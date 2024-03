El corredor morado —que contaba con 152 vehículos y transportaban a 100.000 usuarios a diario— desapareció ayer de las avenidas limeñas. Para cubrir su ausencia, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) decidió que más de 500 buses y coasters de seis empresas de transporte convencional cubran temporalmente las cuatro rutas que tenía dicho servicio Algunas de ellas se superponían anteriormente al trayecto de este servicio.

Sin embargo, estas empresas no tienen a todos sus choferes y cobradores en planilla .

El corredor morador contaba con 4 rutas: 404, 405, 406 y 412. Foto: Anthony Niñode Guzmán.

“Lejos de arreglar la situación del transporte en Lima, lo único que hacen el MTC y la ATU es premiar a las empresas entre comillas formales, porque no pagan impuestos, no tienen a su personal en planilla, paran donde quieren y no respetan las tarifas preferenciales para universitarios, escolares y personas con el carnet de Conadis”, sostiene Gerardo Hermoza, representante del corredor morado.

Este parece ser el inicio del fin de los servicios complementarios de transporte implementados hace 10 años, pues los representantes de los corredores azul y rojo manifestaron a El Comercio que evalúan tomar una decisión similar a la del corredor morado .

Plan de contingencia de ATU

La ATU informó que más de 500 buses de seis empresas de transporte estarán a disposición de los usuarios en las rutas por donde habitualmente circulaban las unidades del corredor morado desde las 5 a.m hasta las 10:30 p.m.

La ruta 404 del corredor Morado (SJL – Magdalena) será cubierta por unidades de las empresas Próceres (ruta 5303), Consorcio Roma (rutas IO37B y OM42) y Transporte Huáscar S. A. (ruta IM26). Además, la ruta 405 de (SJL-San Isidro) será reemplazada por buses de la empresa Luis Banchero Rossi (ruta 8403).

Por otro lado, quienes tomaban la ruta 406 (SJL– Acho) podrán viajar en los buses de las empresas Consorcio Roma (rutas IO37B y OM 42), Próceres (ruta 5303) y Transporte Huáscar S. A. (ruta IM26).

Rutas que reemplazarán a las líneas del corredor morado.

Finalmente, la ruta 412 del corredor Morado (Cercado de Lima - SJL) será cubierta por unidades de la empresa Virgen de Fátima S. A. (ruta 2305) y de la Empresa Transporte y Servicio Salvador S. A. C. (ruta 8214).

Por su parte, Hermoza informó a este Diario que la flota de buses del corredor morado comprende 152 vehículos que transportaban a 100.000 usuarios a diario. El costo de la tarifa general era de S/2.50 mientras que la tarifa preferencial para escolares y universitarios era de S/1.25.

Los precios de los pasajes en los buses del transporte convencional que reemplazarán las rutas del corredor morado varían según el recorrido del usuario. Para trayectos cortos, el costo aproximado oscila entre S/ 1 a S/1.5. En tanto, quienes realicen viajes largos —por ejemplo, de SJL a la Av. Brasil— podrían pagar hasta S/3.50 , es decir, un sol más que el precio general del corredor.

“Si una persona viajaba a diariode ida y vuelta en el corredor morado, ahora pagará 2 soles más. Entonces, gastará 60 soles extra al mes. Eso es lo que cuesta la incompetencia del Estado a la población”, asevera Hermoza.

Los buses del corredor morado competían con líneas que se superponían a su ruta. Foto: Anthony Niño de Guzmán

En conversación con El Comercio, Alfonso Florez, gerente general de la fundación Transitemos, recordó que, cuando se creó el sistema de los corredores complementarios, se declaró al transporte público como esencial para la población. “En todas partes del mundo es subsidiado, pero [en el país] los contratos de concesión dicen que tienen que ser autosostenibles. Por eso tenemos el transporte público que tenemos, que se cae a pedazos y donde la operación dura lo que resiste la flota”, criticó.

Para el especialista, esta es la razón por la cual la situación actual escapa de las manos del MTC. “Es el Ministerio de Economía quien dice que no puede subsidiar a los corredores porque en el contrato dice que es autosostenible. Entonces, se propuso hacer los cambios necesarios, pero el MEF se niega a modificar las adendas de los contratos”, añadió. Respecto a la fiscalización, Florez advirtió que será imposible cumplirla por completo “mientras no se complete un plan de movilidad”.

Luz verde a la informalidad

Los buses, coasters y combis de las empresas de transporte convencional operan a partir de un mecanismo comisionista afiliador donde el dueño de ruta, chofer, propietario, cobrador y dueño de empresa prácticamente no tienen un vínculo formal ni personal en planilla . Esto explica la gran cantidad de accidentes que ocurren por el correteo de unidades para ganar pasajeros.

“Estas empresas son legales porque tienen autorización para circular, pero son informales porque el servicio que ofrecen a los usuarios y sus empleados no cumple los requisitos mínimos de calidad y seguridad” expresa Ángel Mendoza, representante del corredor rojo.

