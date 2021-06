Conforme a los criterios de Saber más

Encabezó la conferencia de la bancada de Perú Libre para exigir que el Jurado Nacional de Elecciones proclame a Pedro Castillo como presidente electo a mitad de semana. Jaime Quito es el vocero alterno de la nueva bancada de Perú Libre, del ala de Vladimir Cerrón, y ahora habla sobre el futuro parlamentario.

— ¿Han entablado diálogo con otras agrupaciones para intentar ser parte de la Mesa Directiva?

Estamos en ese procedimiento. Hemos estado en esta larga espera de los resultados electorales. En Perú Libre, de los 37 parlamentarios, 35 somos de provincia y dos de Lima. Por lo tanto, tenemos una conexión directa con nuestras regiones y tenemos que responder a ello. Pero se está trabajando paralelamente estas coordinaciones con otras bancadas, que lo estamos empezando a hacer porque tiene que haber apertura. Creo que todos los que tenemos un cargo público queremos la voluntad de nuestro pueblo.

— ¿Con qué bancadas han conversado? Los congresistas de Juntos por el Perú son sus aliados naturales. ¿Lo serán también los de Somos Perú y el Partido Morado?

Bueno, con bancadas vamos a empezar a hablar. Estamos coordinando con toda la bancada para hacer ese trabajo.

— Si el JNE rechaza las nulidades presentadas por Fuerza Popular, Pedro Castillo será proclamado presidente. ¿Cómo van a lidiar con un Congreso mayoritariamente dominado por la oposición, de derecha?

Sí, por supuesto. Pero más allá de la postura que me planteas, tienen una posición porque vienen de provincias, viven la realidad de nuestro país. Y estamos seguros que ellos van a coincidir con lo que estamos planteando para afirmar los cambios urgentes que necesita el país porque es para las grandes mayorías.

— ¿Qué comisiones van a buscar presidir? Les corresponderían 7.

Sí, son siete comisiones. Las prioridades, como Jaime Quito, esto irán siendo acuerdos de la bancada, pero son Educación, Salud, Constitución, Presupuesto, entre otras en las que debemos trabajar para cumplir con los planteamientos que hemos venido haciendo a lo largo de la campaña.

— ¿Dejarían que la Comisión de Fiscalización esté en manos de la oposición sin ningún problema?

Bueno, eso es parte de la conversación y del trabajo que se va a ir desarrollando, y de las conversaciones. Nosotros tenemos todo el desprendimiento con el único objetivo de que aquí empecemos a ponernos de pie para salvar al país de la emergencia en la que se encuentra.

— ¿Cuáles van a ser las prioridades en la agenda parlamentaria en el corto plazo?

La bancada se está reuniendo. Lo que estamos priorizando es, primero, apoyar al Ejecutivo en los problemas de la salud. Yo vengo de la región Arequipa, y allí no solo tenemos una crisis sanitaria, sino en el que está siendo gravemente afectada por el tema del coronavirus. Es fundamental ingresar a resolver este problema, y apoyar al Ejecutivo en todo lo que signifique la labor del Legislativo.

— ¿Pero qué propuestas concretas van a plantear desde el Congreso en el tema de salud?

Inmediatamente lo que tiene que verse es el tema de las vacunas, que es una prioridad y una acción inmediata…

— Claro, pero esa es una labor del Ejecutivo

Hay acciones que tienes que tomar al corto y mediano plazo, porque no todo lo vamos a poder hacer al día siguiente. Tenemos que ir priorizando el tema de las vacunas en cuanto a salud, pero también tenemos que hacer una propuesta que es aumentar el presupuesto respecto al PBI en el sector Salud para poder ir solucionando los problemas estructurales que tiene este sector.

— O sea, la promesa del aumento del PBI en salud va a ser uno de los temas que contemplen para el presupuesto del 2022.

Claro, porque este Congreso, a partir de agosto, empezamos a discutir el presupuesto.

— En el tema del cambio de la Constitución, que fue una de las propuestas centrales, ¿cuáles van a ser los primeros pasos en ese camino?

