Conforme a los criterios de Saber más

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe decidir si confirma la resolución en primera instancia que excluye de la contienda electoral a George Forsyth (Victoria Nacional) por una omisión en su hoja de vida o, en todo caso, si lo repone. La resolución se dará a conocer en los próximos días. En tanto eso ocurre, conversamos con Joaquín Rey, vocero de campaña y candidato al Congreso por Lima con el número 9 de Victoria Nacional, quien desglosa argumentos y se muestra confiado en que el exalcalde de La Victoria podrá seguir en carrera. Sin embargo, tampoco descarta que puedan recurrir a otras instancias en caso ello no ocurra: “nos reservamos el derecho”, afirma.

-¿Fue un error por una falta de experiencia, una omisión involuntaria o cómo calificas esta situación que, de cualquier forma, ocasionó la exclusión de su candidato presidencial?

Lo primero que te diría es que estamos confiados en que el JNE nos va a permitir continuar en carrera, confiamos en su buen criterio. Básicamente, porque ninguna formalidad burocrática puede estar por encima del derecho a la participación política. Y, sobre todo, del derecho de millones de peruanos a elegir a quien consideran la mejor opción en esta contienda. A tu pregunta, es claramente un error material involuntario. Lo que pasó fue básicamente que, en vez de llenar los ingresos del 2019, se pusieron los del 2020. Es un error. Pero no hay ningún intento de omitir información, porque los ingresos del 2019 George Forsyth ya los había declarado incluso ante Sunat. Ya es información que tiene el Estado. Y no se puede ocultar algo que ya es público. No hay ninguna intencionalidad en ese sentido. Es sencillamente un error. Pero la sanción no puede ser desproporcionada. No te pueden excluir de la carrera por una cuestión así. Eso no pasa en ningún lugar del mundo, y menos a 60 días de las elecciones.

-Pero es un error que, a criterio de los tres miembros del pleno del JEE Lima Centro 1, merece la exclusión (la decisión fue tomada por unanimidad).

Nosotros consideramos que hay una lectura incorrecta ahí y, si quieres entrar al plano legal, te digo por qué: Perú es signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuyo artículo 23 se desarrollan los derechos políticos y se plantean cuáles son las razones por las que se pueden regular en las leyes nacionales. Ninguno de los criterios tiene relación con, por ejemplo, el llenado de un formulario. Si los miembros del JNE ratifican la decisión estarían yendo en contra del texto expreso de un tratado internacional. Serían incluso pasibles de una acusación por violación de la Constitución. Y, bueno, incluso se podrían iniciar accionar de un nivel de amparo, a nivel del Tribunal Constitucional. Pero no creemos que sea el caso, creemos que los miembros del jurado van a tener en cuenta este tratado y también es fundamental el sentido de proporcionalidad. Es un error involuntario, te pueden sancionar de alguna manera. Pero una exclusión es una medida absolutamente desproporcionada. Y, de hecho, hemos visto en otros casos de exclusiones en este proceso en los que finalmente el Jurado ha tenido una decisión en pro de la participación.

-Como el caso del señor Vizcarra...

Son casos distintos, pero el criterio también ha sido el de sopesar el error, la omisión, como quieras llamarlo, con el derecho a la participación política. Y es el mismo criterio que debiera pesar acá también. Sobre todo, insisto, porque, si hubiera una intencionalidad de ocultar información, eso sí preocuparía. Pero no se puede ocultar algo que ya es público, que ya tiene el Estado. Entonces, no puede haber allí alguna mala fe. Es sencillamente un error.

-¿Qué pasaría si es que el JNE confirma la resolución en primera instancia?

Nosotros confiamos en que se va a revertir esta decisión del Jurado Electoral Especial y por eso no hemos parado ni un minuto. […] No quisiera ponerme en el supuesto de que se nos niegue la participación porque, como te digo, esto iría en contra de nuestra ley expresa, los jueces ahí estarían incursionando en incluso el delito de prevaricato, que es ir en contra de la ley. Entonces no creo que eso suceda.

-¿Pero qué harían? No me vas a decir que no se han puesto en ese escenario.

Digamos que la candidatura se reserva el derecho de meter un recurso de amparo con una medida cautelar que permita seguir siendo candidato (a Forsyth). Que es una medida que te da el marco jurídico…

-¿Irían al Poder Judicial o al Tribunal Constitucional?

Es que esto ya es una medida ante el TC. Pero mira, nos reservamos el derecho. Eso es lo que te estoy diciendo. Porque podríamos hacerlo, pero es algo que se planteará en su momento. Es un derecho que tenemos y que podemos ejercer en caso el jurado pues decida excluirnos, que no lo creo.

-En conclusión, se debe privilegiar, por sobre un error de llenar unos formularios, el derecho a la participación política.

