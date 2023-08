Hoy, martes 22 de agosto, en el distrito de Ate, se desarrolló una batalla campal entre miembros de Serenazgos de la municipalidad y vecinos de la cuadra 2 de Los Sauces, por la custodia de un estadio municipal. El hecho dejó varios heridos.

Imágenes de Canal N mostraron cuando ambos bandos se agredían con palos y otros objetos. Incluso, una mujer se ve pidiendo que no agredan más a un hombre. También se registró la presencia de la Policía Nacional del Perú, quienes con escudos trataban de disuadir a las personas.

Un directivo de la zona comentó que no fueron avisados con ningún tipo de notificación judicial. “La Municipalidad de Ate, aduciendo que son dueños de este espacio de terreno, han decidido intervenir, tomando por asalto el estadio, el parque infantil y las instalaciones de videovigilancia” dijo un vecino al noticiero.

“Van a demoler la capilla, un tanque, el local, el estadio y dicen para convertir a un parque. No hay mejor lugar que este parque que no le cuesta nada a la municipalidad un convenio de 25 años. No es un espacio privatizado, aquí los niños practican deportes”, detalló.

En el lugar aún permanecen al medio del campo agentes de la PNP y serenos de Ate a la espera que el conflicto se resuelva de manera pacífica

Municipalidad de Ate responde

A través de un video, Betys del Rosario Mejía, subgerente de control de operaciones y sanciones de Ate, indicó que de acuerdo a lo informado a la subgerencia de patrimonio, el estadio Los Sauces, que abarca un espacio de 10 mil metros cuadrados, pertenece a la municipalidad desde el año 2014.

Además, resaltó que no existe ningún convenio tal y como afirman los vecinos. Por el contrario, constataron que el predio se alquila para fines deportivos. “Se ha evidenciad que este establecimiento, incluso hoy, habrían estado alquilando para el uso de los menores edad para el deporte”, indicó.

Detalló que alrededor de 30 vecinos se reunieron dentro del estadio para evitar el desalojo. “El presidente vecinal y parte de su junta directiva tenían conocimiento porque este procedimiento inició el 28 de junio. Se le informó de las partidas existentes en el cual, se ve que este establecimiento pertenece a la municipalidad”.

Resaltó que el fin de la comuna de Ate es recuperar estos espacios públicos y que sean usados de manera gratuita por los niños. Exhortó a otros vecinos a no alquilarlos.