Rafael López Aliaga está en Pichanaki, Junín, en una gira de tercero en vuelta de solo dos. Entre ideas fuerza de plan de gobierno contra el hambre y la corrupción que promete llevar al Congreso, y teorías conspirativas sobre el papel de la ONPE, las encuestadoras y los medios, él le da varios sentidos a esta gira del tercero.

—Excandidato, ha ido a la boca del lobo, la plaza fuerte de Perú Libre que pareciera una imposible prolongación de la primera vuelta. ¿Cómo define esta gira singular?

Primero, una corrección, hemos presentado una impugnación a la ONPE, que en mi opinión parece la INPE, por una serie de delitos contra la voluntad popular y la hemos denunciado a fiscalía. Estamos esperando a ver que dice el JNE sobre el nuevo conteo de votos que hemos pedido, así que no me mates [ríe].

—Estamos en la segunda vuelta y que sepamos, solo persisten unas indefiniciones en Arequipa entre un candidato suyo y uno morado.

Pero queremos que se recuenten los votos presidenciales y eso implica que en la segunda vuelta podría estar yo en lugar de Keiko. Pero vamos a ver, nunca se sabe.

—Tiene derecho a soñar con esa posibilidad pero le preguntaba cómo define esta gira.

Para agotar el primer tema, legalmente sigo en carrera, todavía no he dejado de ser candidato, ¿Cómo defino esta caravana de la esperanza? Como un acto de agradecimiento. La gente ha salido a las calles con un cariño enorme, diciendo ‘Porky’. Ha pegado mucho el tema de ‘Porky’. Los niños me traen su cuadrito con Porky. Yo firmo como Rafael, es mi nombre, pero me dicen ‘no, fírmame Porky’ y se van felices. Eso me da mucha alegría.

—Si ese tema crece, Disney podría reclamar.

Al revés, podría cobrarle regalías a Looney Tunes

[Nota de Redacción: Porky y la serie Looney Tunes de la que es parte son de Warner Bros; no de Disney].

—¿Llegó a conversar con Keiko su iniciativa de esta gira? Es también un apoyo a ella.

Más que a Keiko, yo lo hubiera hecho por cualquier otro. La idea es, sobretodo, agradecer. La caravana de la esperanza yo la iba a hacer de todas maneras para agradecer a la gente que ha votado por mi partido que tiene un año de vida y ha incursionado con mucha fuerza y ha desplazado a partidos tradicionales. Tengo la obligación de ser agradecido y más en esta región [Junín]. Empecé aquí por respeto a mi abuelo que trabajó más de 40 años, era ingeniero agrónomo, gerente general de una sociedad ganadera, y era ecologista que predijo el desastre ecológico de la minería en Pasco y Junín. Esta es mi tierra también. He sacado la mayor votación.

—Perú Libre ganó, comprensiblemente, en Junín.

Hay que investigar bien que ha pesado. El señor [Vladimir] Cerrón pide a la gente en Junín que le manden la cédula del voto. La gente está con mucho temor, los hermanos Cerrón son varias joyitas.

—¿Llegó a hablar con Keiko sobre esta u otras maneras de apoyarla?

No se ha realizado ningún tipo de reunión, la decisión ha sido tomada por el CEN de mi partido y yo pido licencia para hacer esta gira por el Perú, por un tema de democracia, para explicarle a la gente que no queremos ser Cuba, Venezuela o Corea del Norte. Y la gente me entiende, tengo un estilo distinto a Keiko, voy directo al grano y hablo claro y duro. En el Congreso yo mismo estoy trabajando con 24 abogados más o menos 50 iniciativas para hacer un shock legislativo el 28 de julio, poniendo como primera condición que se expulse a Odebrecht junto a 18 empresas más, que no sigan contratando con el estado, que recuperemos la dignidad y se incauten sus activos y todo el circuito mafioso que ha hecho tanto daño al país.

López Aliaga dice que nunca votó por Keiko Fujimori, pero ahora votará y llama a votar por ella. Asegura no haber conversado con ella sobre su apoyo. (Fotos: GEC)

—O sea, su plan de gobierno tendría una concreción en proyectos de su bancada. ¿Piensa participar en las reuniones de su bancada?

Me he reunido ya varias veces con toda la bancada, hemos definido qué leyes son más urgentes. El paquete es más de 200 pero tenemos que priorizar.

—Priorizar y conciliar, tiene que buscar aliados.

Ahí se va a ver quiénes son los aliados de Odebrecht en el Perú. El hambre cero es un tema que vamos a implementar, el voluntariado juvenil, modificar el código penal, para que el que delinca, si es extranjero, se vaya a su país de origen. Han sido temas de campaña.

