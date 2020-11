Conforme a los criterios de Saber más

La actual fotografía electoral no es la misma que hace dos semanas. Alfredo Barnechea expuso la noche del domingo las razones por las que decidió declinar a su precandidatura presidencial en Acción Popular. Pero no es el único que ya no está en carrera con miras a las elecciones de abril del 2021.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estará a cargo de las internas de las 24 agrupaciones políticas en las que definirán a sus candidatos a la presidencia, Congreso y Parlamento Andino, que se celebrarán este 29 de noviembre y el 6 de diciembre.





Conoce que precandidatos no participarán más y cuál fue el motivo de su retiro:

Alfredo Barnechea – Acción Popular

Alfredo Barnechea confirmó mediante un video en sus redes sociales que decidió retirar su precandidatura presidencial para los comicios internos de Acción Popular.

“No estoy de acuerdo con las decisiones políticas tomadas por los representantes de Acción Popular que nunca me fueron consultadas. No escuchar a la juventud en un partido que nació en 1956 como un partido de la juventud es un trágico error histórico”, sostuvo en un video difundido en sus redes sociales.

Barnechea indicó que la agrupación política a la cual pertenece está “claramente dividido” y que “no se siente capaz de representar un partido así”. Asimismo, precisó que “sí ganará la presidencia, no tendría los instrumentos constitucionales para hace la política” en la que él cree.

“Acción Popular carece en la actualidad incluso de dirigentes y se encuentra severamente dividido, no me siento capaz de representar a un partido así. Por eso he decidido retirar mi candidatura de las primarias del partido”, señaló.

Quedan en carrera en Acción Popular, las fórmulas encabezadas por Yonhy Lescano y por Edmundo del Águila.

Máximo San Román – Contigo

Mediante un comunicado, el pasado 10 de noviembre, el partido Contigo anunció el retiro de la precandidatura a la presidencia de Máximo San Román en los comicios de abril del 2021 “frente a la situación que agobia el país y que exige una actitud firme de respeto irrestricto a la Constitución”, según se pudo leer.

Comunicamos retiro de la precandidatura de Máximo San Román por el Partido Político Contigo. pic.twitter.com/J9tSCw1z2t — Partido Político CONTIGO 🇵🇪 (@CONTIGO_pe) November 10, 2020

No obstante, en diálogo con El Comercio, San Román indicó que se retiró como muestra de su incomodidad por la posición de Contigo a favor de la vacancia de Martín Vizcarra.

“Nunca estuve en contra de que se investigue (a Martín Vizcarra) en el Poder Judicial, pero vacarlo es una inestabilidad innecesaria que se produjo al país. Por ese motivo me retiré de Contigo”, indicó en aquella oportunidad.

Virgilio Acuña – Vamos Perú

Virgilio Acuña anunció su precandidatura presidencial en Vamos Perú, tras haberse separado del partido Unión Por el Perú.

El exparlamentario, sin embargo, informó la semana pasada que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le negó la participación, al declarar nula su inscripción a la mencionada agrupación.

Al respecto, en comunicación con El Comercio, Acuña indicó que presentará un recursos ante el Tribunal Constitucional y espera que el proceso sea rápido para seguir en contienda.

En el @JNE_Peru no está primando el derecho a la participación política y aprovecharon esta situación de crisis para negar mi participación en Vamos Perú; con reglas administrativas de última hora.

Pésimo mensaje para la #Democracia .#TribunalConstitucional #NuevaConstitucion — Virgilio Acuña (@virgilio_acuna) November 19, 2020





Richard Arce – Renacimiento Unido Nacional (RUNA)

El excongresista Richard Arce anunció el sábado que deberá retirarse del próximo proceso electoral debido a que el JNE declaró improcedente un recurso que presentó para que se acepte su precandidatura presidencial por Renacimiento Unido Nacional (RUNA).

“La resolución declara improcedente mi participación en este proceso electoral, entonces, más allá de lo que viene sucediendo, lo que quisiera expresar al país es que hemos tenido la mejor intención de querer participar en este proceso electoral porque esta decisión del jurado ya es inapelable, entonces, no vamos a poder ser candidatos a la presidencia de la República”, dijo este sábado en comunicación con RPP Noticias.

Lamento informar al pais que el @JNE_Peru ha declarado improcedente mi apelación para participar en estas elecciones presidenciales.



Agradezco de corazon la expectativa generada para nuestra propuesta de gobierno. No es el fin, sino el inicio.



Abro kipu, para dar detalles:

(1) pic.twitter.com/i4K3cxIIbf — Richard Arce (@RichardArcePeru) November 21, 2020

El partido político continúa en carrera para las internas la lista encabezada por Ciro Gálvez.

