Hace algunos días, el alcalde Luis Molina anunció la remodelación del Estadio Niño Héroe Manuel Bonilla de Miraflores en un proyecto que contempla la construcción de un gimnasio, una cancha de fútbol con tribunas para 2.400 personas, áreas de recreación y la mejora de los espacios e infraestructura del coliseo deportivo.

De acuerdo a lo informado, las obras se ejecutarán a través de la suscripción de un convenio con un consorcio conformado por tres empresas: Urbi Propiedades S.A.C., Patrimonio en Fideicomiso DS Nº 093-2002-EF Interproperties Perú y Supermercados Peruanos S.A.

Este es el estado actual del estadio Manuel Bonilla de Miraflores. La propuesta de la comuna es mejorar el espacio del coliseo deportivo, construir una nueva cancha de fútbol y acondicionar un parque. (Video: Municipalidad de Miraflores)

“La obra se realizará bajo el esquema de obras por impuestos. Para esto, las empresas están adelantando S/22 millones de su impuesto predial a 20 años. Con ese dinero se hace un fideicomiso y conforme va avanzando la obra se van pagando el proyecto”, señaló a El Comercio el alcalde de Miraflores.

Asimismo, Molina fue enfático en resaltar que la propuesta de construir un gimnasio y remodelar y modernizar este espacio público estaba contemplada en su plan de gobierno 2019-2022, el cual fue presentado durante la campaña municipal.

Además, descartó que este espacio público corra algún peligro de desaparecer o de ser privatizado. “Queremos hacer un gran parque para los vecinos de la zona de Santa Cruz, también construiremos un gimnasio frente al mar y mejoraremos la cancha de fútbol, ganando espacio en el acantilado y estabilizando esta zona del malecón. Estos serán lugares de calidad para los vecinos de Miraflores y todas las personas que necesiten hacer uso de este espacio público, sin discriminación ni corrupción”, acotó.

El proyecto a detalle

De acuerdo con las proyecciones de la comuna, los trabajos en la zona estarían empezando entre los meses de febrero y marzo de este año y tendrían un plazo de ejecución de 11 meses aproximadamente.

En el área del estadio se contempla construir un parque con 6.700 metros cuadrados de áreas verdes. “Tenemos 75 parques, pero la zona de Santa Cruz no tiene propiamente un parque. Ahí vamos a hacer un parque a pedido de los vecinos”, señala el alcalde.

Esta es la proyección de la obra que busca remodelar y modernizar la zona en donde se ubica el estadio Manuel Bonilla. De acuerdo con el alcalde, se contempla construir un parque, mejorar la cancha de fútbol y las zonas deportivas. (Foto: Municipalidad de Miraflores)

Adicional a ello, se va a “retirar 100 mil toneladas de material, con lo cual se va a dejar respirar el acantilado”, mejorando la cancha de fútbol y construyéndola de forma soterrada a 7 metros de profundidad. Además, se construirán tribunas para que “2.400 vecinos se sienten a disfrutar el juego de sus hijos”.

En cuanto a las mejoras en el estadio se van acondicionar áreas de tópico, camerinos para equipos y árbitros, se mejorará la infraestructura como el techo del coliseo y se contempla la construcción de otros espacios como un “gimnasio frente al mar”.

“En el espacio que estamos recuperando los vecinos van a disfrutar de un gran gimnasio de mil metros con vista al mar. Eso es lo que yo he ofrecí y los políticos como yo, cumplen su palabra”, enfatizó Molina.

En cuanto al presupuesto, fuera de los S/22 millones del convenio, el municipio pondría entre un 20% o 30% del dinero restante para culminar el proyecto. Luis Molina informó que en los próximos días daría una conferencia de prensa para presentar mayores detalles respecto a la futura remodelación de este espacio público.

Diálogo con los vecinos

El burgomaestre señaló a este Diario que ha sostenido reuniones con los vecinos de la zona de Santa Cruz y enfatizó que los residentes se encuentran de acuerdo con el proyecto. Además, rechazó que el proyecto perjudique este espacio público y las zonas aledañas como es el Malecón de la Reserva y el Puente de la Amistad que conecta Miraflores y San Isidro.

“Esta es una obra importantísima para los vecinos miraflorinos y principalmente para que los vecinos de Santa Cruz gocen de los parques. No se va a privatizar de ninguna manera, va a ser un espacio administrado por la municipalidad. Me he reunido con los vecinos y todos están contentos” acotó el alcalde.

