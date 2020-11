Conforme a los criterios de Saber más

Tras la renuncia de Alfredo Barnechea a su precandidatura a la Presidencia, Yonhy Lescano obtuvo el último domingo una victoria contundente en las elecciones internas de Acción Popular. Al 97,85% de actas procesadas por la ONPE, el exparlamentario ha logrado el 63,85% de los votos válidos. Más del doble de su oponente más cercano: el excongresista Edmundo del Águila, 28,63%.

De esta manera, Lescano Ancieta fue elegido como el candidato acciopopulista a la Presidencia, aunque aún tiene un reto pendiente en el frente interno: unificar a un partido visiblemente fraccionado.

“Recibo estos resultados con mucho optimismo, asumo la gran responsabilidad de representar a Acción Popular en esta contienda electoral, he tenido el apoyo mayoritario del partido, y ese, obviamente, es el verdadero sentir de la agrupación, que no estuvo de acuerdo con la vacancia [de Martín Vizcarra], y que está de acuerdo con la línea del expresidente Fernando Belaunde: de siempre entrar al gobierno a través de las ánforas”, manifestó el excongresista.

Fuentes cercanas a las facciones de Barnechea, Diez Canseco y de Del Águila indicaron que esperan que Lescano tienda puentes y logre la unidad de la agrupación, aunque creen que este escenario “es muy difícil”. ¿La razón? “Es confrotacional, esperamos que sea inteligente y llame al consenso”, agregaron.

Las mismas fuentes señalaron que es muy probable que Barnechea y Diez Canseco respalden, sin que el excongresista se los pida, su candidatura, pero precisaron que “no lo harán con mucho entusiasmo”.

Tras renunciar a su precandidatura, Alfredo Barnechea afirmó que Acción Popular “carece de dirigentes y se encuentra severamente dividida”. (Foto: Antonhy Niño de Guzmán)

Otras fuentes, incluso, refirieron que el hoy candidato presidencial acciopopulista debe buscar el apoyo de Manuel Merino, quien asumió la Presidencia por cinco días, y de la totalidad de la bancada en el Congreso. “Necesita de todos, pero este sector, el de Merino, puede ser el más complicado de todos, aunque este es un hombre que no guarda resentimientos”.

Lescano, en comunicación con El Comercio, adelantó que él no buscará a los sectores que fueron derrotados en las internas de Acción Popular, pero dijo que está abierto al diálogo si estas personas desean hacer llegar sus propuestas.

“No, no, no, yo no tengo prevista ninguna reunión, ellos [los otros precandidatos] siendo militantes que no han sido apoyamos por la gran mayoría del partido tienen que respaldar nuestra línea de trabajo. Seguramente, escucharemos sugerencias y propuestas, pero estas deben estar enmarcarse en la posición que ha ganado”, remarcó.

Agregó que, desde su punto de vista, su partido no está dividido, y que una prueba ha sido el respaldo mayoritario a su postulación.

“Lo que está claro es que el partido no está dividido, el 70% [de respaldo a mi postulación] es la gran mayoría, habrá posiciones minoritarias que ahora deben apoyar a la mayoritaria, eso es lo que corresponde en democracia. Acción Popular no está partido, hay una gran mayoría trabajando de manera democrática”, subrayó.

Acción Popular cuente con 215,995 afiliados que estaban habilitados para votar en sus internas. Solo lo hicieron, según la ONPE, 29,692. Es decir, el 13,75% de sus militantes. (Foto: ONPE)

La relación con la bancada

El congresista Ricardo Burga, portavoz alterno de la bancada acciopopulista, dijo que saludan la elección de Lescano como candidato presidencial de su partido.

“Ahora la bancada saldrá a respaldar su posición, eso es lo que tenemos que hacer como acciopopulistas. Y después de la elección, el partido se une, las discrepancias internas quedan de lado y todos vamos a sumar”, expresó a este Diario.

Al ser consultado sobre las críticas de Lescano al grupo parlamentario, Burga dijo que “hay que voltear la página” y que “las desavenencias” deben quedar atrás ahora que comienza la campaña.

La bancada de Acción Popular votó, el último 9 de noviembre, mayoritariamente por la vacancia de Martín de Vizcarra de la Presidencia. 18 a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. (Foto: Congreso)

El presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, le sugirió a Lescano continuar marcando distancia con los 18 congresistas que, al votar a favor de la vacancia presidencial, le hicieron daño al país y al partido. “Esto se tiene que zanjar, toda vez que esa irresponsable aventura de Merino de Lama no ha golpeado”, añadió.

Guevara, quien también es gobernador regional de Cajamarca, consideró que los resultados de las elecciones internas son un “duro golpe” para aquellos que apoyaron la destitución de Vizcarra. “Ahí están los 18 congresistas, incluido los voceros, en especial Burga, y también Merino de Lama, ellos han auspiciado la candidatura de Edmundo del Águila. La separación entre la bancada y el partido está más que dada con la elección de Lescano y no hay vuelta atrás”, manifestó.

Lescano dijo que este Diario que la relación con la bancada es “difícil” e hizo hincapié en que él nunca fue consultado sobre las decisiones que adoptaron en los últimos meses. “Ellos ya están de salida, están culminando su trabajo, han demostrado que tienen muchas diferencias con el trabajo que estamos haciendo, de tal manera que no creo que haya mucha conexión con ellos, yo marcaré la línea de trabajo del partido al 2021”, indicó.

