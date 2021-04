Conforme a los criterios de Saber más

El almirante en retiro Jorge Montoya fue uno de los candidatos al Congreso con mayor votación. El virtual parlamentario de Renovación Popular afirma que el respaldo de Rafael López Aliaga a la candidatura de Keiko Fujimori no refleja una alianza con Fuerza Popular. “Es la única forma de salvar al país del hoyo”, en referencia a la postulación de Pedro Castillo (Perú Libre), a quien considera “comunista”.

— Rafael López Aliaga anunció su respaldo a Keiko Fujimori de cara a la segunda vuelta. ¿Este es el primer paso para una alianza?

Nosotros, como partido, no vemos una alianza, vemos un apoyo, esa es nuestra manera de actuar. Como peruanos tenemos que ser conscientes de que la única forma de salvar al país del hoyo y de terminar como Venezuela, es apoyar el único partido que mantiene los mismos principios que nosotros: el derecho a la vida, la economía social de mercado y la libertad de prensa. Y eso es lo que defendemos, un programa y no a una persona.

— ¿En qué consiste el apoyo de Renovación Popular a Fujimori Higuchi? ¿López Aliaga aparecerá en algunas actividades con la candidata de Fuerza Popular?

No lo sé, porque no hemos hablando sobre ello. Él, simplemente, ha dicho que le va a dar su voto a la señora Keiko Fujimori. Yo pienso igual que él [López Aliaga], de defender la línea que tiene ese partido [Fuerza Popular], es lo único que nos puede salvar. Y no hay muchas diferencias entre nuestras opiniones como lo que debe ser la democracia. Más adelante veremos si hay otras acciones que tenemos que tomar, por el momento estamos orientando a nuestros seguidores, ellos tienen libertad de consciencia para votar, pero les estamos diciendo claramente que tenemos un enemigo confirmado: el comunismo, que [es una corriente] que no entra en nuestro país ni en la democracia.

— ¿Le solicitarán a Keiko Fujimori que retire el enfoque de género de la educación pública, si llega al Ejecutivo? ¿Sería una condición o sugerencia?

No, no es ninguna condición, porque no hemos puesto ninguna. No hay ningún acuerdo de esa naturaleza. Pero yo estaré en el Congreso y lo voy a plantear como parte de mi agenda.

— Uno de los principales ejes de la campaña de Renovación Popular fue la “expulsión” de Odebrecht del país. Pero López Aliaga respalda a Fujimori, quien es acusada por el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público de recibir aportes de esa empresa. ¿No es una contradicción?

No, nosotros no hemos cambiado nuestra manera de pensar sobre Odebrecht. Los aportes de campaña que hubo en esa época [elecciones de 2011] no eran penalizados. Y así como ese partido [Fuerza Popular] lo recibió, otros también, es un tema generalizado en ese tiempo, si el dinero vino de un sitio negro es lo que está en discusión y es lo que tiene que probar la fiscalía. Nosotros [como Renovación Popular] no tenemos nada que ver con el tema legal [de Fujimori Higuchi].

— Si Fujimori Higuchi resulta elegida no afrontará el juicio oral por el Caso Odebrecht por la protección que le da la Presidencia. ¿No cree que un gobierno en esas condiciones puede ser inestable?

Podría ser inestable, pero un gobierno comunista es la perdición del país, de las libertades y de las empresas, que serían confiscadas. Las Fuerzas Armadas desaparecerían, podrían un gobierno popular. Es decir, estaríamos retrocediendo más de 30 años, a cuando empezó la guerra contra el terrorismo, que la hemos luchado por 15 años. Y durante 15 años he andado con una pistola en la mano y no quiero volver a hacerlo.

— ¿El respaldo de López Aliaga a Fujimori implica que reconocen los resultados? ¿Desisten de su solicitud ante la ONPE para un recuento total de actas?

No, fíjese, nuestra acción sobre la ONPE es principista, no es una acción para desconocer los resultados, porque los votos que quedan [por procesar] no permiten hacer eso. Los resultados no van a variar, pero queremos que se descubra quiénes son las personas de mala intención que han cometido irregularidades durante el proceso. Esa es nuestra intención y la vamos a continuar, una cosa no se opone a la otra.

— Pero Renovación Popular ha solicitado un recuento total de actas no solo de la votación para el Congreso, sino también para la presidencial. Esto puede retrasar la proclamación de los resultados oficiales…

Pero está dentro del plazo, la ONPE no tiene por qué demorarse. ¿Cuánto tiempo les demorará contar lo que ya tienen clasificado? Tres o cuatro días, no genera ningún retraso al proceso.

— López Aliaga dijo que su partido tenía en común con Perú Libre la defensa de la vida y de la familia, ¿Hubo un sector de su partido que planteó apoyar a Pedro Castillo?

No, ya él corrigió eso, hubo una mal interpretación de sus declaraciones. Él ya sacó un comunicado, no acepta al comunismo, no hay lugar a negociación con Castillo, eso ya lo ha dicho.

— ¿Y dentro de Renovación Popular no hubo dirigentes a favor de apoyar a Castillo?

No, no, no hubo discrepancias en ese sentido, por el contrario, todos están en contra [de Perú Libre].

— ¿Le llama la atención que Hernando de Soto, hasta ahora, no siente una posición sobre el balotaje?

Un político que a estas alturas del partido no sabe qué camino tomar, no es un político que sea adecuado para defender los intereses de la democracia. Acá no hay mucho que pensar salvo que haya intereses personales. Pero el comunismo no respeta nada, es absoluto, busca el poder por el poder y destruye todo lo que es la libertad. [De Soto] ya debería haber tomado una decisión si dice conocer tanto el país.

