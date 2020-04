Mujer que acuchilló a fiscalizador: "Solo quería asustarlo"

La comerciante ambulante que agredió con un cuchillo al trabajador de fiscalización de la municipalidad de La Victoria, Jorge Luis Carrión, en el emporio de Gamarra, contó su versión de los hechos y aseguró que no pretendía agredirlo.

"Él me agredió primero, dándome un palo en la cabeza y se llevó todos mis baldes donde vendía (mercadería). Como me emanaba sangre, de la cólera tomé el cuchillo pero no fue mi intención herirlo, solo quería asustarlo", indicó Gisella Talle a Canal N.

Tras el incidente, Talle negó que haya participado del saqueo de una tienda y denunció que al organismo encargado de la seguridad por cobros indebidos. "Ellos nos cobran para vender y si no le damos nos quitan la mercadería. El pago diario es de 10 nuevos soles".

Gisella Talle Espinoza (37) amenazó con un cuchillo a los agentes que la rodeaban para sacarla de su puesto de venta de chanfainita. Fue trasladada a la Fiscalía de Lima Centro por haber herido con el arma al policía Jorge Luis Carrión.