ipsos que lo ubica en segundo lugar.

— En CADE, Keiko Fujimori lo ha señalado como representante del populismo. ¿Qué le respondería?

Creo que ella ha estado representando fundamentalmente a los grandes intereses económicos, muchas veces oscuros. Ese es el común denominador del gobierno fujimorista. Nosotros más bien representamos las obras, el progreso, el desarrollo. El ama quella, ama sua, ama llulla; no seas ladrón, que mucha falta le hace en estos momentos al país; no seas ocioso, no seas mentiroso. Son palabras vacías de la señora Fujimori, que varias veces ha intentado llegar a la presidencia y que se le hace más difícil porque el pueblo del Perú ya conoce la trayectoria de su grupo político.

— Pero hay un punto sobre el que no le falta razón. Sus posiciones siempre han estado del lado de lo que opina la mayoría de la gente o de bolsones electorales. Lo recuerdo incluso del lado de los comerciantes de La Parada cuando se rehusaban a cambiar de sitio.

Yo no capitalizo las esperanzas del pueblo del Perú que sean inviables. Yo interpreto la realidad del pueblo; veo sus necesidades, sus problemas: el retiro del 95,5% de los aportes de las AFP. Que estas empresas les dan pensiones miserables a los afiliados es un hecho concreto que demuestra que esa ley que yo impulsé va por el camino correcto. ¿Ha mejorado la situación de seguridad en La Parada? Al contrario, está peor. La realidad convalida la lucha que hemos dado.

— ¿En qué fundamenta la posición que toma respecto a diferentes temas: en lo que recoge de la calle, en su lectura frecuente de las encuestas o en conversaciones con especialistas?

No, yo soy político y he sido legislador. ¿Qué tengo que hacer? Atender con las leyes las necesidades y resolver los problemas. Eso le corresponde a un gobierno, a un Congreso. Es permitir que, a través de las decisiones del Estado, la gente viva mejor. Y con mis leyes muchos de los peruanos han comenzado a vivir mejor.

— Ud. propone una nueva Constitución. ¿Qué es lo central que quiere cambiar?

Uno es el manejo de las riquezas naturales del Perú. Hay un artículo nefasto en la Constitución que dice que los recursos naturales cuando están en el subsuelo son del Perú, pero cuando lo saca ya no es del Perú. Eso permite que las transnacionales le paguen los precios que les da la gana por nuestros recursos naturales, los minerales y el gas. Eso hay que cambiarlo.

— ¿Y cuál sería el cambio que propone respecto a la propiedad de los recursos?

Yo soy profesor de Derecho. La propiedad es del propietario en todo momento y en todo lugar. No puede cambiar de titular si solamente lo pones de un lado al otro, eso no tiene ningún sentido. La riqueza del Perú es del Perú, en donde esté, y quien lo haya sacado no se puede convertir en un nuevo propietario. Ese es un principio básico del Derecho. Tú eres propietario mientras no transfieres la propiedad.

— ¿Las empresas extractivas serían solamente operadoras? ¿Eso no va a desalentar la inversión minera?

Tiene que ser así. Si yo te contrato para que tú me repares un carro, es mi carro y yo te pago por tus servicios. No puede ser que por que me reparas el carro, tú te haces propietario. Si ellos han sacado los recursos, se les pagará el servicio y se les venderá, pero yo [el Estado] siendo propietario. Y ese propietario establecerá el precio, las pautas y entrará a una negociación con las empresas. En otros lugares, no ha desalentado absolutamente nada. Se ha puesto orden; nos tenemos que hacer respetar. Son nuestros recursos los que sirven para hacer colegios, centros médicos, mejorar una serie de necesidades que tenemos.

“Trataremos de que el primer ministro que entre el 28 de julio sea un militante honrado, no muy conocido porque eso no sirve de nada”. (Foto: César Campos / GEC)

— ¿Cómo se define en términos económicos?

Yo me defino como un político que quiere que en su país haya una economía social de mercado. Esa economía que está al servicio de la gente; no que explote a la gente. Acá no se piensa en la gente, porque otros artículos permiten el saqueo de la riqueza del Perú y la gente no está bien atendida. Yo me defino como una persona que sí cree que es importante la inversión, pero también con el compromiso y la responsabilidad social que deben tener las empresas. No vamos a hacer economía estatista. Queremos una economía donde haya competencia, pero donde el Estado ponga las condiciones equitativas, justas.

