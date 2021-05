El Banco de Alimentos del Perú (BAP) lanzó la campaña Alimentatón 2021, la primera colecta virtual de alimentos en el país que se realizará hasta el 31 de mayo y con el que busca recaudar 1 millón de raciones de alimento para ayudar a las personas que viven en las zonas más humildes y olvidadas.

En un comunicado, indicó que debido a la pandemia, se ahondó la crisis del hambre en varias zonas del país, donde más de 3 millones de peruanos sufren la carencia de alimentos de manera diaria. Para este año, agregó, se estima que cerca de 2 millones de niños podrían caer en pobreza, esta cifra significa que por lo menos tres de cada diez personas de 0 a 17 años se encontrarán en situación vulnerable.

“Necesitamos generar una cultura de donación de alimentos en nuestro país, donde 9 millones de toneladas de alimento se desechan al año, cantidad con la cual se podría alimentar tranquilamente a 3 millones de peruanos”, señaló Daniela Osores, gerente general del BAP.

Con la Alimentatón buscamos llevar 1 millón de raciones de alimento a miles de personas que padecen de inseguridad alimentaria. ¿Te gustaría impactar en la vida de miles de familias que padecen inseguridad alimentaria? Se voluntario aquí: https://t.co/tlqielgLw6 — Banco de Alimentos Perú (@balimentosperu) April 20, 2021

El lanzamiento de la Alimentatón 2021 contó con la participación de figuras del deporte y del espectáculo como Jefferson Farfán, Érika Villalobos y María Pía Copello, quienes son los embajadores oficiales de esta campaña.

“Como madre no me puedo imaginar que mis hijos no tengan qué comer. Es una situación muy desesperante. Gracias a la Alimentatón diversos hermanos contarán con un alimento en su mesa”, expresó la conductora de televisión Maria Pía Copello.

La actriz Érika Villalobos realizó un llamado a la donación y enfatizó que ya se ha demostrado que cuando los peruanos nos unimos logramos grandes cosas.

Mientras, el futbolista Jefferson Farfán recordó que en el Perú la crisis alimentaria se ha agudizado. “Los peruanos tenemos que ponernos de pie y ser solidarios, sobre todo cuando se trata de temas que están siendo indiferentes como el hambre, situación que muchos de nuestros compatriotas están atravesando. Gracias a la Alimentatón lograremos que esta situación cambie”, expresó.

¿Cómo ayudar?

En el 2020, el BAP logró recaudar más de 9 mil toneladas de alimentos y repartir más de 36 millones de raciones. Es por ello que este año su objetivo es duplicar la ayuda a través de la Alimentatón.

La institución informó que las empresas y las personas que deseen sumarse a esta gran primera colecta virtual de alimentos pueden realizar sus donaciones ingresando a bancodealimentosperu.org/donación, a través de Yape: 959477707, o mediante las cuentas oficiales del BCP:

Cuenta Perú: 194 2207681 0 07

Cuenta Interbancaria Perú: 002 194 002207681007 90

Cuenta del Extranjero: 194 2209424 1 23

Las empresas y las personas también pueden donar directamente alimentos. Para ello, deben hacer las coordinaciones correspondientes con el BAP.

“Convocamos a todo el Perú, a las autoridades, a las empresas, incluso a los medios de comunicación y artistas, a que se unan a esta gran iniciativa, el Perú nos necesita. Seguimos sumando esfuerzos porque a raíz de la pandemia el índice de pobreza y desnutrición se ha ido agudizando. Por ello, los invito a sumarse a la Alimentatón 2021, cuyo objetivo es llevar un millón de raciones de alimentos a todo nuestro país”, enfatizó Osores.

Conforme a los criterios de Saber más

TE PUEDE INTERESAR