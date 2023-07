En tan solo 10 días, Rosa Gutiérrez fue destituida mediante una resolución suprema publicada en el diario El Peruano. La ex ministra aseguró que el despido se dio por deponer al gerente general de EsSalud, Iván Pereyra Villanueva, tras encontrar irregularidades.

Gutiérrez indicó que a los pocos días de haber removido a Pereyra recibió la llamada del jefe de Gabinete de Presidencia, del secretario general de Palacio de Gobierno y, luego, de la presidenta Dina Boluarte. “Mi postura fue firme y coherente con mis principios, y no cedí ante la presión (...). Es lamentable que, por haberle retirado la confianza al señor Iván Pereyra, haya sido removida de mi cargo como presidenta de Essalud”, manifestó en su momento.

Este domingo, en el programa Cuarto Poder, la ex jefa de EsSalud sostuvo que la presidenta Boluarte la llamo y le dijo: “Rosita, repón al gerente general inmediatamente”. Al no hacerlo, el 22 de julio se concluyó con su mandato en el Seguro Social y se nombró a César Linares Aguilar.

Durante la entrevista, Gutiérrez reveló tres casos irregulares. El primero fue por el concurso público de servicio por seguridad y vigilancia que se postergó 40 veces, generó a un desabastecimiento y llevó a una adjudicación directa. El segundo es el proceso de adquisición de 99 ambulancias por S/ 65 millones. Por último, un préstamo ejecutado a una empresa sin la aprobación del consejo directivo .

#CuartoPoder

Rosa Gutiérrez sobre su salida de EsSalud: "Estoy indignada por la forma en la que ha actuado este gobierno" pic.twitter.com/ilLbz5VmUV — Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) July 24, 2023

En esa línea, indicó que la razón exacta por la que removió del cargo a Iván Pereyra fue por no advertirle dichos sucesos.

Los presuntos actos irregulares expresados en Cuarto Poder fueron el motivo para que la Fiscalía comience las diligencias y pida tomar las declaraciones de Rosa Gutiérrez de manera formal. En un inicio se iba a hacer ayer a las 3 p.m., pero ante su inconcurrencia, se pasó para hoy a las 8:00 a.m.

Iván Pereyra denunciará a Gutiérrez

Iván Pereyra Villanueva es un abogado y ha trabajado hasta en tres ocasiones en EsSalud. Durante el 2023, se desempeñó como gerente general desde el 23 de mayo hasta su despido el 14 de julio. Tras las declaraciones de la ex presidenta del Seguro Social en Cuarto Poder, Pereyra aseguró que la denunciará por difamación.

En diálogo con El Comercio, Pereyra manifestó su rechazo y molestia respecto a las declaraciones. Criticó también la falta de claridad de la ex ministra pues no se entiende si los supuestos actos de corrupción son a nivel individual o institucional.

Agregó que los actos referidos datan del 2021 y 2022, por lo que él no tendría responsabilidad. “Eso data desde años pasados. El convenio del que habla se firma en 2021 y lo ve la gestión de finanzas, ¿por qué no cuestiona a esa gestión? Lo de seguridad es desde el 2022 y debería responder logística. Nada se da en el mes y medio que yo estuve”, expresó.

Pereyra ha trabajado en diversas entidades públicas como el Instituto Peruano del Deporte (IPD), Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). En este último estuvo desde el 2005 al 2013 y coincidió con la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, negó cualquier tipo de relación personal y aseguró que fue “netamente laboral”. Asimismo, rechazó cualquier tipo de favoritismo para el puesto de gerente general de EsSalud de parte de la mandataria.

Renuncian funcionarios contratados por la ex presidenta

En medio de la polémica que vive el Seguro Social, dos trabajadores contratados por Rosa Gutiérrez para el equipo anticorrupción de EsSalud renunciaron tras su destitución. La ex procuradora anticorrupción Katherine Ampuero presentó su renuncia este domingo y Fuad Khoury, ex contralor general de la República, indicó que dejaría el equipo.

El equipo anticorrupción contaba con la exprocuradora Katherine Ampuero Meza, la exfiscal Rocío Sánchez Saavedra y el excontralor de la República Fuad Khoury Zarzar. (Foto: EsSalud)

Ampuero publicó en sus redes sociales que había comunicado a EsSalud la decisión definitiva de resolución de orden de servicios debido al cambio de su presidente ejecutiva. Explicó que este cambio “no garantiza cumplimiento idóneo e independiente de los servicios a prestar en la detección de irregularidades”. Katherine Ampuero es abogada y ex procuradora del caso Odebrecht.

He comunicado a @EsSaludPeru decisión definitiva de resolución de orden de servicios en atención a q cambio en su presidencia ejecutiva no garantiza cumplimiento idóneo e independiente de los servicios a prestarse en la detección de irregularidades en principales cttos de Entidad pic.twitter.com/V0ATnP4uIe — KatherineAmpueroMeza (@kampueromeza) July 23, 2023

Por su parte, Fuad Khoury, ex contralor general y Presidente Ejecutivo del Instituto Integridad y Gobernanza, indicó a este Diario que aceptó la propuesta de Gutiérrez porque “sentí que quería pasar de la palabra a la acción [en temas anti corrupción]”, dijo. Agregó que no hubiese aceptado trabajar con otro presidente porque quien lo contrató fue la ex jefa de EsSalud.

Agregó que sorprende la capacidad del Estado para designar a personas con un prontuario de supuestos delitos y sin experiencia para dichos trabajos, haciendo referencia al nuevo presidente de EsSalud, César Linares. Explicó también que EsSalud necesita una “reingeniería inmediata” por las irregularidades que presenta. Sin embargo, descartó tener conocimiento de lo que mencionó la ex ministra en Cuarto Poder, pues él recién estaba en proceso de ser contratado, no trabajando.

Los antecedentes de César Linares

Una resolución suprema publicada en El Peruano destituyó a Rosa Gutiérrez y nombró a César Linares Aguilar como nuevo presidente ejecutivo del Seguro Social. Sin embargo, al igual que la llegada de la ex ministra, esta designación viene cargada de cuestionamientos. Además, de denuncias que van desde lesiones leves, colusión simple, hasta homicidio culposo.

Especialistas consultados por este Diario para un informe previo sostuvieron que el nombramiento de Linares pone en evidencia la calidad de selección de perfiles del gobierno, especialmente para una institución tan importante y representativa como EsSalud. Gremios de trabajadores de la institución, el Colegio Médico del Perú y especialistas se han mostrado en contra.

Mesa de trabajo del nuevo presidente de EsSalud, César Linares, publicada por la institución. (Foto: EsSalud)

César Linares es un médico de profesión y en los últimos años ha trabajado en Arequipa. Ha tenido cargos de alta gerencia en diversos hospitales como el hospital regional Honorio Delgado Espinoza y el centro de salud Melitón Salas Tejada.

Asimismo, Linares aparece afiliado al partido político Perú Libre desde el 15 de junio del 2016 según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Este lunes, el nuevo presidente afirmó que trabajará en la mejor de los servicios que brinda EsSalud a los cerca de 13 millones de asegurados. Se centrará en la reducción de tiempos de espera en consultas médicas, así como en la lucha frontal contra la corrupción.