—Sí, los conocemos. ¿Qué balance tiene de su performance en la primera vuelta? ¿Qué razón cree que le impidió ganarle a Keiko?

La ONPE se ha empecinado en ir en contra de Renovación Popular. Tengo una teoría que la he confirmado el día de ayer. Me parece que Hernando de Soto ha jugado en pared con el señor Castillo y con Odebrecht. De Soto se ha dedicado a atacarme, siendo un amigo mío y eso dividió el voto. Yo le pedí a Hernando que deslinde de Odebrecht y no lo ha hecho, ha dicho públicamente que es imposible expulsarlo legalmente. Y Castillo nunca menciona a Odebrecht. Son los dos candidatos que funcionan con Odebrecht. Castillo es el equivalente a Lula. Es la estrategia Odebrecht. La encuestadora Ipsos en El Comercio me puso sexto.

—Esa es su teoría conspirativa, pero tuvo un extraordinario crecimiento en su intención de voto que fue registrado.

No me chupo el dedo, Ipsos y El Comercio, disculpa que te lo diga, se pusieron de acuerdo en ponerme en sexto lugar el domingo anterior. La familia Miró Quesada, el señor Pedro García Miró reconoce que El Comercio me la tenía jurada.

—Ese señor es uno de 263 accionistas que tienen una opinión. Ya planteó su teoría conspirativa. Yo confío en el rigor de la encuestadora y de nuestro trabajo. Le preguntaba qué factor de su personalidad pudo determinar que llegue hasta donde llegó y no ganara a Keiko.

Yo creo que decir la verdad, y explicar a la gente propuestas muy aterrizadas como hambre cero, explicarle que Odebrecht y la mermelada que reciben ciertos medios le ha quitado colegios, comida, la vacuna. La gente va entendiendo. La corrupción ha quitado derechos, se ha llevado 40 mil millones de dólares del Perú. Esos mensajes calan muy bien, me siento muy contento con lo hecho.

—¿No siente que esos mensajes que calaron fueron acompañados de un estilo confrontacional y polarizante que sirvió para ponerlo en el candelero pero luego puede haberlo afectado?

Para nada, yo creo que a la gente le gusta que le hablen claro en el Perú. Yo he hablado muy claro y creo que voy a seguir con ese estilo, es mi forma de ser, tu la conoces.

—Es cierto, es su personalidad, ¿y en la campaña supo oír a sus asesores?

Sí, tengo buenos asesores y me reservo dar nombres.

—Le oí una idea muy radical: que en los primeros 100 días de un gobierno suyo vería la forma de trasladar las funciones de la capital desde Lima hacia Junín. ¿La sostiene aún?

Totalmente, y la vamos a plantear como una iniciativa legislativa. Es vital que un presidente esté cerca a la posibilidad de ser potencia mundial pero que también esté cerca al drama del Perú. Hoy fui a un comedor popular, que no le llega nada de apoyo del gobierno central. Hay un abandono absoluto de los programas sociales y la gente está muy resentida con lo que denominan Lima. El hambre cero tiene que ser una política de estado y los jóvenes tienen que ayudar como voluntarios, es una forma de educar, que conozcan su país. Tenemos que hacer autopistas que son financiables con el ahorro interno que se dedica a hacer inversiones fuera del Perú, eso es una locura. Las AFP, mucho de lo que recaudan, lo invierten fuera del Perú. ¿Por qué no invierten en carreteras de 40 millones de dólares, que tienen rentabilidad asegurada, como se la dieron a Odebrecht y a estos sinvergüenzas?

—Cómo no estar de acuerdo en ideas como hambre cero e inversión en construcción de infraestructura sin corrupción. Le preguntaba por esta idea radical de trasladar la capital, porque a la vez ha anunciado que va a a postular a alcalde de Lima.

Si has visto el caso de Brasilia, que lo conozco mucho, es el eje político de Brasil. ‘Mucho Lima’ ha generado resentimiento hacia Lima. Hay que conectarla con el resto del país. La capital debe ser donde históricamente iba a ser, entre Jauja y Huancayo. Es la gran oportunidad que tiene el Perú. Hay falta de visión sobre la riqueza del país, he escrito libros sobre eso. Voy a seguir con mi bancada trabajando en estas propuestas sea o no presidente del Perú. Quiero dejar como legado un paquete de leyes donde se pueda poner al Perú en el top mundial.

—¿Cree que estas prioridades son más fáciles de conciliar con Keiko que con Castillo?

Bueno, a Castillo no lo veo en el mapa. Si llega a ser presidente del Perú, esto va a ser un desastre total.

Aunque su primera reacción tras el triunfo de Castillo en primera vuelta, fue de relativa simpatía; ahora López Aliaga lo asocia al comunismo y gira en contra suya.

