Anoche, la ONPE emitió un reporte preliminar sobre los resultados de la elección de candidatos presidenciales en ocho organizaciones políticas. Julio Guzmán es el claro favorito para erigirse el candidato presidencial en el Partido Morado, Yonhy Lescano en Acción Popular y Nidia Vílchez en el Partido Aprista. Con ellos, se terminaría de definir la lista final de los candidatos presidenciales de las 24 organizaciones políticas que competirán en las elecciones del 2021.

La participación fue baja. Aunque se instaló el 82% de las 2.802 mesas habilitadas para el proceso, de los 221.946 afiliados hábiles de Acción Popular, al 53% de los resultados de esta agrupación, solo se había contabilizado la votación de casi 11 mil militantes. En el Apra, de los 210.540 afiliados, al 60% de los resultados, solo se contabilizó la votación de poco más de 6 mil integrantes.

La Asociación Civil Transparencia participó como observadora en 52 de los 377 locales habilitados para el proceso, donde identificaron 509 mesas. De ellas, al mediodía, el 47% no estaban instaladas. “Se ha tenido un problema bien serio de participación”, señaló Iván Lanegra, secretario general de esta institución.

El ente electoral, encabezado por Piero Corvetto, había diseñado 54 modelos de cédulas de votación para llevar a cabo las elecciones internas de 24 partidos políticos. El resultado se tabuló a través del Sistema de Escrutinio Automatizado.

La jornada estuvo marcada por el reiterado malestar de los líderes políticos por la postulación al Congreso de Martín Vizcarra por Somos Perú.

“El expresidente sale de su gobierno con un buen capital político. Si me preguntan, es un error que ese capital se lo entregue a un partido político que apoyó ese golpe [...] Hay que mantener la lucha contra la corrupción y ojalá la inmunidad parlamentaria se resuelva pronto”, dijo Flor Pablo, quien fue ministra de Educación de la gestión de Vizcarra y es candidata a la vicepresidencia por el Partido Morado.

La jornada

Fue una votación sin grandes caravanas. A diferencia de los anteriores procesos electorales para seleccionar a los candidatos de cada partido, esta vez los líderes políticos llegaron en pequeños grupos debido a las medidas sanitarias tomadas frente al COVID-19.

El colegio emblemático Hipólito Unanue, en el Cercado de Lima, fue uno de los principales centros de votación. Este era el local que le hubiera correspondido al presidente Francisco Sagasti si hubiera decidido participar en las internas del Partido Morado.

En medio de esta circunstancia, las tendencias internas en los partidos políticos con elecciones competitivas mostraron ayer su músculo. La congresista y precandidata presidencial Carolina Lizárraga fue la primera figura representativa del Partido Morado en votar allí. En los días previos, ella había señalado que la cancha no estaba pareja para la participación de ambas fórmulas.

“Nosotros no tenemos acceso al padrón de todos los militantes del Partido Morado, por lo tanto no podemos comunicarnos con todos ellos para dar nuestras ofertas electorales. En cambio, el señor Guzmán tiene todos los datos”, dijo en RPP. Ayer, prefirió no incidir en estos comentarios.

Luego de las 9 de la mañana, llegó su contendor Julio Guzmán, acompañado por su compañera de fórmula, Flor Pablo. Guzmán minimizó estas diferencias: “Los peruanos tenemos que acostumbrarnos a tener partidos donde la gente discrepe”.

Julio Guzmán y Flor Pablo acudieron a votar en las elecciones internas. (Foto: Alessandro Currarino/GEC)

En las últimas semanas, varios temas generaron tensiones en el Partido Morado. Uno de ellos estuvo relacionado a la vacancia de Vizcarra. Si bien lo rechazaron unánimemente, el día de la renuncia de Manuel Merino a la presidencia, el partido emitió un comunicado en el que proponían que Francisco Sagasti asumiera la presidencia del Congreso y se retractaran de la vacancia. Eso generó tensiones en el Comité Ejecutivo Nacional.

