El coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la brigada contra la criminalidad extranjera de la Policía Nacional, indicó que cinco de participantes de la fiesta COVID-19 en una casa de Chaclacayo, donde se encontró drogas y armas de fuego, reportan notificación azul en Interpol, que significa alertar a las oficinas policiales en otros países, que estos ciudadanos de nacionalidad venezolana son investigados por la presunta comisión de hechos ilícitos.

Asimismo, en entrevista a América Noticias, el jefe policial detalló que otro grupo de los que fueron detenidos el pasado 31 de marzo, también registran antecedentes policiales en la Policía de Venezuela. Revoredo señaló que para la Policía la liberación de los intervenidos causa sorpresa debido a que en otras detenciones similares, el Ministerio Público solicitó 15 días de detención preliminar en el marco de las investigaciones.

“Por ejemplo, tenemos intervenciones a los Búnker de Punta Negra y de Ancón donde se encontraron evidencias e indicios similares donde el director de la investigación y responsable de la carga de la prueba otorgó lo que indica la norma que es 15 días [detención]. En este caso, la fiscal ha decido comparecer a estas personas y que respondan a los interrogatorios en calidad de citados”, indicó.

Fiscalía deja en libertad a todos los detenidos del llamado "Búnker de Chaclacayo"

“Homicidios Venezuela informa que algunos ciudadanos, entre hombres y mujeres [detenidos], han sido investigados por delitos contra el patrimonio y trafico ilícito de drogas. Asimismo, Interpol informó que 5 de las personas registran alerta azul por los delitos investigados a nuestro país”, señaló Revoredo.

Según adelantó la PNP, estas personas, en su mayoría extranjeras, estarían implicadas en una serie de delitos: tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, trata de personas, entre otros.

El titular de la brigada contra la criminalidad extranjera de la PNP explicó que ahora es difícil dar con la ubicación de los intervenidos que fueron puestos en libertad, para que cumplan con la citación en el marco de la investigación debido a que no presentan arraigo laboral o domiciliario conocido. “Nosotros no podemos realizar estas diligencias porque no los ubicamos a estas personas, no hay un arraigo. Estas personas registran antecedentes por Interpol en alerta azul y registran antecedentes policiales en su país Venezuela”, dijo.

“Desde la Policía estamos haciendo una estrategia para ubicar de nuevo a estas personas y ponerlas a disposición de la fiscalía por estos gravosos hechos. Se han encontrado 4 pistolas en diferentes ambientes se encontró droga, situación que iba a ser corroborada por las pericias [...] Ya serán las autoridades fiscales las que evalúen si la estrategia operativa de la Policía estuvo bien o la estrategia legal de la dirección legal de la investigación tuvo algún error. La estrategia de la PNP cumplió con todos los protocolos. Nos apagaron la luz”, agregó el jefe policial.

El pasado 31 de marzo, la PNP intervino una casa situada dentro del condominio California, en Chaclacayo. En el interior del local se realizaba una reunión social denominada ‘fiesta COVID-19’ con música electrónica. También se halló drogas, armas y botellas de bebidas alcohólicas.

