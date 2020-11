En entrevista con El Comercio, el especialista considera que el nuevo Gobierno debe invertir más presupuesto en el sector salud para la lucha contra el coronavirus . Advierte, asimismo, sobre el aumento de ocupación de camas UCI debido a esta enfermedad en algunos hospitales de Lima.

¿Cuál es la posición del Colegio Médico del Perú respecto al nuevo Gobierno encabezado por Francisco Sagasti ?

La crisis política ha afectado el tratamiento de la crisis sanitaria. Consideramos que [el nuevo gobierno de Francisco Sagasti] es una solución al problema, a diferencia del anterior [de Manuel Merino] al que no aceptamos como institución y por eso nos retiramos del comité técnico que asesoraba al Ministerio de Salud ( Minsa ). Ahora, estamos a la expectativa de que se pueda armar un gabinete con gente competente y honesta para sacar al país adelante en estos siete meses.

¿Volverán a asesorar al Minsa en temas relacionados con el COVID-19?

Esperaremos que el Gobierno nombre al nuevo ministro o ministra para ver la posición final de reingreso de todos nuestros expertos.

¿Qué perfil debería tener el nuevo ministro o ministra de salud? ¿Consideran que debe regresar Pilar Mazzetti al sector?

Queremos un ministro que tenga la capacidad de exigir al Ministerio de Economía (MEF) el aumento del presupuesto o abrir nuevamente el puente que haga que fluya nuevamente dinero para financiar la lucha contra la pandemia. En este momento el MEF no está entregando los recursos presupuestales para este fin. Las últimas 600 mil pruebas moleculares tipo antigénicas que se han comprado han sido con recursos propios del Minsa, y eso implica coger presupuesto de otras estrategias sanitarias en desmedro de ellas. El hecho que ahorita haya una pausa compensadora o un silencio epidemiológico no implica que hay que retirarle presupuesto a la pandemia. Es momento de fortalecer todos los puntos débiles que hemos tenido.

Su institución apoyó a los ciudadanos que participaron en las manifestaciones contra Manuel Merino ¿Cuál es el balance de la actuación de las brigadas médicas del CMP?

Era necesario que los asistamos porque es nuestra obligación en defensa de la salud de las personas. Organizamos un gran comando por la vida encabezado por el doctor Juan Luis Arce, que fue el coordinador técnico y logramos agrupar en esta coalición al SAMU, a los bomberos, a las brigadas de estudiantes de universidades, con el CMP a la cabeza, dirigiendo, participando. Tenemos un registro de muchos pacientes heridos de todo tipo. Próximamente emitiremos un informe con datos concretos de lo que hemos ayudado.

¿Cuál ha sido el impacto de la crisis política en la lucha contra la pandemia?

La crisis política hizo que el Minsa se haya quedado sin conducción. Las estrategias sanitarias necesitan un articulador, un líder político, que en este caso es el ministro. Hemos vivido una gran confusión y la inercia que ha habido en medio de esta crisis. Hay acciones sanitarias que deben ser diarias, ahí hay un daño que sin duda nos va a pasar factura en el transcurso de los días.

¿Las movilizaciones tendrían algún efecto en un probable aumento de casos en los próximos días?

Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos donde se evaluaron a 315 ciudades y se comparó con otras 40 donde no había manifestaciones. No hubo un aumento significativo y se pudo demostrar que mientras las personas tengan la mascarilla puesta, al aire libre y no estén juntas por mucho tiempo sino en constante movimiento, no se permitirá un aumento. Desde ese punto de vista vamos a ver que pasa en el transcurso de los días.

¿Cuál es el estado actual de la pandemia?

Ya tenemos dificultades en algunas UCI de ciertos distritos de Lima, ya no hay camas. Hay más pacientes, entonces hay dificultad para internarlos en los hospitales más grandes donde la población se siente más segura como el Rebagliati, Almenara, mismo hospital de Ate, el dos de Mayo. Se ha vuelto más lento el ingreso a esas UCI. Pudiera ser que haya otros factores, pero estamos con el espíritu optimista de que en este silencio epidemiológico hay que procurar hacer lo que no se hizo en la primera etapa.

¿Qué frentes debe abordar el nuevo Gobierno con más urgencia?

Por ejemplo, el oxígeno. El Decreto de Urgencia que permite el uso de oxígeno medicinal al 93% caduca el 31 de diciembre, en medio de esta crisis nadie se ha percatado de ello. El 1 de enero todos tendríamos que volver a utilizar oxígeno al 99% que es más caro, más difícil de conseguir y solo lo producen tres empresas. En cambio, al 93% es más barato, de uso masivo, más fácil de adquirir. Si faltara oxígeno veremos las mismas imágenes de la primera etapa. Debería enmendarse rápido, tienen que ponerle el ojo en eso.

¿Qué urgencias enfrentan los médicos para afrontar el coronavirus?

Tenemos 243 médicos fallecidos y todavía no se ha puesto las máquinas de recambio de aire en las salas COVID-19. En caso de una segunda ola grave, ellos estarían respirando aire contagiado, contaminado, con bastante virus en estos lugares. La enfermedad de los médicos sería más grave que el resto de la población y la mortalidad también. Hay inercia en instalar las máquinas de recambio de aire en los hospitales, es el efecto de esta crisis política.

¿Qué medidas deben implementarse para garantizar el derecho a la salud ante una eventual segunda ola?

El convenio de las clínicas quedó casi no muy operativo, estamos planteando un mecanismo para que eso se simplifique y pueda proteger a la población, que permitan la participación del sector mixto para que puedan sumar en ampliar la cobertura de salud. Ampliar las camas UCI es prioritario. La segunda ola en España, Francia o Alemania se ha caracterizado porque hubo menos fallecidos, menos complicados y con menos secuelas donde hubo una buena cobertura con mas UCI. También se pueden armar carpas y ahí se pueden hospedar o internar a aquellos pacientes que no necesiten camas UCI, en caso que se requieran y no hay va a ocasionar la muerte del paciente.





