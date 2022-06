Una mujer trans fue atacada a balazos la noche del miércoles en la cuadra 13 de la avenida Petit Thouars, en el Cercado de Lima. El ataque respondería a mafias dedicadas al proxenetismo que cobran cupos.

Según testigos, dos sujetos a bordo de una moto lineal dispararon cuatro veces contra Sharon Silva Ruiz de 39 años. Los impactos de bala la hirieron en una de sus piernas, estómago y cadera.

“Una moto, dos chicos con polo negro con mangas cortas. Pensé que estaban buscando una dirección porque los vi deteniéndose. Estaban en moto los dos, uno se para y veo que dispara. No vi a quién disparó. Fueron cuatro [disparos] ”, dijo una testigo a América Noticias, y quien prefirió el anonimato.

En tanto, una trabajadora sexual señaló que nadie sospechó que ambos desconocidos iban a atacar a la víctima. “La persona ha bajado de la moto y como nosotras nos acercamos porque siempre pensamos que es para contar con el servicio, entonces, se acerca y le comienza a disparar. Ha querido correr, pero no ha podido”, relató.

Sharon Silva fue auxiliada por los bomberos y trasladada al Hospital Dos de Mayo y su estado de salud es delicado. Ella había llegado de Loreto a Lima hace nueve meses.

Algunas de las compañeras de Sharon señalaron que el ataque está relacionado al cobro de cupos. Se trataría del ‘Tren de Aragua’, la peligrosa banda criminal dedicada a los secuestros, extorsiones, trata de personas y robos, indicó el matinal.

Ellas narraron que mensajes amenazantes llegan a su grupo de WhatsApp donde se les exige que deben pagar una cifra de dinero y en caso de no cumplir con este pedido serán asesinadas.

“Nos llegan mensajes en estos grupos que usamos nosotras para trabajar. Están enviando donde dicen que debemos pagar cupos y en caso no paguemos nos van a citar como personas para contratar servicios y nos van a matar ”, explicó una de las compañeras de la agraviada.

Agregó que a la fecha ninguna de ellas paga un cupo por transitar por esa vía durante su jornada de trabajo. Afirmó que se niegan a cumplir con esta exigencia y por eso son amenazadas. Con el ataque a balazos a Sharon temen convertirse en las próximas víctimas.

Fragmentos del extenso mensaje con el que amenazan a las trabajadoras sexuales de la zona señala: “[…] Así que no queremos chiste de Trans publicada con fotos de otras si la citamos y no está alineada con nosotros la vamos a desaparecer y grabar video como ejemplo . No se dejen llevar, todas las provincias están tomadas.”, indica.

“Si desean trabajan en paz sin el miedo de que la citemos y no estén alineadas. Si no le gusta el sistema no trabajan más en la página y paguen plaza en la calle”, agrega.

Mensaje de amenaza que reciben las trabajadoras sexuales a través de WhatsApp que sería enviado por integrantes del Tren de Aragua. (Captura: América Noticias)

