Tras intentar agredir y lanzar insultos a agentes de la Policía Nacional que le pidieron que use la mascarilla en plena calle, una mujer fue detenida en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El noticiero América Noticias informó que se trata de la ciudadana identificada como Flor de los Milagros Contreras León, quien en el video difundido, mostró su rechazo por el uso de mascarilla, pero explica que solo la usa cuando aborda un vehículo de transporte público.

“Me la pongo en el micro porque tengo que subir con mascarilla, más no estoy de acuerdo con la mascarilla, pero eso no significa que no tenga la mascarilla. La tengo, y me la pongo dentro de los micros nada más, pero a la hora de estar al aire libre yo no me pongo la mascarilla”, señaló.

“En el micro sí [uso mascarilla] porque toda la gente está tan traumada que me da un poco de pena y me la pongo. No es ningún delito”, agregó la mujer.

El matinal indicó que Flor de los Milagros Contreras León fue intervenida en un inicio junto a su hermano porque ambos no portaban mascarilla cuando transitaban frente a la comisaría de Santa Elizabeth en SJL. Cuando se les pidió que usaran el cubrebocas, la mujer de forma alterada se negó a acatar la orden.

“[Las mascarillas] No dejan respirar oxígeno sino dióxido de carbono. Se está tragando sus propias bacterias y hongos. Eso mantiene el virus sano, debilita el sistema inmunológico deja que genere anticuerpos. ¿Acaso saben eso? Saben que los verdaderos países que sí tienen médicos y verdaderos ministros correctos, el uso de la mascarilla no es obligatorio”, dijo la intervenida.

El informe de América Noticias señaló que Flor de los Milagros Contreras tuvo que ser esposada pues intentó agredir físicamente a los policías de la comisaría de Santa Elizabeth. Además, indicó que según el mayor PNP Ricardo Vargas, comisario de Santa Elizabeth, la mujer también habría insultado y lanzado comentarios racistas contra el personal policial.

Esta actitud motivó que ella fuera detenida por los delitos contra la salud pública, resistencia a la autoridad e incitación a la discriminación. “Me han jaloneado el cabello. Me detienen jalándome de los cabellos me llevan al calabozo. Tengo moretones”, reclamó Contreras en breves declaraciones a la prensa.

Ella permanecerá detenida hasta que la Fiscalía determine su situación.

Otras denuncias

En diciembre de 2019, Flor de los Milagros Contreras León fue denunciada por el periodista Gustavo Gorriti por discriminación. En julio de 2020, fue intervenida por generar aglomeración con un grupo de manifestantes en la avenida Abancay.

El 6 de noviembre del año pasado fue nuevamente intervenida por no usar mascarilla y resistirse a obedecer a la Policía en el distrito de San Miguel. Una semana después de ese episodio fue acusada de agredir junto a varias personas a un grupo de periodistas de América Noticias que cubría la juramentación del presidente Francisco Sagasti.