— ¿Para usted, el Estado debe mantener su rol subsidiario en la economía o debe tener un rol mucho más activo, empresarial?

Yo creo que está bien el rol subsidiario del Estado, en determinadas materias. Yo creo que el agua no se debe privatizar, porque es un derecho humano. Allí donde la empresa no llega puede hacer la actividad empresarial el Estado. Por ejemplo, en el tema de los vuelos comerciales, tanto que hablaba la señora Fujimori, no conoce el Perú. Cuando hay una línea aérea de bandera, por ejemplo, es para que vuele a los lugares donde no llegan las líneas aéreas comerciales.

— ¿En qué se diferencian sus propuestas, en términos económicos, de las de Verónika Mendoza?

Yo realmente no he leído el plan de gobierno de la señora Mendoza. Lo leeré más adelante, pero en realidad nosotros hemos hecho un plan de gobierno acorde con nuestra doctrina; un plan que busque el progreso del país, que vaya con el trabajo conjunto que utilizamos en Acción Popular para permitirle al pueblo que haga obras, Cooperación Popular. Nosotros no buscamos el estatismo, ni hacemos elogios al gobierno de Venezuela. Nosotros no somos fundamentalistas en algunos temas. Pensamos que la empresa privada puede colaborar, pero siempre con la vigilancia del Estado.

— ¿Por qué menciona el fundamentalismo si no ha leído el plan de Mendoza? ¿Ella sí es fundamentalista?

En algunos casos sí. Por ejemplo, en esto del aborto, me parece que es fundamentalista. Y yo digo eso porque conozco, he estado ahí debatiendo en el Parlamento. Llevan el tema del aborto como una consigna y no le busquen otras soluciones para evitar matar a un inocente que es el concebido. Ellos dicen: “la mujer tiene derecho a decidir”; a pesar de que saben científicamente que lo que está dentro de su vientre no es parte del cuerpo de la madre, sino otro ser humano. En eso, hay un fundamentalismo que la izquierda se niega a ver otras soluciones.

— En los escenarios de segunda vuelta de la última encuesta de El Comercio-Ipsos, Ud. les ganaría a la mayoría de sus competidores, excepto a Forsyth, con quien tiene un empate técnico. ¿Por qué usted sería un mejor presidente que él?

Porque yo ya he demostrado que he actuado honestamente en mi trabajo político. Diecinueve años, no soy un desconocido. Siempre he acabado mi función, siempre he llevado a cabo mi tarea en situaciones difíciles. También porque, repito, me he enfrentado a mafiosos, a cobardes en luchas solitarias. He atendido a 10.000 personas al año, y muchas de ellas con problemas resueltos.

— ¿Ya tiene claro quiénes serían su primer ministro y su ministro de Economía?

Yo tengo al jefe del plan de gobierno, que es Luis Oballe. Está haciendo un buen trabajo para plantearle las propuestas al pueblo peruano. Él puede ser un magnífico primer ministro. Hay una persona que yo admiro, un académico, Paco Miró Quesada, que es un hombre honrado. Hay varios nombres. Y estoy dando preferencia a quienes nunca los reivindicaron, a pesar de que han estado luchando 64 años: a los militantes de mi partido. Eso no quiere decir que solamente van a ser militantes los que van a gobernar. Convocaremos a otros profesionales de otros puntos de vista que vayan en la línea del plan de gobierno. Pero trataremos de que el primer ministro que entre el 28 julio de este año sea un militante honrado; no muy conocido, porque eso no sirve de nada.

— ¿Por qué deberíamos confiar en que su gobierno pueda tener estabilidad? Acción Popular está muy dividido.

Siempre hay discrepancias en la política. Pero lo importante es que el presidente gobierne, que haga obra. Es el presidente el que lleva la batuta, y que tenga la plena seguridad el pueblo peruano, porque ya me ha visto trabajar desde el Congreso, que a mí no me tiembla la mano. Muchas veces hemos tenido partidos en que todos están de acuerdo, pero con gobiernos corruptos. Mira el gobierno de Fujimori. ¿Alguien discrepaba ahí? Nada, le cortaban la cabeza.