—Nos desconcertó que su primera reacción fue decir que había que ayudarlo porque era un pro vida.

La primera impresión que me dio fue buena: un hombre que habla de la vida y la familia. Pero luego comencé a leer el plan de gobierno de Cerrón, que es una persona preparada, ha estado en Cuba, es médico cirujano, sabe lo que quiere. El sí pone por escrito que está a favor del aborto, no es pro vida para nada. Que Castillo no haya leído el plan de gobierno que ha hecho Cerrón ya es problema de él.

—¿Lo conocía a Castillo antes?

No, lo había escuchado por la tele, me sigue pareciendo una persona del campo, un profesor simple pero no lo veo presidente del Perú. Me dio buena leche pero no había leído lo que está escrito.

—¿Y no cree en la posibilidad de que siendo presidente se aparte de Cerrón y busque apoyo de otras bancadas, incluyendo la suya?

No, ya he visto el fenómeno de Venezuela. Así empiezan las dictaduras, yo no voy a avalar en ningún momento al señor Castillo y al señor Cerrón. Date cuenta que a los congresistas los ha puesto Cerrón. Castillo era un invitado de último minuto.

—Una cosa son las ideas de Castillo y Cerrón, y otra cosa es lo que se puede hacer. Si gobernara, no va a tener los apoyos que tuvo Chávez en su momento.

No voy a poner al Perú en riesgo. Conozco los métodos marxistas desde la universidad, los he estudiado; conozco el maoísmo que es la peor rama. No puedo quedarme callado. Lo he vivido en la Universidad Nacional [Pedro Ruiz Gallo] de Chiclayo 4 años.

—Estuvo dispuesto a aliarse con reservistas de Antauro Humala. ¿Qué pasó ahí?

Le quito una frase, los reservistas no son de Antauro, son los héroes del Cenepa que no tienen ningún reconocimiento y lo que piden es trabajo. El reservista es una persona digna que lo que quiere es trabajar. Lo he dicho muchas veces, Antauro es un asesino que mató policías indefensos y los ha rematado. Hablo de cerca de 200 mil reservistas que son parte de la reserva de las fuerzas armadas del Perú.

—El Congreso será fragmentado. ¿Con quienes imagina una coalición para sacar proyectos adelante?

Con los partidos democráticos. El señor Acuña tiene un partido democrático, en el mismo Somos Perú hay gente que tiene una visión democrática. El mismo De Soto, aunque los que tenía se le fueron casi todos.

—Con el Partido Morado y con Juntos Por el Perú, veo que tiene algunas ideas coincidentes.

Con Juntos por el Perú sí tenemos algunas similitudes. En lo que son programas sociales, por ejemplo, hay cosas que comparto con Verónika Mendoza. Con el Partido Morado, no sé, no se define bien, tiene una ambigüedad. Me gustaría verlos en la cancha. Hay partidos democráticos, el mismo partido fujimorista me parece democrático.

Tras el gesto solidario de De Soto en un plantón ante el JNE; este dio un giro radical y empezó a atacar a López Aliaga. Según este, esa fue una de las razones que dividió el voto de ambos en favor de Keiko Fujimori.

—¿Suscribiría un acuerdo en pro de la democracia, en el que las fuerzas políticas se comprometan a no usar irresponsablemente las herramientas de la disolución y la vacancia?

Ello ya es un tema de la bancada. Somos 13 y puede que aumente con personas que ahora no tienen bancada. Sí creo que sería bueno tener un frente democrático que garantice la estabilidad del país. Acción Popular tiene dos facciones, la gente que sigue la tendencia izquierdista de Yonhy Lescano; y otra, con la que se puede hablar. Los últimos gobiernos corruptos tienen la culpa de mucho, tenemos que cambiar esa visión. Tenemos que aumentar las penas, cadena perpetua para los presidentes corruptos. El Perú está muy desordenado y no es tan difícil poner orden.

—Hay una leyenda que dice que está financiando una campaña de vallas a favor de Keiko.

No, no, me parece absurdo poner letreros en Javier Prado. Si voy a poner letreros contra el comunismo, los pondría en Villa el Salvador, en San Juan de Lurigancho. Me parece ridículo eso. Acá el tema es dar la cara, definir. Mira lo que dijo Dante Alleghieri sobre los que no se manifiestan y quedan como tibios, como el señor De Soto, lo pondría en el infierno.

—¿Usted sí llama a votar por Keiko?

Yo nunca he votado por Keiko pero si veo que mi Perú está en riesgo de ser Cuba o Venezuela, evidentemente que voy a votar por Keiko y aliento a la gente a votar por Keiko.

