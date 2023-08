El exvicepresidente de la República David Waisman, su esposa y dos de sus trabajadores fueron atacados por tres delincuentes armados que ingresaron a su casa ubicada en San Isidro. Los malhechores los agredieron y retuvieron durante 20 minutos mientras se llevaban celulares de alta gama valorizados en S/10 mil.

De acuerdo al exfuncionario, el hecho ocurrió el pasado 10 de agosto mientras veía televisión junto a su cónyuge. Y es que los sujetos irrumpieron en su domicilio y obligaron a una de sus trabajadores llevarlos al segundo nivel de la vivienda.

“Me insultan y me dicen: ‘¡Esto es un asalto! Los celulares, las joyas, la plata, ¿dónde están?’”, detalló el político a América Noticias. “Con un material que no sé si fue un fierro me dieron acá [muestra su mano], mientras otro me apuntaba con un revólver para que yo hable. Le decía ‘sácame’. [Ellos repetían] ‘Habla, habla, te vamos a matar’”, narró.

Mientras él se enfrentaba a los delincuentes, su esposa pedía auxilio por la ventana del baño. Esto alertó a sus vecinos, quienes solicitaron ayuda a las autoridades de la comisaría de Orrantía. Fue así que se inicia la persecución de los malhechores que minutos antes lograron escapar.

Varios minutos después, las autoridades lograron capturar a uno de los involucrados identificado como Junior Sencie Cóndor (30). Su detención se dio en el cruce de las avenidas Ejército y Juan de Aliaga.