Exactamente. Porque sino, además, la elección pierde. Imagínate que las elecciones las termine una decisión en la mesa, o sea el Jurado, y no en las urnas, como tiene que ser. La democracia pierde en una situación así, si es que el menú electoral se reduce. Más aun, sabiendo que nuestra candidatura es... estamos primeros. Es una candidatura con muchos adeptos en el Perú. Imagínate cómo quedan todos esos millones de peruanos que quieren votar por nosotros.

- ¿Qué tanto los ha golpeado esta decisión del JEE? Porque podría traducirse en una especie de incertidumbre para el propio elector. Ya hemos visto la encuesta de Ipsos en la que han bajado varios puntos (bajó de 17% a 11% en un mes).

Es un hecho que eso ha tenido un efecto. Yo me comunico con mucha gente en mi condición de candidato al Congreso y muchos me dicen “oye, pero George está fuera de carrera’”. El mensaje ha calado. Se han encargado de decirle a la gente que nuestro candidato está fuera de carrera y eso evidentemente impacta. Creo que eso explica en muy buena medida la reducción que ha habido en esta encuesta de Ipsos. Entonces, claro, por más que estamos seguros de que vamos a seguir en carrera, estas cosas sí te afectan un poco. Es una pena que, finalmente, por más que haces valer tu derecho a participar, igual ya te afectó, porque ya hubo un bajoncito en las encuestas. Algo de eso hay de todas maneras.

- ¿Y crees que en este último tramo de las elecciones (tan solo faltan 49 días) van a poder recuperarse de este bajón en las encuestas?

De todas maneras. Mañana mismo lo recuperamos. Lo importante va a ser salir fuerte a posicionar el mensaje de que seguimos en carrera. Porque con todos los titulares [que salieron] de “JEE excluye a Forsyth”, ahora esperemos que haya lo mismo en el otro sentido. Que se difunda la noticia y, por supuesto, George y todos nosotros vamos a estar posicionando ese mensaje para que la gente sepa. Vamos a remontar, de todas maneras. No tenemos duda ahí.

- Y, cambiando un poco de tema, debido a la pandemia, ¿han evaluado alguna especie de estrategia para posicionar sus propuestas en este último tramo que ya queda antes de la elección? Porque casi no se podrá hacer campaña física de acá a varias semanas.

No se puede hacer campaña territorial en las zonas de mayor gravedad. Lo que ha hecho George en las últimas semanas ha sido estar en zonas donde no hay cuarentena. La semana pasada estuvo en el norte, en Cajamarca, Amazonas, donde sí se puede, e incluso la semana anterior a esa estuvo en el sur, en Arequipa, Cusco, Moquegua y Tacna. Se ha avanzado con eso, pero evidentemente se va a tener que apostar fuerte por una estrategia digital y de medios masivos. Que siempre se ha concebido así porque, desde el día uno, todos sabíamos que había el riesgo de una segunda ola, que este tema no estaba resuelto. Estamos apostando fuerte por eso. No es fácil, porque muchos peruanos no tienen internet. Es una pena, porque no todos tienen acceso a la misma información. Ese es un reto que tenemos que resolver como país, sin duda. Como principio, lo fundamental es cuidar a la gente. No vale la pena exponer a nadie con fines electorales.

-Ahora, sobre el caso ‘vacunagate’: ¿Qué debería ocurrir con todos estos altos funcionarios que han recibido la vacuna contra el COVID-19, fuera del plan de vacunación nacional?

Es terrible. Es indignante ver que en una situación así haya personas que usan la función pública para servirse a sí mismos, es desesperanzador. Les tiene que caer todo el peso de la ley e incluso creo que tienen que haber inhabilitaciones para ejercer la función pública a futuro. Creo que, en algunos casos, como el del expresidente Vizcarra y el de las exministras Mazzetti y Astete, se tiene que proceder con las denuncias constitucionales. El Congreso debe enfocarse en eso porque, además, es un clamor popular, y darle trámite rápidamente a estos tres casos en particular. También te diría una cosa más: no hay que aprovechar esta situación para pescar a río revuelto e introducir más inestabilidad.

-Precisamente, desde el Congreso se habla de denuncias que tienen como fin inhabilitar a Vizcarra, lo que podría leerse como una especie de venganza o apresuramiento para sacarlo de carrera. ¿Tú me dices que sí sería esto una buena decisión?

No van a poder. Entiendo que los plazos no dan de acá a la elección. Pero, al margen del tema electoral, yo creo que lo fundamental es que ya es evidente que el señor Vizcarr es una persona que no ha actuado con honestidad en este y en otros casos. Yo creo que sí hay elementos suficientes como para proceder con una denuncia constitucional de esta naturaleza. No es el objeto inhabilitarlo para este proceso electoral, sino hacia futuro. Pero ahí sí yo te diría que hay elementos. Distinto es el tema de la censura a la mesa directiva.

-Entonces sí sería una buena decisión, a su juicio, la inhabilitación para Vizcarra.

Sí, yo creo que hacia futuro es algo que se debe considerar.

VIDEO RECOMENDADO:

‘Vacunagate’: el escándalo de vacunación que sacude al país