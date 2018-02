La jugadora de ajedrez ucraniana Anna Muzychuk, que renunció a participar el pasado diciembre en el Mundial de Riad (Arabia Saudí) por ser en un país que "no respeta los derechos" de las mujeres, declaró este jueves que fue "triste perder los títulos que había ganado (anteriormente) pero más lo hubiera sido perder la dignidad". Su mensaje se convirtió en el más visto en su país en las redes sociales, especialmente en Facebook.

Muzychuk, de 27 años, empezó su relación con el ajedrez desde muy pequeña. A los tres años comenzó a jugar con sus padres y a los cuatro ganó un diploma que recuerda con "mucho cariño" en un torneo con niños de diez.

"El ajedrez ha jugado un papel muy importante en mi vida y me ha enseñado mucho. Te enseña a respetar a los adversarios y a ser responsable de tus propios actos. Esos valores los he transformado en la vida real y creo que por como juega se puede conocer a una persona", confesó la jugadora ucraniana.

Su progresión con los años fue en aumento hasta lograr dos títulos mundiales de partidas blitz (3 minutos más dos segundos adicionales por movimiento) y rápidas (15+10). A ambos renunció al no presentarse al Mundial de Riad (Arabia Saudí) por sus principios.

Su idea de no jugar en Arabia Saudí se empezó a gestar un año antes, en 2016, cuando participó en el Mundial de Teherán y tuvo que llevar el velo (hiyab).

"Cuando supe que el campeonato era en Arabia Saudí busqué información sobre ese país y sobre cómo eran las costumbres. Vi que las mujeres llevaban velo y que por la calle tenían que ir acompañadas por un hombre. Eso no es aceptable y decidí no acudir", apuntó Muzychuk, en una conferencia que dio en Madrid bajo el título 'Gente que brilla', organizada por Iberdrola.



"Perdí mis dos títulos y es muy triste, pero más lo hubiera sido perder la dignidad", apuntó la deportista ucraniana, que anunció su decisión por la red social Facebook y su escrito se hizo muy popular.



"En Facebook, esa publicación obtuvo la mayor cantidad de ‘me gusta’ y compartidos de toda la historia de Ucrania. Vi que había mucha gente conmigo, que no estaba sola y que había mucho por lo que luchar", comentó.



En ese torneo, los hombres tenían una dotación económica mayor por sus premios, pero su decisión de no jugar en Arabia Saudí fue secundada por el 40% de los participantes que formaban el cuadro masculino del torneo.



"Espero que mis palabras y mi decisión sean seguidas y ayuden a que no se celebren campeonatos en países que no respetan los derechos de las mujeres. Espero que mi ejemplo sirva para que las mujeres ganen en confianza y puedan cumplir sus sueños", concluyó en Facebook.



La familia de Anna Muzychuk está muy ligada al mundo del ajedrez. Sus padres son jugadores y entrenadores y su hermana su hermana menor Mariya ganó el Campeonato del Mundo femenino absoluto en 2015.



(EFE)