Otro tema es la renuncia, aún en suspenso, de Sagasti a su precandidatura como segundo vicepresidente en la plancha de Guzmán.

“Existe un cronograma establecido por las autoridades electorales y eso se tiene que respetar. A partir de mañana [hoy], cuando se conozcan los resultados para ver quién gana, serán las autoridades electorales las que van a ejecutar ese cronograma. Yo tengo toda la confianza de que se pronuncien a favor de la participación política libre”, señaló Guzmán.

El tercer punto que ha ocasionado malestar son las investigaciones fiscales a Guzmán y Pablo. Ambos señalaron que estas eran un refrito.

En Acción Popular, el eventual triunfo de Yonhy Lescano significaría un cambio de timón. Él fue uno de los líderes más críticos con la decisión de la mayoría de la bancada parlamentaria sobre la vacancia contra Vizcarra. Fue, a la vez, un enfático crítico de sus compañeros en el Parlamento disuelto.

Lescano acudió a votar en las elecciones internas de AP (Foto: Alessandro Currarino/GEC)

Con este resultado, el bloque de centroderecha, representado por Edmundo del Águila, perdería representatividad en el partido. Aun así, los resultados en la formación de la lista al Parlamento podrían arrojar tendencias cruzadas.

Lescano y Del Águila, desde perspectivas distintas, han señalado que la historia de Acción Popular respalda al partido, por lo que podrán superar la crisis que se vive en estos momentos tras el gobierno de Manuel Merino.

En el Partido Aprista, Nidia Vílchez ha marcado distancia de sus competidores Juan Carlos Sánchez (1.317) y Rafael Zevallos (421), al 60% de los resultados. Vílchez participó en las conversaciones para formar una plancha unitaria junto al empresario Roque Benavides y al exministro de Salud Abel Salinas.

Los resultados de las listas al Congreso aún no han sido anunciados por la ONPE y su cálculo podría demorar. Pero fuentes del Apra indicaron que Carla García, hija del expresidente Alan García, sería la candidata más votada entre los postulantes del Congreso de esta agrupación, según las actas que iban contabilizando.

Nidia Vílchez acudió a votar en las elecciones internas del Apra

En el resto de partidos, los afiliados asistieron a ratificar las fórmulas únicas de postulantes a la presidencia, así como por las listas al Congreso. En el Frente Amplio, Juntos por el Perú, el Partido Nacionalista y Somos Perú, se hizo a través del voto de afiliados.

Mientras, en Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, UPP, Avanza País, Democracia Directa, Frente de la Esperanza 2021, Frepap, Contigo, Perú Nación, Perú Libre, Perú Patria Segura, Renacimiento Unido Nacional, Restauración Nacional, Solidaridad Nacional y Todos por el Perú, se eligió a los delegados que el próximo domingo votarán por los candidatos finales.

En el caso del PPC, la votación fue mixta: militantes por la plancha presidencial y por delegados para el Congreso.

Hubo personal de ONPE asignado en las mesas de votación. Lanegra señaló que, de lo que pudieron constatar, estos funcionarios monitorearon de cerca el proceso, aunque no estuvieron siempre presentes en los salones. Aun así, consideró que había muy poco riesgo de suplantación de identidades.

La espera de los resultados transcurrió en paralelo a dos hechos importantes en el Parlamento: la sesión de la Junta de Portavoces en que se acordó que este miércoles el Congreso debatirá la insistencia de la ley de la devolución de los aportes de la ONP; y la sesión del pleno en que se aprobó la Ley de Presupuesto del 2021. El dictamen presentó los proyectos que los parlamentarios incluyeron en la Comisión de Presupuesto, presidida por Humberto Acuña, hermano del candidato de APP. Estos temas entrarán en el debate de campaña de las próximas semanas.

Ausencia

George Forsyth, precandidato de Restauración Nacional, no participó de las elecciones internas. Fuentes de esa agrupación indicaron que ha viajado a Washington D.C.