Tenemos que desarrollarlo en una primera legislatura. Eso es trabajo de consensos con las diversas bancadas porque nosotros no llegamos a los votos necesarios. Para una segunda legislatura, puede ser también a través de la convocatoria a la ciudadanía [referéndum]. Pero esos son mecanismos que iremos trabajando, pero también hay otros aspectos en las que el presidente, el profesor Perdo Castillo, también tiene prerrogativas. También hay el espacio que la ciudadanía puede ejercer a través de la recolección de firmas.

— Entiendo que Uds. quieren hacer reformas. ¿Pero ya tienen claro el mecanismo que van a usar para la convocatoria a una asamblea constituyente? Porque esa figura no existe en la Constitución. ¿Van a presentar un proyecto que incorpore la asamblea constituyente en la Constitución?

Por supuesto, se van a tener que hacer todos los mecanismos correspondientes, o los espacios correspondientes para poder llegar a la propuesta que la gran mayoría de la población entiende que esta Constitución, los modelos que implantan esta Constitución no han podido resolver los problemas que venimos arrastrando por décadas.

— Dentro de esta ronda de conversaciones, ¿han planteado reuniones con el fujimorismo y sectores contrarios como Renovación Popular?

Vamos a conversar con todos. Pero evidentemente creo que no nos vamos a sentar a hablar con el fujimorismo por esta situación en la que nos encontramos. Pero con los demás sectores estamos totalmente abiertos a conversar bajo las propuestas que estamos planteando. ¿Quién no va a querer que se vayan solucionando los problemas de la salud, de la educación, de la vivienda, de la agricultura? Sería ser antipatriota si no estamos en esa perspectiva.

— Nómbreme tres iniciativas que plantearán primero desde el Congreso. Ya me dijo lo de salud. ¿Qué más?

Eso lo vamos a trabajar en consenso con la bancada. Todo lo estamos trabajando de consenso porque todos tenemos una gran responsabilidad con nuestras regiones. Eso pasa por las propuestas que ya te he señalado: tiene que cambiarse lo que debe ser cambiado. El marco jurídico tiene que ser cambiado de la forma en la que pueda beneficiar a la población. Y el tema educación y salud serán nuestras prioridades.

— Uds. no tienen experiencia parlamentaria. El Frente Amplio les había ofrecido una capacitación y enseñarles sobre el manejo parlamentario. ¿Eso ha avanzado?

La experiencia es algo que se adquiere. No es una cuestión sine qua non para que puedas hacer tus tareas como parlamentario. Muchos de los que estamos aquí como congresistas somos abogados, y en esa perspectiva podemos conocer los reglamentos, e iremos conociendo la necesidad que tiene nuestro pueblo para que sean compaginadas dentro de la agenda parlamentaria.

— ¿Pero todavía no han hecho una capacitación?

Pero no sé si lo necesitemos o no. Ya estamos trabajando como bancada, y cada parlamentario tiene su propia perspectiva. No veo necesario algunos espacios de capacitación.

— ¿Uds. [los congresistas electos] van a formar parte de las comisiones de transferencia que en estas semanas deberían empezar a trabajar con el Ejecutivo?

Eso lo vamos a conversar. Aquí hacemos un trabajo articulado. El Ejecutivo va cumpliendo sus actividades; el Legislativo cumpliremos lo que nos corresponde; y el partido, ya que también hay un partido de gobierno, cumplirá sus responsabilidades y tareas con la población.

— Ya que me habló del partido, ¿el señor Vladimir Cerrón mantendrá un vínculo fluído con la bancada o se limitará al partido? ¿Cómo va a ser esa relación?

Me parece que tienen una tirria y una satanización de algunos miembros. Vladimir Cerrón es un ser humano, un médico humanista, y es el secretario general de Perú Libre. Dentro de la ley de organizaciones políticas están las jerarquías, los comités ejecutivos regionales, nacionales, distritales; y el doctor Vladimir Cerrón cumplirá esas responsabilidades dentro del partido.

— ¿También se comunicará con la bancada?

¿Es malo? Si conversamos con diversos sectores, de otros partidos, que podríamos considerar que están en una línea que podríamos considerar que no han resuelto los problemas del país, y con el que es el secretario general del partido que ha obtenido esta victoria, según el resultado de la ONPE, tendríamos que también sentarnos a conversar siendo parte del partido. De ninguna manera veo algo malo en ello. Aquí necesitamos también el esfuerzo de todos los sectores empresariales.

