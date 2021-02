Luego de dos meses de audiencias judiciales, el serbio Zoran Jaksic fue sentenciado ayer a 25 años de prisión como coautor del delito de tráfico ilícito de drogas, en el caso Las Golondrinas. La lectura del adelanto de sentencia la dio el magistrado Guillermo Huamán, del Juzgado Penal Colegiado Nacional Conformado.

“Se le impone a Zoran Jaksic 25 años de pena privativa de libertad efectiva en su ejecución, la misma que se empezará a computar a partir del cumplimiento de la condena que le fuera impuesta por sentencia del 19 de enero del 2017”, sostuvo el magistrado.

En la actualidad, Zoran Jaksic se encuentra cumpliendo condena en el penal de Piedras Gordas. (Foto: difusión)

¿Quién es Zoran Jaksic?

Zoran Jaksic, de 56 años de edad, natural de Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina, fue ubicado en el Perú en noviembre del 2015 por la Drug Enforcement Administration (DEA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Británica Antidrogas. Ello, según la fiscalía, mientras coordinaba un embarque de droga con el representante de la organización criminal de Jorge Javier Medina Gavilán.

El extranjero había ingresado al Perú con la falsa identidad de Nikola Marjanovic para evitar ser capturado y afrontar el pedido de extradición que hay en su contra, el cual fue tramitado por las autoridades griegas.

De acuerdo a la Policía Nacional, Jaksic es uno de los emisarios de ‘Tito’, el jefe del cártel de Los Balcanes, considerado uno de los principales objetivos de la DEA. Según la estructura criminal identificada por la Dirección Antidrogas (Dirandro), el serbio coordinaba los envíos con su compatriota David Cufaj, capturado en enero de 2020 y quien actualmente cumple una condena de 17 años de cárcel por narcotráfico.

En noviembre del 2015, cuando empezó la investigación en el caso Las Golondrinas, el fiscal Arturo Mosqueira pidió a la Dirandro poner especial atención al desplazamiento de Jaksic para evitar que se fugue del país. El serbio, finalmente, fue capturado en Tumbes, en julio de 2016, y actualmente cumple una condena de 13 años de prisión.

Mientras que el otro presunto representante de la mafia de Los Balcanes, el bosnio Smail Sikalo -según la policía-, siguió operando hasta que fue capturado en el año 2019 con un embarque de droga. Sin embargo, tras un controvertido fallo, salió en libertad y se desconoce su paradero. Posteriormente, la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) encontró irregularidades en el mencionado fallo y suspendió por seis meses en sus funciones al juez que lo emitió.

En su reclusión en el penal Miguel Castro Castro, Jaksic junto con otros presos por narcotráfico habrían planeado fugarse a través de un túnel de 180 metros de largo cavado desde un terrero ubicado a unas cuadras del centro penitenciario hasta este recinto. Sin embargo, esto no se materializó. Luego, en el 2019, fue trasladado al penal de Piedras Gordas en Ancón.

En diciembre del año pasado, el narcotúnel fue descubierto por las autoridades. En ese entonces, el general Vicente Tiburcio, jefe de la Dirincri, señaló que la Policía Nacional baraja la hipótesis de que los financistas de la construcción del túnel serían el serbio Jaksic y el peruano Jorge Javier Medina Gavilán. Ambos habrían invertido aproximadamente US$500.000.

El narcotúnel empezó a excavarse en un terreno cercano al penal Castro Castro. Una retroexcavadora fue encontrada en el lugar. La maquinaria fue incautada. (Foto: Eduardo Cavero/ @photo.gec)

Según la Policía Nacional, en el túnel trabajaron entre cuatro a seis personas en horas de la madrugada. La construcción habría sido planificada para que llegue hasta el restaurante del penal. (Foto: GEC)

Más sentenciados

Ayer, además de Zoran Jaksic, fueron condenados Jorge Javier Medina Gavilán (se le impuso 35 años de prisión), su pareja, Yessenia Aracely Mozo Quijano (15 años), y Edilberto Rojas Vilcatoma (15 años).

Asimismo, fueron sentenciados Héctor Soto Córdova (25 años de cárcel)y los prófugos Mauro Algumer Vilca (25 años), Fredy Emerson Tippe Meza (15 años) y Miguel Angel Villanueva Flores (15 años). Los tres últimos aprovecharon el arresto domiciliario que se les otorgó para fugarse.

En tanto, fueron absueltos Jonathan Alfonso Tenazoa Castillo y Ayda Moreno Valdivia.

En la actualidad, como se señalara línea arriba, Medina Gavilán y Zoran Jaksic se encuentran recluidos en el penal de Piedras Gordas, Ancón, por condenas anteriores de droga. En el caso de Gavilán, se encuentra en prisión desde el año 2003, luego de que el Cuarto Juzgado Penal de Lima lo sentenciara a 16 años de prisión por narcotráfico. No obstante, se escapó del penal de Lurigancho el 30 de marzo de 2017 y fue recapturado en el Vraem en setiembre de 2018.

Durante la audiencia de lectura de sentencia de ayer, el juez Huamán argumentó que el colegiado tomó la decisión de sentenciar al extranjero con base a pruebas indiciarias, porque la fiscalía no obtuvo pruebas directas. Jaksic, durante su permanencia en el Perú, se cuidó de comunicarse por teléfono, por lo que utilizó en todo momento teléfonos públicos para evitar que lo graben. La policía tan solo obtuvo registros fotográficos de las reuniones que mantuvo con una persona que era el coordinador de Jorge Medina Gavilán, cabecilla de la organización criminal.

Fiscal Arturo Mosqueira

El viernes pasado, el fiscal Arturo Mosqueira contó en audiencia que Jaksic fue cauto con el uso del teléfono, pero las personas que se reunieron con el extranjero dieron detalles por teléfono de los acuerdos a los que habían arribado. “Como se ha dado cuenta en las audiencias de julio, el serbio Zoran Jaksic no manejaba teléfono. Sin embargo, estos actos de tráfico que van del 18 al 22 de febrero de 2016 se prueba a partir de tres comunicaciones telefónicas. Jaksic no habla por teléfono pero no puede impedir que sus interlocutores [vendedores de la droga] hablen de él respecto de los encuentros”.

Acusado por narcotráfico Zoran Jaksic

En esa audiencia, el serbio le dijo al juez que es inocente de los cargos que le imputa la fiscalía: “Mi abogado ha dicho todo para mí, yo no necesito decir nada […] soy no culpable, tengo nada para hacer en este caso, no sé por qué el fiscal [Mosqueira] me pidió en este caso, de culpa de él yo acá cinco años, no tiene una prueba de mí, nada más” enfatizó Jaksic.

De esta forma, culminó el segundo juicio contra los acusados en el caso Las Golondrinas, quienes afrontaron una acusación fiscal por el contrabando frustrado de 800 kilos de clorhidrato de cocaína.

