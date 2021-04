Conforme a los criterios de Saber más

No tuvo que transcurrir ni una semana de la primera vuelta electoral para que el premio Nobel de Literatura de Literatura, Mario Vargas Llosa, decidiera hacer un llamado a votar por Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien disputará el balotaje con Pedro Castillo (Perú Libre). Para el escritor, la hija de Alberto Fujimori representa hoy el mal menor, a diferencia de elecciones pasadas, donde exhortaba a los electores a no votar por la exparlamentaria.

“(…) he combatido al fujimorismo de manera sistemática, como lo he hecho con todas las dictaduras de izquierda o de derecha, creo que en las elecciones que se vienen –las de la segunda vuelta-, los peruanos deben votar por Keiko Fujimori, pues representa el mal menor y hay, con ella en el poder, más posibilidades de salvar nuestra democracia, en tanto que con Pedro Castillo no veo ninguna”, escribió en una columna publicada el último sábado.

Su pronunciamiento se dio también antes de la difusión de la primera encuesta de Ipsos para América, de cara a la segunda vuelta. El sondeo reveló que Pedro Castillo alcanza un 42% de las preferencias, mientras que Keiko Fujimori, el 31%.

El Comercio conversó con tres analistas políticos, quienes en la siguiente nota expresan sus puntos de vista respecto al llamado del premio Nobel de Literatura.

“Algún tipo de impacto siempre tienen las declaraciones de Vargas Llosa porque generan titulares y un espacio en la discusión mediática y pública. De ahí a generar una persuación o una influencia en el voto creo que hay más distancia, sobre todo teniendo en cuenta que las declaraciones las hizo a 50 días de las elecciones y hay toda una campaña por delante”, exclamó Jeffrey Radzinsky, director de grupo Fides.

En diálogo con El Comercio, Radzinsky manifestó que el público a persuadir con declaraciones relevantes de terceros como las de Vargas Llosa y las propias campañas se ubica entre los que consideran inicialmente votar nulo o indecisos. “El gran espacio es ese 27% que dice que (votará) nulo o que no se decide, que no le gusta ninguno o que no lo tiene claro. Ese 27% es donde se abocan principalmente las campañas y mensajes”, aseveró.

“Lo que queda claro es que el gran elemento que pondera (Mario Vargas Llosa) es el riesgo para la democracia, lo que hace es un análisis de que sería más dañino para nuestra democracia y ahí concluye que la propuesta de Castillo”, aseveró.

Por su parte, el analista político José Incio señaló que el llamado de Vargas Llosa no tendría mucho impacto en esta elección.

“Honestamente no creo que tenga mucho impacto, el votante de Keiko es el que va a leer esto y no creo que tenga mayor impacto, era diferente en 2011, donde tenías un espacio no tan polarizado, una llamada al centro podría tener algún tipo de repercusión , pero esto no va a tener mucho impacto”, sostuvo.

Incio indicó que Vargas Llosa pudo haber aprovechado para exigir mayores compromisos a Keiko Fujimori antes de su pronunciamiento.

“Para hablar de un endose más abierto creo que se ha perdido esa oportunidad de aprovechar su peso, los argumentos de la columna son flojos, la clave que él trata de marcar es una clave económica, de que con Castillo regresamos al comunismo pero no, creo que pudo haber afinado mas sus argumentos para plantear que Castillo era un mal candidato”, manifestó.

Para el politólogo Paolo Sosa, la campaña electoral por la segunda vuelta recién ha iniciado y “ya se quemó una potencial carta”. Además, anotó que Vargas Llosa tuvo una “lectura muy desfasada”.

“Puede ser contraproducente que se haya perdido el factor sorpresa en un momento clave y que le dé suficiente tiempo a Perú Libre de hacer una contracampaña. Es muy temprano”, dijo.

Aseveró que más allá de un impacto en los electores, se trata del impacto que tendrá en los “influencers”, como personalidades. “Que una figura como Vargas Llosa apoye a una candidatura, hay una carta abierta para hacerlo”, sostuvo.

“Lo que es más bien sorpresivo es lo temprano que es ese endose, se da en un momento en que parecía había espacio para ver cómo se iba a configurar la elección aunque quizás el temor a una inminente superioridad en la encuestas de Castillo puede haber motivado ese endose tan temprano, es poco efectivo”, apuntó.

El especialista recordó que Vargas Llosa ha dado su apoyo, desde el 2001, a candidatos que terminaron ganando las elecciones.