— ¿Es usted el caballo de Troya del sector del partido que votó a favor de la vacancia?

Tengo 19 años en política, no me presto a fines oscuros. Soy un político transparente. Eso de decir “un caballo de Troya” es para los que hacen política de inmundicia, los que usan la política para otros fines. Mi conducta desvirtúa esas declaraciones desafortunadas.

— ¿Qué va a pasar con Manuel Merino y los congresistas de su partido que votaron a favor de la vacancia si Ud. llega a la presidencia?

Yo no tengo ninguna competencia. La fiscalía ya inició investigaciones respecto a los lamentables actos donde murieron dos jóvenes peruanos, y que yo salí a defender al pueblo del Perú frente a esta irresponsabilidad que se llevó a cabo por algunos congresistas de mi partido.

El rol del BCR en su eventual gobierno

— Pasemos al plan de gobierno. ¿Cómo pretenden crear cinco millones de empleos?

Inversión pública. Necesitamos invertir, con el dinero que dispongamos, para reactivar la economía y recuperar el empleo. Si hago la carretera doble vía Tumbes-Tacna, la carretera Lima-Junín; las represas, los proyectos agrarios, las escuelas, canales de irrigación. Ahí está la recuperación del empleo.

— Habla mucho de invertir en obras públicas, en educación. ¿Pero cuáles son las medidas concretas para recaudar más dinero para ejecutar esas inversiones en medio de esta crisis?

Vamos a tener menos plata, qué duda cabe, vamos a tener un país en crisis. Pero con esos recursos vamos a comenzar a trabajar, y tenemos que recaudar lo que tengamos que recaudar con esas limitaciones. No vamos a poder crear otros impuestos porque sería una locura. “Vamos a ampliar la base tributaria”, difícil ampliar la base tributaria en esta crisis. Tenemos que hacer las obras con el dinero que tenemos.

— En el análisis del sistema de pensiones, en el plan de gobierno, se señala que es pertinente un impuesto a la riqueza. ¿Cómo implementarían esta medida?

Creo que por ahí no va la solución.

— Pero está en su plan.

Pero no hay un planteamiento que diga que vamos a crear un impuesto a la riqueza, porque eso iría en contra del dinamismo económico del país. Lo que vamos a hacer es manejar bien los recursos que tenemos; vamos a invitar a sentarse a una mesa a los empresarios para revisar las exoneraciones tributarias, por ejemplo; el pago de los cánones, de las regalías.

— En su plan, señalan que quieren regular los precios de los medicamentos. ¿Qué entidad se encargaría de hacerlo?

Este modelo lo he tomado de la OCDE, al que el Perú quiere ingresar. En varios países de Europa poderosos, capitalistas, no socialistas, establecen precios promedio. Ahí tenemos el Ministerio de Salud, la Digemid, por ejemplo. Una facultad más para que pueda verificar hasta qué precio puede cobrar una medicina. El precio de la luz y el teléfono está regulado por los organismos reguladores, Osinergmin y Osiptel. Las medicinas son indispensables para vivir y, sin embargo, están al libre mercado, y hay un monopolio.

— Ud. también señala que el Banco Central de Reserva debería regular la tasa de interés de los bancos. Pero esa es una medida excepcional, no debería tomarse a la ligera.

Aquí está el artículo 84 de la Constitución: “La finalidad del BCR es preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo y las demás funciones que señala la ley orgánica”. No son excepcionales, es obligación del BCR, no se cumple. Siempre debe hacer eso el BCR para evitar abusos. Y si no quieren que se aplique el artículo 84, eso se llama anarquía, entonces, competencia. Yo voy a autorizar al Banco de la Nación que haga las mismas operaciones de los bancos comerciales.

— ¿Eso no rompe el principio de subsidiariedad?

No, porque el banco ya está funcionando, recibe ahorros, hace transferencias. Lo único que vamos a hacer es ampliar sus funciones.

— El argumento en contra, es que si fijan los topes muy bajos, los bancos simplemente no le van a prestar plata a quien no pueda pagar. Eso generará que más personas queden fuera del sistema financiero.

