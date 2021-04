Conforme a los criterios de Saber más

La excongresista Keiko Fujimori enfrenta su tercera campaña presidencial en 10 años, pero a diferencia de la anterior no tendrá a Ana Herz de Vega ni Pier Figari como asesores. No puede comunicarse con ellos, en cumplimiento de una orden de comparecencia con restricciones que afronta en el marco de una investigación por presunto lavado de activos por el Caso Odebrecht.

Herz de Vega y Figari también están comprendidos en la misma pesquisa. Esta situación ha obligado a la lideresa de Fuerza Popular a formar un nuevo núcleo y, a la par, ampliar un segundo círculo de confianza, con nuevos rostros y también con viejos conocidos, como el exministro de Economía y Finanzas Jorge Baca Campodónico.

Baca Campodónico, según fuentes cercanas al partido naranja, se ha sumado el equipo que estructura el Plan de Gobierno Rescate 2021, que lidera el empresario Hernando ‘Nano’ Guerra García.

El extitular del MEF tiene la tarea de plantear las políticas necesarias para la reactivación económica, tras la crisis generada por la pandemia de COVID-19.

Las mismas fuentes indican que Baca integra el segundo círculo de confianza de Fujimori Higuchi, al igual que la ex teniente alcaldesa de Lima Patricia Juárez; el exministro del Interior Fernando Rospigliosi; el ex jefe del Instituto Nacional de Salud del Perú (INS) Ernesto Bustamante; y las excongresistas Martha Moyano y Carmen Lozada. Todos ellos con diferentes responsabilidades [Ver infografía].

(Infografía: El Comercio)

También están Guerra García y el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta. Ambos, de acuerdo a diferentes fuentes en el partido naranja, forman a su vez parte del nuevo núcleo alrededor de Fujimori Higuchi. Por ejemplo, el expresidente del Congreso es considerado en este momento “como la persona más cercana” a la candidata y la que “articula todo” de cara a la campaña.

Guerra García, quien también postula al Congreso, evitó indicar a El Comercio si forma parte o no del primer círculo de confianza de la lideresa de Fuerza Popular, pero remarcó que el plan de gobierno Rescate 2021 tendrá dos ejes centrales: la reactivación económica y el fortalecimiento del sistema de salud.

El empresario contó que su primer contacto con el fujimorismo fue hace un par de meses cuando fue invitado a brindar una conferencia, a través de la llamada Escuela Naranja, sobre emprendimiento. Y tras ello, la misma Keiko Fujimori, le propuso aportar a su plan de gobierno “y lo primero que le dije fue ‘sí’, pero antes le recordé que fui muy duro con ella [en la campaña de 2016]”.

El candidato al Parlamento recuerda que le ofreció disculpas a Fujimori Higuchi, quien las aceptó.

“Yo creo que ella ha reflexionado mucho en los días que estuvo en prisión, en los días duros aprendió mucho”, agregó.

Hernando 'Nano' Guerra García también será el cabeza de la lista de candidatos de Fuerza Popular en Lima al Congreso. (Foto: Difusión)

Otras fuentes señalaron que en el primer círculo de confianza de la lideresa de Fuerza Popular está el excongresista Miguel Ángel Torres, quien renunció a su militancia en diciembre de 2019, dos meses después de la disolución del anterior Congreso.

Las mismas fuentes señalan que si bien Torres se ha retirado, por el momento, de la política activa, como amigo desde la infancia de Fujimori Higuchi sí es consultado por esta sobre algunos temas puntuales.

“Mi posición es de amistad y apoyo en temas técnicos dentro del plan de gobierno. Sí, me pidieron que participe [en el plan de gobierno], es la tercera vez que lo hago y estoy contento de poder ayudar en el plan Rescate”, indicó el exparlamentario en breve comunicación con El Comercio.

Aunque, Torres precisó que no tendrá una participación política en la campaña. “Me he alejado del Comité Ejecutivo Nacional desde diciembre del año pasado, pero eso no quiere decir que mi corazón no esté alineado con Fuerza Popular, siempre me voy a sentir identificado con Keiko Fujimori y con el partido”, acotó.