"[En el Congreso] vamos a defender la vida, a eliminar la ideología de género y el lenguaje inclusivo", subrayó Montoya. (Foto: Renzo Salazar | El Comercio)

— ¿Cuál será la agenda de Renovación Popular en el nuevo Congreso?

La misma que hemos presentado durante la campaña, vamos a defender la vida, a eliminar la ideología de género y el lenguaje inclusivo. Vamos a tratar de negociar con el gobierno para que se aprueben proyectos como hambre cero, de [la entrega] de títulos de propiedad y también de los temas de las Fuerzas Armadas y de la Policía, que tienen que ser reivindicados. Nos vamos a mantener en nuestra agenda y esperamos tener los consensos suficientes para aprobar los proyectos que vamos a presentar.

— Perú Libre será la primera minoría del Congreso con aproximadamente 37 escaños. ¿Con qué partido pueden tener acercamientos?

Vamos a apelar a la libertad de consciencia y a la inteligencia de los parlamentarios para que ellos con su voto, con su sapiencia nos ayuden a sacar al país de [la crisis en] donde se encuentra. Yo le asegura que vamos a encontrar consensos definitivamente superiores al número que tiene esa primera minoría.

— Los dos últimos Congresos han sido cuestionados, el primer prácticamente forzó la renuncia de PPK a la Presidencia y el actual vacó a Vizcarra. ¿Cómo debe ser la relación del próximo Parlamento con el Ejecutivo?

Debe ser una relación fluida, de acuerdos comunes para sacar al país de la situación en la que nos encontramos. Todos tenemos que navegar en el mismo rumbo, no podemos ir en rumbos diferentes, porque el país es el que sufre, y me refiero a la población más necesitada. Vamos a tratar de lograr la estabilidad política conciliando en la interna del Congreso y presentándole al gobierno programas que pueda aprobar. Y también lo vamos a ayudar a aprobar sus proyectos cuando consideramos que son justos para la nación.

—¿Cree que un partido diferente al que resulte ser gobierno debe conducir la Mesa Directiva?

No, en lo absoluto. La Mesa Directiva tiene que ser producto del consenso entre los parlamentarios, no interesa de qué partido sea, tiene que definirse libremente y puede ser de cualquier partido. Esa cuota de poder que utilizaron los Parlamentos es lo que anteriormente ha generado división y confrontación.

— ¿Usted aspira a presidir el Congreso?

Sí, yo creo que sí. Y todos los congresistas tienen derecho a lo mismo, pero sí, sí aspiro a serlo [presidente del Parlamento].

— Para lograr ser presidente del Parlamento necesita 66 votos. ¿Este tema será puesto sobre la mesa cuando López Aliaga converse con Fujimori Higuchi?

No vamos a mezclar los problemas, porque no encontramos soluciones nunca, el tema del Congreso lo veremos una semana ante de empezar la legislatura, no antes.

— El escritor Mario Vargas Llosa, quien en el 2011 y 2016 llamó a votar en contra de Fuerza Popular, hoy respalda la candidatura de Keiko Fujimori. ¿Le sorprendió esta actitud?

Sí, me sorprendió mucho y me ha hecho recapacitar más aún. Para que el señor Vargas Llosa apoye a la señora Keiko Fujimori quiere decir que lo estamos pensando nosotros se comprueba, el premio Nobel de Literatura está comprobando que el comunismo es una mala decisión para el país. Y eso tiene su valor, sobre todo de una persona que ha sido opositora de manera tajante y radical de la familia Fujimori, esto tiene que convencer a la población de que están yendo por el camino equivocado si creen que Castillo es la solución. El comunismo no ha solucionado problemas en ninguna parte del mundo.

— Si Pedro Castillo gana la segunda vuelta, ¿Renovación Popular va a reconocer los resultados?

Nosotros somos demócratas y si el proceso se ha llevado con limpieza, transparencia, sin abusos, sin presiones y sin manipular a la población, vamos a reconocerlo, sino reclamáremos por los cauces constitucionales que tenemos.

— ¿En un eventual gobierno de Perú Libre, su partido sería una fuerza de oposición?

Es una situación que yo no la considero ni siquiera posible, por eso no le voy a dar respuesta. Ese gobierno nunca va a suceder.

— ¿Usted está a favor del indulto a Alberto Fujimori?

Voy a darle mi opinión personal, sí, estoy de acuerdo con el indulto. Pero es una opinión que tengo hace varios meses. Dentro del partido no se ha discutido ningún tema relacionado a eso.

— López Aliaga ha anunciado su candidatura a la alcaldía de Lima en el 2022 y también su postulación a la Presidencia en el 2026. ¿No cree que ha sido precipitado?

No, lo que él ha hecho es dar el curso político del partido hacia adelante. [Renovación Popular] es un partido nuevo, joven, recién desde agosto del año pasado funcionamos como lo estamos haciendo ahora y este ha sido un mensaje a los seguidores y a los militantes del partido, en el sentido, de que vamos a continuar en la brega electoral. La siguiente elección es la municipal y regional y luego son las presidenciales. Rafael López Aliaga hizo una hoja de ruta hacia el futuro sobre qué va a hacer con el partido. No significa que va a entrar en campaña mañana, está anunciado que va a participar, está avisando con anticipación para los posibles candidatos se vayan preparando y el partido se enrumbe por ese camino.