¿Para qué tenemos la Superintendencia de Banca y Seguros? Ellos ven que los bancos cumplan sus funciones, no van a hacer lo que les da la gana. Si el ciudadano cumple con los requisitos, el banco tiene la obligación de prestarle. Sino estaríamos en tierra de nadie. Nadie les prohibe que ganen, pero no pueden abusar. Tenemos que ser un país donde nos respeten.

— ¿A quién propondrá como próximo presidente del BCR?

No tengo nombres porque primero tengo que superar las etapas. Recién soy candidato a la presidencia. Pero tendré que pensar en alguien que esté comprometido con cumplir la Constitución, evitar el abuso.

— El lema de la campaña es rescatar los principios del ama llulla, ama quella y ama sua. ¿Cómo se traslada eso a la política anticorrupción real? Ud. señala que habrá un nuevo modelo de licitaciones pero no señala cómo será.

En realidad son normas de buen gobierno reconocidas por Naciones Unidas. El primer paso es elegir un gobernante honrado. En segundo lugar, hay que dar marco legal. El delincuente que le roba al Estado no regresa más; el privado que le estafa aunque sea con un sol, no vuelve a contratar más.

— En la sección de seguridad dice: “encararemos el problema de la delincuencia común en los seis primeros meses, implementando medidas diferentes a las que se han venido aplicando”. Pero no dice cuáles serían.

Uno, hay que fortalecer a la policía, lo que no es diferente en las palabras, pero nosotros lo vamos a hacer en la práctica. La ayuda a la policía, a los suboficiales, evitar que se les recorte su sueldo haciéndoles pagar el Fovipol, este fondo de vivienda que no reciben ningún beneficio. Pero además voy a hablar con las Fuerzas Armadas. Creo que están haciendo un buen trabajo en esta pandemia, ya están en las calles ayudándonos a poner orden. Ese trabajo se tiene que extender en tiempos de normalidad.

— ¿O sea, para Ud. las FF.AA. deben acompañar en el patrullaje?

Las FF.AA. pueden colaborar con la seguridad ciudadana del modo en el que pueda establecer la ley que se necesite aprobar y el marco constitucional. Los he visto en las calles de Amazonas, de Tumbes, los delincuentes no se acercan. Eso necesitamos.

El voto femenino

— Su intención de voto entre las mujeres es bajo. Eso podría deberse a varios factores, entre ellos la denuncia que se le hizo por acoso, que Ud. me dice que ha sido archivada. ¿Cómo piensa ganar el respaldo de las mujeres?

No es porque yo lo diga, se ha demostrado que es mentira, una infamia. Estoy preparando la querella para esas personas que no debieron jugarse con el honor de una persona. Si hay mujeres que tienen dudas sobre eso, yo les digo que fue una infamia y ha habido una resolución. Y yo he estado al lado de las mujeres siempre, he estado con las trabajadoras del hogar para que se pueda reconocer el acuerdo internacional de la OIT; he presentado el proyecto de ley que permita que el Estado pague una contribución a las amas de casa, porque en otros países ya se reconoce que el trabajo del ama de casa debe ser remunerado cuando no se cuenta con otros ingresos porque es trabajo efectivo. Lo que pasa es que a veces se desconoce eso.

— ¿No cree que su posición de oponerse al aborto genera que las mujeres sientan que Ud. no entiende su posición como mujeres en una situación de vulnerabilidad?

Yo creo que cuando hay una situación de vulnerabilidad, de riesgo de la mujer, ahí está facultado el aborto. Con lo que no estoy de acuerdo es que a un inocente lo maten por culpa de un violador. Esa es una terrible injusticia, y que al violador le perdonen la vida.

— Hablando del tema del violador, en su plan de gobierno propone la castración química.

En muchos países lo han implantado y ha bajado el índice de violaciones. La castración química es ponerle una inyección a un individuo cobarde y se le anula de la cabeza a los pies sus facultades sexuales.

— ¿Las mujeres interpretarán eso como algo positivo?

Creo que sí, porque con eso disminuimos el número de violadores, de mujeres violadas, de niños violados. Cuando al peruano machista se le diga que van a castrarlo químicamente, va a ver que los efectos van a ser distintos.

Aclaración: Esta entrevista fue publicada el 21 de febrero