El actual secretario de Comunicaciones y Prensa de Fuerza Popular, Marco Pacheco Quispe, es ubicado por algunas fuentes dentro del núcleo más cercano a la candidata naranja. ¿La razón? Le maneja todas sus redes sociales, “es como su ‘community manager’”. Aunque otras fuentes lo ubican solamente en un segundo círculo.

Ana Vega y Pier Figari fueron los principales asesores de Keiko Fujimori en la campaña de 2016. Ambos son investigados, juntos a la candidata de Fuerza Popular, por el Caso Odebrecht. (Foto: Lino Chipana | Archivo El Comercio)

El rol de Fujimori desde Barbadillo

Una fuente cercana a Alberto Fujimori, recluido en el penal de Barbadillo, señaló a este Diario que el expresidente se ha reconciliado “plenamente” con su hija, tanto en el plano político como familiar. Agregó que el acercamiento se concretó en la campaña a las elecciones complementarias al Congreso de inicios de este año.

“Alberto le pidió a Keiko que no vayan a la reelección los radicales [del Congreso disuelto], como Rosa Bartra, también le solicitó retirar a todos lo que le hicieron daño al partido. El primer paso fueron las cartas que intercambiaron, pero la muestra, el gesto de esa reconciliación es que Keiko acepta no enviar a los halcones, el 90% de la bancada anterior no postuló en enero”, refiere esta persona.

La misma fuente indicó que la presencia de Víctor Paredes, Gustavo Rivera, María Cordero y Alejandro Aguinaga en las listas de candidatos de Fuerza Popular al Congreso con miras a abril es la señal más concreta de la “reconciliación”. “Los candidatos del ‘Chino’ están en diferentes listas y hay otros que no son muy conocidos, esa es la prueba de la unificación”, remarcó.

En diciembre de 2017, el expresidente Alberto Fujimori fue indultado por el entonces mandatario PPK. En octubre de 2018, la Corte Suprema dejó sin efecto la gracia presidencial. (Foto: GEC)

Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, no puede recibir visitas, a raíz de la pandemia. Pero sí tiene derecho a utilizar el teléfono público del penal de Barbadillo. “A través de esa línea, el expresidente está siguiendo de cerca la campaña”.

Aunque, otras fuentes, precisan que la participación del ex jefe de Estado “no es activa”, sino que se limita a ofrecerle su opinión a su hija sobre temas muy puntuales.

Otras fuentes han visto con buenos ojos el retorno de Fujimori Higuchi a las raíces del fujimorismo, sobre todo cuando hace cinco años optó por la estrategia de “desalbertizar” a Fuerza Popular. En ese sentido, consideran “positivo” desde el punto de vista político que la prohibición que tiene la candidata de tener contacto con Vega y Figari la haya llevado a “recomponer sus círculos”. “Por un lado, quizás le hicieron un favor”, acotan las mismas fuentes.

Más información

Hiro Fujimori Higuchi se inscribió como militante de Fuerza Popular, según el ROP del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Fuentes del partido naranja indicaron a El Comercio que el empresario no postulará a ningún cargo en las elecciones de 2021.

Fernando Rospigliosi, quien recientemente se integró al equipo de plan de gobierno de Fuerza Popular, fue invitado por el partido naranja a ser candidato al Congreso. Fuentes cercanas al fujimorismo señalaron a este Diario el exministro del Interior iría en el N°7 de la lista en Lima.

Desde mediados de setiembre, Fujimori Higuchi ha publicado una serie de videos, anunciando las incorporaciones a su partido. Al menos, en tres de estos hay referencias directas al gobierno de su padre en los noventas.

Fuerza Popular está a la espera de la decisión del juez Zúñiga sobre la solicitud formulada por el fiscal José Domingo Pérez, quien pidió la suspensión temporal de la agrupación, que ha sido incluida en la investigación por presunto lavado de activos en contra de Fujimori Higuchi.

Aclaración: Este informe fue publicado por primera vez a mediados de diciembre.