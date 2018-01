Vilma Cruz Pinedo: familia pide cadena perpetua para asesino

Vilma Cruz Pinedo fue reportada como desaparecida en octubre del año pasado pero su cuerpo, encontrado hace dos semanas en una maleta en Pasamayo, tiene unas 4 semanas de descomposición.



La familia de la joven cantante folclórica se encuentra en Lima y pidió la cadena perpetua para Franklin Cotrina Tirado, asesino confeso de Cruz Pinedo, con quien tenía una relación sentimental.

Francisca Pinedo y Dalmacio Cruz son los padres de la cantante conocida como ‘Princesita de Marañón’. Ellos provienen de Huánuco y pidieron el apoyo del Ministerio de la Mujer para el traslado del cadáver que se encuentra en Chancay.

La familia tuvo que pedir dinero prestado para llegar a Lima. Se encuentran en la vivienda de un conocido y no cuentan con asesoría legal para los trámites.

Por otro lado, en conversación con América Noticias, los padres negaron conocer la relación de su hija con el asesino confeso. "No, yo no lo conozco, hasta ahora tampoco. (Vilma Cruz) No me ha contado nada de eso a mí", dijo Dalmacio Cruz.

Este domingo se realizó la reconstrucción del crimen con la presencia de Franklin Cotrina Tirado, quien dijo no sentirse arrepentido del terrible crimen.



