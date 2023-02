¿Sin planes para este fin de semana? ¿y con tus hijos en casa? Nosotras tenemos la solución infalible: una maratón de películas. Te presentamos una selección de largometrajes de la casa Disney más taquilleros de los últimos momentos y, sobre todo, con un poderoso significado.

¿Qué películas ver en familia?

Encanto

Un film que, tal como su nombre lo dice, encantó a grandes y chicos. Disney nuevamente se inspira en la cultura latinoamericana, esta vez aterriza en Colombia para contarnos la historia de una familia literalmente mágica: “los Madrigal”; cada uno de sus miembros es dueño de un peculiar don, con el que ayudan a los moradores del pueblo en las diferentes faenas diarias. Ellos viven en el interior de una vivienda que destila magia en cada rincón. Pero no todo es color de rosa, Mirabel, una de los miembros de los Madrigal no recibe un don, a pesar de ello, cuando las cosas se pongan en aprietos y los poderes de la familia se pongan aprietos, emprenderá una travesía para salvarlos.

Up

Un clásico que a pesar de haber salido en el 2009, su popularidad continua vigente. La producción aborda la historia de Carl Fredericksen, un vendedor de globos de profesión que luego de enviudar se propone cumplir el sueño de viajar a latinoamerica para cumplir uno de los sueños más grandes que no pudo cumplir junto a su amada esposa: anudar miles de globos a su casa y salir volando hacia América del Sur. Durante el viaje se dio con la sorpresa de que no estaba solo, un polizonte iba con él. Aunque al principio no estaba muy contento con el pequeño viajero que estaba con él, el tiempo, la convivencia y las miles de peripecias que vivirán en ese largo viaje los hará a replantear sus perspectivas.

Coco

Quien no ha visto esta película y no ha derramado al menos una lagrimita, entonces tiene que verla dos veces (o más). El largometraje se desarrolla en medio del Día de los Muertos, una de las tradiciones mexicanas más emotivas y coloridas. Miguel, un pequeño niño que sueña con convertirse en un gran músico hará de todo, hasta viajar a la tierra de los muertos, para lograr su mayor anhelo. Sin embargo, durante ese viaje, se llevará más de una sorpresa sobre sus raíces y la historia de su descendencia. Una producción que sin duda dejará un profundo mensaje sobre la importancia de la familia.

Frozen

Es probablemente una de las producciones de Disney más taquilleras del 2021. Cuando Ana y Elsa eran pequeñas, un evento desafortunado obliga a sus padres a separarlas. Sin embargo, un evento duro para la familia las vuelve a unir. Sin embargo, Elsa, quien creció toda su vida encerrada en una habitación debido a sus poderes, no tolerará por mucho tiempo a su hermana, quien se muere por volverla a ver.

¿Dónde puedo ver las películas?

Todas estas producciones las puedes disfrutar a través de la plataforma Disney+

¿Cómo puedo disfrutar más las películas?

Haz que la experiencia sea aún mucho más entretenida para tus hijos, prepara canchita, un poco de limonada de colores, adapta tu sala como si fuera el cine y listo.