El candidato presidencial acciopopulista reconoció que las decisiones adoptadas por la bancada de su agrupación en el Parlamento “de alguna manera” le pasará factura.

“Pero ya el pueblo se está dando cuenta que ese Acción Popular no es mayoritario y ayer se ha demostrado que ellos son minoría, ayer el respaldo lo hemos tenido nosotros, que estuvimos en contra de la vacancia, que criticamos esa irresponsabilidad, ese es el verdadero sentir del partido. El Perú, poco a poco, se dará cuenta que ese Acción Popular que está en el Congreso es minoritario y no representa una posición institucional”, complementó.

El excongresista dijo que no conoce a José Arriola Tueros, militantes de su partido, que, hasta el momento, será el cabeza de lista al Parlamento en Lima. “Nos vamos a reunir más adelante, no solo con él, sino con todos [los candidatos al Congreso], trabajaremos bajos los principios de Acción Popular”, refirió.

María del Carmen Alva, quien integró la fórmula presidencial de Barnechea y quien sería la N°2 en la lista acciopopulista en Lima al Congreso, indicó a El Comercio que solo habrá una línea de campaña y esta se enmarcará en el plan de gobierno del partido. Añadió que este debe ser de “centro” siguiendo los principios del expresidente Belaunde.

“No, [no habrá dos líneas], nosotros vamos a trabajar por el bien del partido, el plan de gobierno debe ser de centro, ni de derecha ni de izquierda, cumpliendo los principios marcados por Fernando Belaunde. Todos podemos dar propuestas, estoy segura que el candidato acogerá muchas de estas. Siempre hemos tenido varios precandidatos y al final, todos hemos trabajado por el que ganó [las internas]”, expresó.

Alva dijo que los únicos responsables por la vacancia de Vizcarra y la posterior crisis política son los congresistas que apoyaron la destitución y no el partido. “Acción Popular no estaba de acuerdo con la vacancia, fue una decisión personal de los congresistas y ellos deben asumir la responsabilidad de sus votos, no el partido ni el Comité Político, la mayoría se pronunció en contra”, acotó.

El exparlamentario Víctor Andrés García Belaunde dijo, en breve comunicación con El Comercio, que espera que la elección de Lescano ponga “punto final a todos los enfrentamientos” dentro de su partido. Añadió que siempre su agrupación ha cerrado filas en torno a los candidatos a la Presidencia después de una elección interna. “Ahora no tiene por qué ser diferente”.

García Belaunde dijo que la presencia de Barnechea hubiese “contribuido a un mayor debate y competencia”.

Este diario intentó comunicarse con el excongresista Edmundo del Águila, pero no respondió a nuestras llamadas.

El punto de vista

El politólogo de la PUCP Fernando Tuesta dijo que no cree que Lescano, como candidato presidencial, vaya a unificar a Acción Popular. Recordó, en ese sentido, que las diferencias entre las facciones son “muy grandes” y en los últimos años “se han descalificado duramente entre ellas”.

“No creo que los dirigentes y muchos de los militantes de Acción Popular crea que el excongresista vaya a ganar ni siquiera pasar a segunda vuelta. Además, él lo que hace es alejarse un poco de la posición de centro de su partido. Y ahí el electorado probablemente va a preferir a otros candidatos. En concreto, no creo que vaya a unificar a su agrupación”, manifestó a El Comercio.

Tuesta también señaló que Acción Popular “más allá de quien sea el candidato va a cargar en parte con el desempeño del actual Parlamento”, porque son la primera fuerza política, porque dirigieron la Mesa Directiva y por el corto gobierno de Merino de Lama, en el que fallecieron Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las protestas contra su régimen.

“Esto le pasará factura, como se las pasó en enero a Fuerza Popular, el Partido Aprista y Contigo (antes Peruanos por el Kambio), partidos que tuvieron protagonismo en el Congreso que fue disuelto”, finalizó.

La politóloga Katherine Zegarra indicó que, si bien Lescano ha ganado las elecciones internas en Acción Popular con “un importante número de votos”, no necesariamente representa la unión de su partido.

“Hemos visto que Lescano ha tomado una actitud, en el sentido, de que su bancada actúa de manera diferente a su partido, sin embargo, esta es una representación de los partidos en el Parlamento. Por ello, lo que muestra es que hay facciones que aún no se han reconciliado. Podrían reconciliarse, pero sería por un periodo corto, el de elecciones, pero no significa consensos permanentes”, sostuvo.

Zegarra opinó que la actuación de la bancada acciopopulista sí tendrá repercusión en la candidatura de Lescano.

Agregó que, en los próximos meses, el candidato presidencial de Acción Popular debe realizar un trabajo de liderazgo, en el sentido, de que se refleje ciertos acuerdos entre su postulación y lo que ejecuta la bancada en el Parlamento.

Sobre si el partido de la lampa pasará o no la valla, afirmó que esto no solo dependerá de Lescano, sino de quiénes son las figuras que tendrán en las listas al Congreso.

Más información

Lescano dijo que ni bien se instale el Comité Disciplinario de Acción Popular, tras las elecciones para definir a una nueva dirigencia, este le debe abrir proceso a Manuel Merino, quien ejerció la Presidencia de la República cinco días, por sus actos. Agregó que el Comité Político le ha solicitado su renuncia al partido.

Guevara dijo confiar en que Acción Popular no solamente pasará la valla electoral del 5%, sino que peleará la Presidencia en las elecciones de abril próximo.

VIDEO RECOMENDADO