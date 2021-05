Conforme a los criterios de Saber más

El general EP (r) José Williams Zapata, virtual congresista de Avanza País, consideró que Perú Libre no podrá ir al centro y cuestionó la influencia del exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón sobre Pedro Castillo, candidato que disputa la segunda vuelta. Agregó que el liderazgo de Hernando de Soto no se ha visto minado en su partido, tras mantenerse neutral en el balotaje.

— De Soto ha solicitado a Pedro Castillo y a Keiko Fujimori regular sus discursos. ¿No cree que es un error de parte del economista no definir una postura clara a tres semanas de las elecciones?

Hernando De Soto piensa que Castillo debe moderar su posición totalitaria, marxista y comunista, porque no va a tener apertura en ningún lugar ni afuera ni dentro del país y eso da rumbo a fracasos. Con respecto a Keiko Fujimori, él ha referido que ella debería corregir los errores que tuvo en los tres últimos años cuando tuvo la bancada más importante del Congreso. Eso es lo que yo puedo decir sobre él, no quiero juzgar lo que él tiene en la mente.

— De Soto se reunió en el norte del país con Castillo. ¿Perú Libre puede ir al centro? ¿Tiene aspectos comunes con Avanza País?

Fíjate, yo lo que voy a decir es lo que yo pienso. Creo que no [puede ir al centro], Perú Libre tiene un concepto que data de hace mucho tiempo. Castillo es un político de hace poco, pero está influenciado por un núcleo duro de sus seguidores, también por Vladimiro Cerrón, su posición no la va a cambiar.

— En el 2011 y 2016, De Soto apoyó a Keiko Fujimori frente a Ollanta Humala y PPK, respectivamente. ¿Por qué cree que esta vez no la respalda? ¿Hubo una ruptura tras las elecciones de hace cinco años?

Lo que entiendo es que De Soto no está respaldo a Fujimori ni a Castillo, él ha señalado los errores que tiene Castillo y que le ha pedido corregir. Él también ha dicho que tiene muchos puntos en común con Keiko Fujimori…

— El respaldo a De Soto a Fujimori en el 2011 y 2016 se dio en un escenario, donde sus oponentes no eran extremistas como Castillo. ¿Por qué ahora decidió por la neutralidad?

Bueno, yo creo que eso se lo tienen que preguntar al mismo Hernando. Por otra parte, yo pienso que, en el transcurso de los próximos días, él va a tomar una decisión. Entiendo que él está mostrando los flancos débiles de cada uno de ellos [los candidatos del balotaje]. Eso es todo lo que puedo decir respecto a De Soto.

— De Soto quedó cuarto en la primera vuelta. ¿Está en la posición de poner condiciones a los dos que sí pasaron al balotaje?

No hablo a título de Hernando, pero yo creo que a estas alturas ningún candidato puede ponerle condiciones a la población, la población va a decidir, según lo que escuche, lo que analice y lo que crea que es mejor. Yo tengo la esperanza de que la población vaya evaluando los riesgos a los que nos llevan Castillo y Cerrón con el marxismo y el totalitarismo. Inclusive, como lo proyecta su plan de gobierno puedan ejecutar gobiernos más duros de los que tienen Cuba y Venezuela, es un equivalente [al régimen] de Lenin allá por 1917 [en la URSS] o a Mao Tse-Tung en China después de la segunda guerra mundial. Es un extremo demasiado duro que no va a funcionar en el Perú. Yo no creo en los extremistas, ni en los marxistas ni en los totalitaristas porque los he visto a lo largo de mi vida, de mi carrera militar, son difíciles de convencer.

— Keiko Fujimori ha indicado que ampliará su equipo técnico. ¿Usted, por ejemplo, estaría dispuesto a colaborar con Fuerza Popular de cara al balotaje en temas de seguridad ciudadana o lucha contra el terrorismo?

Soy de Avanza País, y con el partido tengo un proyecto sobre seguridad, que lo he expresado en 30 o 40 hojas, están en mi Facebook y en mi página web. Entonces, desde mi trinchera voy a trabajar por la seguridad. Si de este documento, toman [algunas propuestas], pues en buena hora, pero yo no voy a ir a otro partido a colaborar con su proyecto, porque yo pertenezco a Avanza País.

— ¿Ha generado malestar dentro de la bancada de Avanza País la indefinición de De Soto?

No, no, no. Desde hace ya casi dos semanas y media tuvimos una reunión. Él nos dejó en libertad de poder expresar lo que nosotros pensamos como bancada. Yo no coincido con los puntos que expone Castillo, porque él pretende permanecer en el poder más tiempo. Yo estoy de acuerdo con Keiko Fujimori, pero sí deseo que corrija todo lo que la opinión pública le pide […] La bancada [de Avanza País] está bien unida, el partido también.

“La relación entre el Congreso y Ejecutivo debe tener como horizonte darle tranquilidad al país”, afirmó Williams Zapata. (Foto: César Campos | El Comercio)

— Seis de los siete integrantes de la futura bancada de Avanza País han referido que votarán por Fujimori Higuchi, mientras quien fue su candidato presidencial no define una posición. ¿No mina su liderazgo esta situación?