El Comercio verificó la cantidad de trabajadores que registran las seis líneas de transporte que reemplazarán las rutas del corredor morado. Así también, fuentes de este Diario brindaron información sobre la cantidad de choferes y cobradores de cada empresa registrados en el padrón de ATU.

# de trabajadores registrados en Sunat Cantidad de choferes y cobradores inscritos en el padrón de ATU (según fuentes de El Comercio) Empresa Próceres 1 42 Empresa Luis Banchero Rossi 12 323 Consorcio Roma 6 781 Empresa Huáscar 18 650 Empresa Transporte y Servicio Salvador 20 175 Empresa Virgen de Fátima 18 359

La empresa Próceres solo registra 1 trabajador, de acuerdo la web Consulta RUC de la Sunat. No obstante, contaría con 42 choferes y cobradores inscritos en el registro de ATU. La empresa Luis Banchero Rossi solo reporta 12 trabajadores en planilla, según la Sunat. Pero tendría 323 choferes y cobradores empadronados.

Por su parte, la empresa Consorcio Roma tiene 6 trabajadores. En cambio, contaría con 781 choferes y cobradores registrados en la ATU. La empresa Virgen de Fátima registra 18 trabajadores en Sunat. No obstante, contaría con 359 choferes y cobradores inscritos en la ATU.

La empresa Huáscar tiene 18 trabajadores, según la web Consulta RUC de la Sunat. De acuerdo con información a la que accedió El Comercio, contaría con 650 choferes y cobradores empadronados. Por último, la Empresa Transporte y Servicio Salvador tiene 20 trabajadores, según la web Consulta RUC. Sin embargo, contaría con 175 choferes y cobradores registrados.

“Nos sentimos estafados, porque nosotros cumplimos con tener a nuestro personal en planilla y todos las obligaciones del sistema integrado de transporte, pero el Estado premia la informalidad ”, opina Hermoza. “El corredor morado no puede competir con las empresas que se guardan la plata al bolsillo y no pagan a sus trabajadores”, agregó.

¿Cuáles son las condiciones del corredor morado para continuarcon el servicio?

Hermoza espera que el MTC demuestra un compromiso por revertir la situación, por lo que aceptaría la propuesta de un nuevo cronograma de pago de la deuda.

“Aceptaríamos que el gobierno realice un nuevo cronograma con propuestas viables. Lo que ha hecho el MTC es desconocer el acuerdo al que llegamos el año pasado con la anterior ministra [Paola Lazarte], pero el premier [Alberto] Otárola estaba en el cargo”, precisa.

“La respuesta del ministro Raúl Pérez-Reyes es nula y las propuestas de su ministerio son inviables. Por ejemplo, quieren resolver este problema presentando un proyecto de Ley ante el Congreso, una instancia en la que existen parlamentarios opositores al transporte formal”, detalla Hermoza.

Agonía sobre ruedas: ¿el corredorrojo y azul también dejarán de circular?

En diálogo con El Comercio, Luis Morán, representante del corredor azul, y Ángel Mendoza, representante del corredor rojo, manifestaron que se encuentra en evaluación una posible suspensión de sus servicios y contratos con la ATU , aunque no precisaron una fecha tentativa.

“Nos sorprende la posición del gobierno de no cumplir con los acuerdos que ellos fijaron para pagar la deuda a las empresas concesionarias. La primera de las tres armadas para pagar los 300 millones debía abonarse en diciembre y no se cumplió”, refiere Morán.

“Estamos a la espera de que nos escuchen los órganos del gobierno que tienen decisión técnica, legal, económica y político: ATU, MTC, el Ministerio de Economía y la Presidencia del Consejo de Ministros. Este problema ya ascendió a todos estos niveles y necesita una respuesta en pleno del gobierno”, argumenta Mendoza.

Ambos dirigentes mencionaron cuáles son las principales condiciones para evitar la suspensión de los servicios: “La ATU debe demostrar que puede cumplir con las condiciones del contrato directo de la deuda que firmó el año pasado. También, pedimos que se respete la intangibilidad de las vías de los corredores para que no pasen otras rutas formales ni informales; esto necesita más fiscalización”, señala Mendoza.

“La ATU debe completar la licitación del sistema integrado de transporte que, entre otras cosas, permitiría que existan más líneas de corredores. También, es necesaria la licitación del sistema de recaudación para que exista una tarjeta interoperable entre todos los servicios de transporte existentes en Lima y Callao y los próximos a implementarse”, indica Morán.

Ambos líderes señalaron que, junto con sus equipos legales, analizan la posibilidad de solicitar la caducidad del contrato con la ATU, que involucraría el cese definitivo de la operación de estos corredores.

Morán informó a este Diario que la flota de buses del corredor azul comprende a 144 vehículos que transportan entre 70 a 75 mil usuarios a diario. En esa línea, Mendoza dijo que la flota de vehículos del corredor rojo reúne a 250 unidades que trasladan a 175 mil usuarios cada día.