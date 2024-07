La Municipalidad de Miraflores presentó hoy el prototipo de las cabinas del teleférico que empezará a operar en el distrito durante el primer trimestre del 2025. Se trata del primer transporte de este tipo que tendrá la ciudad de Lima y el segundo del país, después del teleférico de Kuélap, ubicado en la región Amazonas.

El proyecto denominado “Vaivén Miraflores” unirá el malecón de Miraflores con la playa Redondo II, en un recorrido de 310 metros en tres minutos desde el parque Domodossola hasta un paradero que se construirá en un área de 440m2 en la explanada de la playa. El teleférico contará con dos cabinas con capacidad de hasta 15 pasajeros por viaje cada una, además tendrán acceso para sillas de ruedas y soportes para bicicletas y tablas de surf. Se permitirá el ingreso de mascotas y se estima que el costo de viaje será de 15 soles ida y vuelta, con una tarifa por tramo de aproximadamente 8 soles.

“Nuestro malecón recibe vecinos, visitantes de Lima, del interior del país y del extranjero, pero solo hay dos vías para llegar al mar: caminando, lo cual limita a personas con capacidades especiales, o bajar cargando nuestras bicicletas o utensilios por Armendáriz y la bajada Balta. Vamos a democratizar el acceso a la playa”, dijo el alcalde Carlos Canales.

En la presentación del prototipo estuvieron presentes Luis Miguel Ciccia Vásquez, representante del consorcio Zigzag Teleféricos a cargo del proyecto y la embajadora de Austria en Perú, Renate Kobler, a cuyo país pertenece la empresa Dopplemayr, constructora de las cabinas.

Miraflores presentó hoy la cabina del primer teleférico de la ciudad de Lima que comenzará a funcionar a partir del primer trimestre del 2025. / Britanie Arroyo

La inversión asciende a 10 millones de dólares y es totalmente privada. El consorcio peruano austriaco Zigzag Teleféricos, conformado por las empresas Doppelmayr Perú S.A.C. y Zigzag Teleféricos S.A.C, se encarga del diseño, construcción, equipamiento, operación, mantenimiento y explotación. Las empresas Civa y Consorcio Pissano tienen el 25% de las acciones del proyecto. El contrato de constitución del derecho de superficie fue firmado en el año 2022, durante la gestión del exalcalde Luis Molina.

El plazo del contrato es de 25 años con posibilidad de ser prorrogado, tras lo cual todas las construcciones y bienes pasarán a ser propiedad de la municipalidad distrital.

Se estima que el costo de viaje será de 15 soles ida y vuelta, con una tarifa por tramo de 7.50 soles . De acuerdo con el contrato, el monto es definido por el consorcio, pero no podrá superar los S/15.24 y deberá aplicarse un descuento para vecinos miraflorinos, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

De acuerdo con el burgomaestre, la construcción de los paraderos e instalación de la infraestructura aérea no implicará el cierre de vías de la Costa Verde. “El teleférico aterriza sobre un primer piso, no sobre la base de la playa. No se restará ni un centímetro de playa ni malecón”, añadió Ciccia.

Intangibilidad de la Costa Verde

En abril pasado, un sismo de magnitud 4.8 con epicentro en el Callao generó un deslizamiento de tierra y caída de piedras en la Bajada Armendáriz de Miraflores. No fue la primera vez que se registró una situación similar. Sin embargo, el alcalde Canales asegura que distintos estudios de suelos determinaron que el teleférico se construirá en terreno sólido. La lista de estudios puede ser consultado en este enlace: https://www.miraflores.gob.pe/estudios-tecnicos/-. El 23 de enero de este año, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) aprobó su Estudio de Impacto Ambiental.

“El acantilado tiene zonas de relleno sanitario y otras de roca sólida, eso ha sido evaluado por georradares. Con eso se ha otorgado la licencia edificatoria y la licencia de impacto ambiental”, dijo.

Respecto a la intangibilidad de los acantilados, establecido desde el 2010 por la Municipalidad Metropolitana de Lima, la comuna distrital precisa no aplica para proyectos de infraestructura vial.

La Ordenanza 1414 en su artículo 1 establece que “la intangibilidad de los acantilados que forman parte del Corredor Ribereño de la Costa Verde, permitiéndose únicamente que se desarrollen sobre ellos proyectos de inversión pública de infraestructura vial, salvaguardando la predominancia del paisaje natural, los mismos que deberán seguir los procedimientos establecidos por la Autoridad del Proyecto Costa Verde”. Asimismo, la Ordenanza 2184 (que en el 2019 actualizó norma anterior) establece una franja de 120 metros de intangibilidad solo en los distritos que no cuentan con estudios de microzonificación sísmica, es decir, únicamente a San Isidro.

“La intangibilidad es para determinados usos, para edificaciones inmobiliarias y desarrollo de departamentos. Larcomar no podría haberse construido si no fuera así. Incluso hay estudios que indican que se necesitan intervenciones para fortalecer los acantilados y eso le correspondería al gobierno central”, dijo el alcalde Canales.