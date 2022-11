Cuando se tiene hijos pequeños vemos la idea de salir de viaje como toda una odisea, y es por ese motivo que muchas veces preferimos posponer los planes para cuando “sean más grandes”. No obstante, si nos detenemos a ver el vaso medio lleno, aprovechar su infancia para pasear y conocer nuevos lugares influirá de manera positiva en su crecimiento personal. Además, es una oportunidad perfecta para crear memorias y fortalecer los vínculos y la confianza entre los miembros de la familia.

Con una planificación adecuada es posible llevar a cabo el tan anhelado viaje familiar que estás esperando. Aprovecha las vacaciones de verano, que están a puertas de iniciarse, para poner en práctica los consejos que te vamos a presentar a continuación. Estamos seguras que después de leer este artículo no te quedará ninguna duda y comenzarás a alistar tus maletas y las de tu pequeño.

Escoge un destino que todos puedan disfrutar

No existe rincón en nuestro país o en el resto del mundo que no posea una historia y paisajes impresionantes. Sin embargo, en este escenario es importante buscar un destino que tenga atractivos que puedan disfrutarse con niños, de este modo evitarás que se aburran o que te veas en aprietos de llegar a un lugar donde no puedes ingresar con ellos. Busca el equilibrio de modo que grandes y chicos pasan momentos gratos y sin contratiempos.

Planifica con tiempo

Hacer todo con antelación te permitirá conseguir conseguir pasajes, hospedaje y paquetes turísticos a menor costo y en las fechas de tu preferencia. Con niños es mejor tener todo previamente reservado, de esto modo garantizarás su comodidad y seguridad durante el viaje. Por lo que si estás planeando salir durante los próximos meses de verano, te sugerimos iniciar con la logística desde este momento.

Los básicos para incluir en la maleta

Cuando se viaja con niños es necesario tener elementos imprescindibles que te serán de gran utilidad para tu estancia con los chicos. Aconsejamos que en equipaje incluyas un pequeño botiquín con sus medicinas e insumos de primeros auxilios, ropa abrigadora (independientemente si tu destino es soleado, no sabes en qué momento puede cambiar el clima), botas para lluvia, algunos de sus juguetes preferidos o dispositivos electrónicos cargados y con juegos y videos descargados (para el camino).

Hospédate en el centro

Con niños uno nunca sabe si ocurrirá alguna imprevisto que necesite regresar rápidamente al hospedaje. Por eso es mejor que escojas un hotel en el centro de la ciudad. Además de permitirte ubicarlo y acercarte a este rápidamente, también puedes encontrar farmacias, hospitales y supermercados que te sacarán de apuros.

Revisa los documentos de todos

Recuerda que en algunos lugares es una norma tener la documentación vigente (DNI, visa, pasaporte). Si tu salida es fuera del país, procura que tanto tus documentos como los de tus hijos no se encuentren vencidos. De este modo evitarás encontrarte con restricciones de último minuto.