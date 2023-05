Familiares del ciudadano Jean Paul López Toro denunciaron que éste sufrió heridas en la cabeza tras ser agredido con un bate de béisbol por un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP), que estaba vestido de civil, en un confuso incidente ocurrido en la mañana del último martes, 30 de mayo, en el distrito de San Juan de Miraflores.

En diálogo con América Noticias, Geraldine Hidalgo, pareja de López Toro, denunció también que el agraviado se encuentra detenido en la comisaría de Pamplona 1 junto con su agresor, el policía en actividad Claudio Arístides Rabanal Apaza, y que no han recibido ninguna información sobre su situación.

MÁS INFORMACIÓN | PNP captura a hombre que guardaba pornografía infantil en su domicilio

“Nosotros estuvimos echando gas, haciendo la cola para entrar (al grifo). Entonces, él (Rabanal Apaza) viene de frente a pasar por la derecha cuando no había espacio para que él pase y le rasguña el carro. Entonces, mi pareja baja y le dice ‘mira lo que has hecho’, y él responde de manera prepotente y le quiere dar con el carro encima (sic). Baja del carro y con una llave de cuatro patas le comienza a dar en el auto, mi pareja también comienza a patear su carro y luego (el policía de civil) saca un bate de béisbol grande y le da contra la cabeza”, narró la mujer.

“No sabemos nada, no tenemos ninguna información. Él (su pareja) está con cinco puntos en la cabeza y no nos dan información alguna”, añadió.

Hidalgo señaló que un hombre intervino para defender a López Toro y quitarle el bate al agresor, quien, según manifestó, fue detenido por un grupo de personas cuando intentó irse del lugar. Luego de ello fue conducido hasta la comisaría de Pamplona 1.

“Si no le quitaban el bate le seguía dando en la cabeza, lo podría haber matado”, reclamó.

SEPA MÁS | El Agustino: ladrón roba celular a serenazgo y le realiza tocamientos indebidos

La mujer también denunció que la inspección al vehículo del agresor fue realizada a las 8:00 p.m., pese a que el incidente ocurrió en la mañana. Asimismo, contó que al interior del automóvil de Rabanal Apaza se halló, además del bate de béisbol escondido en la maletera, un cuchillo.

Por su parte, el padre de Jean Paul López Toro acusó que su hijo está injustamente detenido, y solicitó a las autoridades del Ministerio del Interior y de Inspectoría de la PNP que tomen cartas en el asunto.

“Mi hijo está injustamente detenido, él es el agredido, no el agresor. No sabemos lo que pasa. Con ese bate lo han podido matar a mi hijo”, indicó a la referida señal.