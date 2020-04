El sociólogo y economista Eduardo Ruiz García falleció el último 19 de marzo, víctima de coronavirus, en su departamento situado en el sexto piso del edificio Santa Ana, en Miraflores. El hombre vivía solo y así también murió. Por ello la policía tuvo que romper la puerta del inmueble para poder retirar el cuerpo. El impacto que causó este caso entre los 230 vecinos del edificio los llevó a organizarse y acordar medidas de prevención para evitar contagios.

Por ejemplo, crearon un grupo de Whatsapp para comunicarse y, a través de esta red, decidieron acatar aislamiento en sus casas ante la incertidumbre de si alguien más había contraído el mal. También determinaron horarios para botar la basura y para la limpieza del lugar. Dos días después del fallecimiento del sociólogo, la Municipalidad de Miraflores desinfectó las áreas comunes del edificio.

Ha pasado un mes desde entonces y los casos confirmados de coronavirus en el Perú ya son 20.914, según el último reporte del Minsa. Muchos de los contagiados residen en edificios y condominios, cuyos vecinos también se están organizando para tomar acciones de cara a la propagación del COVID-19.

Dos días después del fallecimiento del sociólogo Eduardo Ruiz, el edificio Santa Ana fue desinfectado. Los vecinos ya habían empezado a organizarse.

Integrantes de dos juntas de vecinos residentes en dos edificios, situados en Lince y el Cercado de Lima, comentaron a El Comercio que no han recibido información de parte de autoridades sanitarias sobre qué protocolo seguir si un caso de COVID-19 es detectado entre ellos. Sin embargo, vienen cumpliendo en rigor varias pautas que han concordado.

El médico infectólogo Eduardo Gotuzzo señaló a este Diario que no puede haber un protocolo para cada situación específica, pero subrayó que en todas las medidas frente al COVID-19 se debe priorizar la limpieza continua, el distanciamiento y el uso de protección (mascarilla).

-¿Qué pautas deben seguir los residentes de un edificio ante la pandemia?-

Gotuzzo indicó que lo fundamental es la limpieza constante de pasillos, pasamanos, ascensores y pisos. Señaló que se debe usar desinfectantes en cantidades normales para evitar cualquier tipo de intoxicación. En cuanto al aseo de los pisos sugirió que se realice con lejía (una quinta parte de la cantidad de agua a utilizar).

Si esa práctica se extrema va a resultar muy importante. “El ascensor, por ejemplo. Una persona entra y marca a qué piso ir. Luego ingresa otra que usa el mismo marcador y puede frotarse los ojos. Por eso la limpieza continua es lo principal”, refirió. Según detalló, una vez que se efectúa el aseo del lugar no queda el virus. “Así 10 minutos antes haya entrado una persona con coronavirus. No hay problema si se ha limpiado bien”, puntualizó.

Los propietarios del condominio del Cercado de Lima indicaron que, en su caso, han destinado el pago que antes hacían para utilizar el área de fiestas a la limpieza de zonas comunes (artículos desinfectantes, por ejemplo). Además, ellos han colocado dispensadores de alcohol en gel y trapos con desinfectante en las entradas de cada ascensor.

EL aseo constante de las áreas comunes es sustancial para estos tiempos de pandemia. Uno de los productos más recomendables es la lejía. (Foto: Hugo Curotto)

-¿Qué precauciones hay que tener con el uso del ascensor?-

Además de la limpieza continua, el infectólogo Eduardo Gotuzzo recomienda que sean utilizados, de preferencia, por un máximo de dos o tres personas, dependiendo del tamaño del elevador. “Si son de una misma familia no hay problema porque viven juntos, pero sino es mejor que sean dos o máximo tres”, refirió. En cualquier caso, anotó, el uso de mascarilla es ineludible.

En cuanto a los residentes del edificio de Lince, ellos detallaron que la presidenta de la junta de vecinos perifonea todas las mañanas las medidas de seguridad. Una de las principales, afirmaron, recae precisamente en el uso prudente del ascensor y los turnos de limpieza de este.

“Si vives en un edificio de ocho pisos y hay más de 20 familias, por ejemplo, se debe fortalecer la limpieza del lugar periódicamente: cada hora o cada dos horas”, subrayó Gotuzzo.

Según informaron los vecinos del condominio del Cercado de Lima, cada cierto tiempo también contratan servicios de fumigación. Una de las últimas veces fue el pasado 22 de abril, por ello se pidió a los residentes no salir de sus departamentos entre las 9:30 a.m. y la 1 p.m. Sin embargo, el infectólogo Gotuzzo informó a este Diario que la fumigación no es una herramienta de protección ante el COVID-19 pues, por el contrario, puede causar intoxicaciones a los vecinos.

Vecinos de un edificio del Cercado de Lima se han organizado para botar la basura y gestionar su recojo, en horas determinadas. (Foto referencial: El Comercio)

“Esta no es una enfermedad de mosquitos, de vectores, hay que limpiar pero no fumigar. Se pueden usar rociadores, pero no fumigar en el sentido técnico. Que la gente no pida fumigar, no sirve, es otro de los mitos. La fumigación no tiene ningún rol frente a la epidemia del COVID”, subrayó.

-¿Qué hacer si se presenta un caso de COVID-19 en mi edificio? -

El infectólogo indica que si la persona vive sola sus vecinos deben buscar una forma prudente de estar en contacto con ella para saber que no se está agravando. “Todos decimos ‘quédense en su casa’, pero si alguien está enfermo tienes que ir a un hospital. Si está enfermo, tiene que salir”, dijo.

La semana pasada los residentes del condominio del Cercado de Lima que conversaron con este Diario recibieron la noticia de que una vecina suya, enfermera de profesión, había resultado contagiada de COVID-19. Esto los ha motivado a organizarse también para apoyar a la familia de la afectada (ahora en aislamiento) con las compras que necesita, así como en gestionar el recojo de la basura.

Según contaron, desde que empezó la pandemia, la basura solo puede ser llevada a los cinco centros de acopio del condominio entre las 6 a.m. y las 10 a.m. y entre las 3 p.m. y las 6 p.m. Otra determinación que han tomado como junta vecinal para evitar la propagación de la enfermedad es la compra de ropa de protección para los vigilantes, y la señalización de las veredas que dan a las tiendas y bodegas de condominio para que se mantenga el distanciamiento social.

Y al igual que en el caso del edificio Santa Ana de Miraflores, la aplicación de la prueba de descarte de COVID-19 deberá aplicarse a las personas que tuvieron contacto con el vecino infectado de coronavirus.

Lejos de ser una herramienta para evitar contagios de COVID-19, la fumigación puede ser perjudicial. (Foto: Difusión)





