Walter Bedriñana, abogado de la familia del trabajador fallecido Carlos Gabriel Edgardo Campos, señaló que la defensa legal que representa a McDonald’s trató de manera hostil a los deudos que patrocina y a los familiares de Alexandra Antonella Porras Inga. Ambos empleados fueron hallados sin vida dentro del local de comida rápida, la mañana del último domingo.

El letrado indicó a Canal N que la empresa sí ha cumplido con brindar apoyo para los gastos del sepelio de las víctimas, pero que no ha dado información respecto a lo qué ocurrió y provocó el deceso de los jóvenes de 18 años.

“Nosotros vamos a deslindar la información que mandó McDonald’s a través de un comunicado diciendo que estaban brindando las facilidades necesarias a la investigación. Eso no ha pasado ayer. Han tenido un trato demasiado hostil con la familia de Alexandra como [con la familia] de mi patrocinado”, refirió.

“Al momento que llegué me presento como abogado. La actitud del abogado de McDonald’s ha sido muy hostil. No se ha brindado la información necesaria. No tenemos documentación hasta ahora de cómo y en qué momento inician la diligencia el día de ayer. El apoyo en cuanto al sepelio se le ha brindado a la familia de Alexandra y de Gabriel. En eso sí, pero no en la diligencia”, añadió.

El abogado Bedriñana señaló que tanto Carlos Campos como Alexandra Porras no contaban con vestuario adecuado para la labor que desempeñaba. Evitó brindar más detalles debido a que precisó que el caso aún está en investigación.

“Tanto Gabriel como Alexandra no tenían los guantes y botas necesarios para el trabajo que realizaban. Se encontraban con el uniforme de McDonald’s y una información cierta es que el piso estaba mojado. Esa es la única información que podemos brindar porque sigue la investigación. Quien dirige la investigación es la 35° Fiscalía Penal. Los abogados de las familias vamos a participar de todas las diligencias que se programen en estos días”, dijo.

“[¿Con lo que han logrado recabar se trató de una negligencia?] Es evidente que sí, pero aún no podemos lanzar una información certera. Ayer cuando llegamos no se nos dio la información clara. El hecho pasó entre las 6 a 7 de la mañana. La familia toma conocimiento a las 10:30 de la mañana. Entiendo que el abogado se ponga hostil conmigo, pero no con la familia […] Fue su obligación ayudar en el tema del sepelio, pero en el tema de facilitar la información no lo están haciendo”, insistió.

Más temprano, el jefe territorial de los bomberos para Lima y Callao, Mario Casaretto, señaló que a una unidad de la institución no se permitió el acceso al local de comida rápida McDonald’s de Pueblo Libre tras ser alertados de un evento.

En tanto, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que podría multar con S/189 mil, equivalente a 45 Unidades Impositivas Tributarios (UIT), al local de McDonald’s, en caso hallar responsabilidad tras la muerte de dos trabajadores dentro de las instalaciones del negocio.

