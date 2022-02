Conforme a los criterios de Saber más

A sus 28 años, Leslie Nolasco padece un cáncer de mama que ya hizo metástasis y se le ha expandido al hígado. Según los médicos que la tratan, la enfermedad es terminal, pero ella, que vive en Huancayo, sigue peleando sin perder la sonrisa. Día a día, enfrenta los malestares del cáncer y el abandono de nuestro pésimo sistema público de salud.

Leslie viaja con frecuencia a Lima para recibir tratamiento. Sin embargo, no pocas veces le han dicho en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) que no hay el medicamento, que debe comprarlo ella, que no llegó el personal, que el tomógrafo está malogrado, que su cita será recién en tres meses o que ha sido reprogramada, como si pudiera esperar tanto tiempo, como si el cáncer atacara al ritmo indolente de la burocracia.

Según la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, en el 2020 se detectaron cerca de 70 mil nuevos casos y casi 35 mil peruanos murieron con una enfermedad oncológica. Al día, mueren unas cien personas.

Varias asociaciones de lucha contra el cáncer como L de Leucemia, Lazo Rosado, OncoVida y otras han hecho una encuesta a 416 pacientes con cáncer de todo el país. De estos, el 41% dijo que demoró más de seis meses en confirmar su diagnóstico y el 80% dijo que sentía que las entidades del Estado no se preocupan por su bienestar .

Otro dato interesante es que el 41% de los consultados considera que no ha recibido o no está recibiendo el mejor tratamiento disponible para su tipo de cáncer. Además, el 35% menciona que los medicamentos que necesita están agotados.

“Ya se sabe que en el Perú el cáncer se diagnostica de manera tardía, pero hay pacientes a los que les tomó seis meses confirmar su diagnóstico. Entonces, no todo es por la falta de cultura de prevención, sino también porque hay una mala gestión del Estado”, opina la presidenta de L con Leucemia, Indyra Oropeza, quien en el 2013 fue diagnosticada con leucemia.

Todas las asociaciones de pacientes, comenta Oropeza, están preocupadas porque la Ley Nacional del Cáncer se aprobó en agosto del 2021 y hasta ahora el Minsa no aprueba el reglamento, pese a que había un plazo de 60 días. Esta ley permite que cualquier ciudadano pueda diagnosticar y tratar su cáncer de forma gratuita. Por ahora solo se ha divulgado un proyecto de reglamento.

Sobre este proyecto de reglamento, las asociaciones han hecho varias observaciones. Evidencian un exceso de burocracia en la evaluación y aprobación de medicinas nuevas y actualizadas para pacientes, lo cual hará que el tiempo de aprobación sea mayor al actual (más de 1 año). Esto pasa porque se ha incrementado la cantidad de instituciones involucradas en el proceso de autorización del uso de medicamentos oncológicos que no están considerados en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME) ni en sus listas complementarias.

Lo que proponen es que se modifique el reglamento y se le dé la facultad a las áreas de oncología para solicitar la aprobación de nuevos medicamentos directamente a los comités de evaluación sanitaria de sus propios hospitales.

Otro aspecto que observan es la necesidad de fiscalización del presupuesto oncológico. “Si bien el presupuesto es insuficiente para la actual demanda, muchas instituciones aún no ejecutan de manera adecuada el gasto y millones de soles se devuelven al MEF a pesar de la necesidad de los pacientes”, afirman.

Oropeza comentó que en enero enviaron un documento al ministro de Salud, Hernando Cevallos, para que se acelere la aprobación del reglamento y se permita que la Ley Nacional del Cáncer cobre vigencia; sin embargo, hasta ahora no han obtenido ninguna respuesta. “El Estado debe dejar de ser tan indolente. La escasez de medicamentos es crítica y necesitamos que se apruebe el reglamento de la ley. Seguimos muriendo. Basta ya de discursos; queremos soluciones”, dijo a El Comercio.

El director de la Liga de Lucha contra el Cáncer, médico Mauricio León, considera que en el Perú sí hay esfuerzos de prevención, pero insuficientes: “En los últimos años se ha mejorado la prevención, pero solo para la gente que tiene acceso a los médicos. El cáncer en general se sigue detectando en estadios avanzados y el sistema estatal de atención del cáncer es deficiente desde hace décadas. Eso pasa en todos los países pobres. Quien puede ir a una clínica se salva y la persona que no tiene acceso muere”

Según comentó, al día mueren 6 pacientes con cáncer al útero siendo completamente prevenible. También fallecen a diario 5 mujeres con cáncer de mama, siete personas con cáncer de estómago. ”Estamos en pañales, porque no hay una cultura de prevención. El 70% de las personas que llegan a los servicios de salud ya tienen un cáncer avanzado. La gente prefiere gastar en ver una película que hacerse su chequeo anual. Es responsabilidad del Estado, pero también de las personas”.

Este mes, la Liga de Lucha contra el Cáncer está haciendo un chequeo completo de cáncer por S/35, lo que en las mujeres incluye un papanicolao. Con lo recaudado, esta institución atiende a gente sin recursos. Con cinco unidades móviles que tienen, el equipo de médicos y especialistas de esta institución se desplaza a los asentamientos humanos de la capital y atiende a las personas gratuitamente.

Mañana es el Día Mundial contra el Cáncer y este sábado a las 10 a.m. habrá una marcha frente al Congreso en apoyo a los niños con esta enfermedad.

DATOS IMPORTANTES

Cualquier persona que requiera hacerse un chequeo puede llamar a los teléfonos de la Liga de Lucha contra el Cáncer: 204-0404 .

. También pueden contactarse por WhatsAPP: 988-562-238

