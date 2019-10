El Segundo Juzgado de Tránsito de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundado el pedido de prisión preventiva por un período de cuatro meses para Melissa González Gagliuffi , por el atropello y muerte de dos jóvenes ocurrido el viernes 11 de octubre en la Avenida Javier Prado, en San Isidro.

La conductora es acusada de ser la presunta autora de los delitos de homicidio culposo en agravio de Christian Buitrón y Joseph Huashayo, así como de lesiones culposas agravadas contra Vilma Gamarra y Luis Vega. Según la decisión de la sala, tanto la fiscalía como la defensa de Gonzáles pudieron llegar a un acuerdo para que la imputada se acoja a la terminación anticipada; sin embargo, la defensa no aceptó la medida.

►Estudiante de la UNI que determinó a qué velocidad iba Melisa González: “Pudo ser uno de nosotros”

►Melisa González Gagliuffi: nuevo video contradice su versión sobre accidente en Javier Prado

La audiencia se inició a las 2:30 p.m. en la sede judicial de Anselmo Barreto, en Cercado de Lima. Luego de los alegatos de la fiscalía y el abogado Giancarlo Jereda, defensa de la conductora, Melisa González Gagliuffi se pronunció para reiterar su posición de que un taxista le cerró el paso y por eso perdió el control de la camioneta que manejaba.

"El reporte de los policías a los cuales solo les dieron 30 horas para averiguar no es completo. Yo pedí al policía encargado que recopilara más videos, pero me dijo que con los que tenía era suficiente [...l] Yo perdí el control porque me metieron el carro”, dijo.

En tanto los exteriores de la sala, amigos y familiares de las víctimas realizaron un plantón para exigir justicia.

-Denuncian que ofrecieron dinero-

En tanto, Luis Vega Palacios (31), único sobreviviente del accidente de tránsito, se recupera de sus lesiones. Este contó que un abogado de Melisa González Gagliuffi intentó darle S/6.000 para los gastos médicos, por lo que se mostró indignado.

“(A cambio de esos 6 mil soles) me pedían que acabara todo esto, que no salga a la prensa. Pero a mí, su dinero no me interesa. No es justo que te digan que con 6 mil soles vas a estar bien, sabiendo que uno no estará bien. ¿Cómo voy a quedar yo? No estoy descansando”, indicó Luis Miguel en una entrevista para el programa Punto Final.

Por su parte, Lisseth Huashuayo, hermana de Joseph, uno de los fallecidos, dijo que su familia y amigos realizarán un plantón este lunes frente a la sede judicial de Anselmo Barreto en donde se desarrollará la audiencia de prisión preventiva contra Gonzáles Gagliuffi.

-Lo que se conoce del caso -

González Gagliuffi quedó detenida tras el accidente, pero el fiscal Mario Concepción Barrón Cerna, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de San Isidro, ordenó su liberación 48 horas después, por lo que se le ha abierto proceso disciplinario.

Asimismo, la División de Prevención de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional determinó el martes último que la mujer conducía a más de 60 km/h y que no habría sido cerrada por ningún otro vehículo cuando se despistó y atropelló a los jóvenes.

El informe final de la Policía de Accidentes de Tránsito, presentado por Cuarto Poder, señalo que la velocidad con la que se desplazaba la camioneta fue una velocidad “no razonable, porque no valoró apropiadamente las condiciones existentes del entorno de la vía, centrando su atención en el problema con el otro vehículo y no prudente porque mantuvo una alta velocidad incompatible con la seguridad vial”.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) canceló e inhabilitó definitivamente la licencia de conducir de González Gagliuffi, por lo que no podrá manejar un auto en Perú por el resto de su vida.