No, desde el momento que el líder del partido dice “pueden tomar ustedes la determinación que crean conveniente”, no, no tienen por qué [minar su liderazgo]. Y él no está apoyando a ninguno de los candidatos, no se ha ido con ninguno de los dos. Ese es un tema de Hernando, él es el lo que está haciendo público, lo está manifestado. Pero nosotros como bancada estamos unidos y el partido también. Yo he conversado con dos dirigentes del partido y estamos todos unidos.

— ¿Cómo tomaría usted un eventual respaldo de De Soto a Castillo? ¿Se alejaría de Avanza País?

No, yo no puedo especular sobre algo que no se ha dado. No, no puedo, no está bien.

— De Soto lo designó como portavoz de la bancada. ¿Pero no deberían ser los integrantes de esta quien lo elijan?

Soy el vocero político, no el vocero de la bancada. No todo lo va a decir Hernando, entonces ahí sí lo voy a tener que hacer yo. El vocero de la bancada se elegirá una vez que se instale el nuevo Parlamento, y lo definirán los congresistas con sus votos. Todos vamos a elegir a quién será el portavoz de la bancada.

— Zaira Arias, candidata de Perú Libre al Congreso, ha referido que Castillo, de llegar a ser elegido presidente, llamará a una asamblea constituyente, que automáticamente disuelve el Congreso. ¿Le preocupa que se dé un nuevo quiebre del orden constitucional?

La señorita Zaira Arias no conoce exactamente cuál son los procedimientos, eso no podría darse. Hay un proceso legal para llegar a esa circunstancia.

— De Soto tiene 79 años. Es muy difícil que en el 2026 postule nuevamente a la Presidencia. ¿Qué liderazgo mantendrá unida a la bancada de Avanza País?

La bancada de Avanza País primero tiene como núcleo su pensamiento de centro. El partido y la bancada necesitan estar unidos para poder seguir en esta lucha política. Entonces, nosotros vamos a seguir unidos. Hernando De Soto sigue siendo el líder del partido. Hay suficientes recursos para mantenernos unidos. Como le dije, yo he hablando con dos dirigentes del partido y todos estamos absolutamente unidos, lo mismo con la bancada.

— Los hoy virtuales congresistas de Avanza País se han afiliado a ese partido en setiembre, y la mayoría son, digamos, independientes. ¿Qué mantendrá unida a su bancada los próximos cinco años?

Nos va a mantener unidos la libertad, la democracia y el deseo que el Perú funcione, que no se quiebre el Congreso, la búsqueda del bienestar de la población. Yo creo que esos conceptos son principios muy importantes y en eso coincidimos absolutamente.

— El próximo Parlamento tendrá 10 bancadas. Es decir, será altamente fraccionado. ¿Con qué partidos puede Avanza País formar alianzas o, al menos, tener acercamientos?

Las cosas se van a dar, según vayan presentándose, de acuerdo a la situación y a las variables que se den. Evidentemente, todos vamos a estar detrás de tener un Perú en democracia, con seguridad y en camino al desarrollo. Y no con aquellos que nos lleve al conflicto y a la fricción, ya de eso ha habido suficiente, creo que no debemos ir por ese derrumbe.

— Jorge Montoya, de Renovación Popular, dijo que aspira a ser presidente del Congreso. ¿Su partido lo respaldaría?

Esto es prematuro, hay procedimiento. No quiero adelantar nada. Esta es una elección que debemos hacer todos los congresistas y en este momento no puedo responderle nada al respecto.

— ¿Avanza País apunta a ser una bancada de oposición? ¿Solo lo serán si Perú Libre llega al gobierno?

Tengo la esperanza de que no salga el totalitarismo ni el marxismo y me refiero al señor Castillo. Tengo la esperanza de que Castillo no va a ser presidente. En ese sentido, nosotros vamos a ser una oposición consciente y alturada.

— Los dos últimos Congresos han sido cuestionados, el primero prácticamente forzó la renuncia de PPK a la Presidencia y el actual vacó a Vizcarra. ¿Cómo debe ser la relación del próximo Parlamento con el Ejecutivo?

La relación debe ser optima, debe ser de lo mejor porque los poderes de Estado gobiernan a una nación, tienen que ir en el mismo rumbo. Creo que la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo debe tener como horizonte darle tranquilidad al Perú y no someterlo a situación que nos lleven al lugar donde nos encontramos ahora. Esto [la crisis política] es consecuencia de lo que sucedió entre el Congreso y el Ejecutivo, que comenzaron a pelear. Una responsabilidad del Congreso es mirar hacia atrás y pensar que, si hacemos populismo, lo que vamos a conseguir es hacerle daño al Perú, pero también desprestigiarnos de por vida.

— ¿Por qué cree que De Soto no pasó a segunda vuelta?

Yo creo que es algo que tenemos que analizar todavía. El tiempo no nos lo ha permitido, vamos a reunirnos para evaluar. Luego de un proceso como este, debemos encontrar cuáles fueron todos los aspectos positivos, todas aquellas debilidades que tuvimos, porque eso tiene que quedar escrito por el partido. Y mejorar lo bueno que se ha hecho.

— Han pasado tres semanas de la primera vuelta. ¿Usted identifica algún error en este momento?

Creo que pudimos salir antes a las regiones, y tener un poco más de contacto con la población. Somos un partido que, por primera vez, llega a los niveles que ha llegado y es gracias a Hernando de Soto. Hay otros partidos que tienen bastante más experiencia en procesos electorales y saben manejar mucho mejor el tema de los personeros, de las salidas y el manejo comunicacional. Todo esto debe servir para aprender.