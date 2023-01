La infancia es la edad perfecta para introducir a los niños en nuevas actividades y brindarle estímulos para que se interese en conocer nuevas materias, pues en esa etapa les suele ser más sencillo adquirir y retener nuevos conocimientos. Una de las alternativas más atractivas es aprender un nuevo idioma, con ello no solo conseguimos que nuestro hijo se mantenga entretenido y ocupado, también permitirá ver resultados a largo plazo.

Según los expertos, conocer una lengua nueva favorece enormemente a los menores, ya que tiene un impacto a nivel cognitivo, fortalece su capacidad de pronunciación, desarrolla su pensamiento crítico, su capacidad de resolver problemas y claro está estimula su aprendizaje. A largo plazo, esto se convertirá en una herramienta ideal para mejorar sus competencias y en un futuro obtener mayores oportunidades tanto en lo académico como en lo laboral.

Ahora bien, hay que partir desde el principio clave para tratar a los niños: incentivarlo, pero no obligarlo. Si quieres que tu hijo estudie un nuevo idioma y no sabes cómo convencerlo, lee atentamente estas alternativas, pues se convertirán en tu as bajo la manga.

Dale contenido en otro idioma

Los niños suelen ser bastante influenciables, y si ven algo que les llama la atención rápidamente captará su interés permanentemente. Por ello, te recomendamos dejarle algunas opciones, como canciones, series o videos, en el idioma que deseas que aprenda. Poco a poco, ve persuadiéndolo para que se anime aun más. Eso sí, siempre respetando y equilibrando entre sus pasatiempos y rutinas que le gustan.

Coméntale sobre los beneficios

Date un tiempo para conversar con tu hijo y explicarle acerca de todos los beneficios que obtendrá aprendiendo un nuevo idioma. Coméntale, en un lenguaje apropiado para su edad, cuáles son los pros que le esperan y cómo lo ayudará a realizar sus planes con éxito. En caso tengas un adolescente en casa, algo que no fallará es decirle que mientras más rápido inicie, más libertad y tiempo tendrá cuando culmine la escuela y sus materias no se junten con las actividades que vaya a realizar en la universidad.

Ofrecele incentivos

Dale la opción de practicar las disciplinas que desde ya le gustan, más un extra si se anima a iniciar otro idioma. Los incentivos positivos, como es en este caso, lo ayudarán a tomar la decisión de manera particular y sin caer en la intromisión o abrir la puerta para la manipulasión.

Aprovecha las vacaciones

Este periodo es perfecto para introducir a tu niño en el aprendizaje de un nuevo idioma, ya que cuenta con tiempo libre para llevar las clases sin problema. Además, es una buena oportunidad para que cree nuevas relaciones sociales.