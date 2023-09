Desde tempranas horas de este miércoles, más de 500 efectivos se movilizaron desde tempranas horas de hoy por las calles de San Juan de Lurigancho en el maro del inicio del estado de emergencia en algunos distritos del país. Los efectivos recorrieron las avenidas José Carlos Mariátegui, Canto Grande y Próceres de la Independencia, así como otros puntos estratégicos de dicha jurisdicción.

A lo largo del día, los policías subieron a los buses de transporte público para solicitar a los pasajeros sus documentos de identidad y eventualmente detener a aquellos con requisitorias. Uno de los operativos estuvo a cargo de miembros de la división de la policía motorizada Los Halcones, quienes intervinieron a personas que consumían licor y drogas en la vía pública.

En tanto, en conferencia de prensa, el Comandante General de la Policía Nacional, general Jorge Angulo, ofreció el balance del primer día del estado de emergencia en San Juan de Lurigancho. Informó que se realizó la intervención de varias personas, entre ellas un menos que tenía en su poder un tipo explosivo similar al que se utilizó en el reciente atentado a una discoteca en ese distrito.

“Hemos podido desarticular seis bandas criminales. También se ha podido incautar cinco armas de fuego, tenemos 50 sujetos intervenidos y detenidos. Lo particular aquí es que solamente el día de hoy se ha podido intervenir y detener a un mayor de edad y un menor de edad, de nacionalidad venezolana, en posesión de una granada de guerra con las mismas características de la granada que hizo explosión hace pocos días”, informó.

A estas intervenciones se suma la captura de dos sujetos colombianos que actuaban bajo la modalidad de la extorsión “gota a gota”. Ellos portaban un revólver y una granada de guerra tipo piña.

En tanto, en San Martín de Porres, agentes policiales fueron desplegados en las principales vías del distrito, como las avenidas Canta Callao, Naranjal, Tomás Valle, Angélica Gamarra, Universitaria, Perú, Zarumilla, Panamericana Norte, vía de Evitamiento, Túpac Amaru, entre otras.

Durante su patrullaje los agentes capturaron a tres ladrones de autopartes que habían desmantelado un vehículo en las inmediaciones de la avenida Canta Callao. Los sujetos robaron la batería, la computadora y diversos accesorios del automóvil que se hallaba estacionado afuera de la casa de su propietario.

Los intervenidos fueron identificados como Álvaro Mata Sánchez, Jeymy Axel Aldana Ortiz y Alexander Urrutia Castillo, todos con antecedentes por robo y receptación.

Piden declarar en emergencia a todo Lima

Diferentes opiniones y criticas ha generado la decisión del Gobierno que preside Dina Boluarte de declarar en estado de emergencia los distritos limeños de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, así como otros 7 (Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa) pertenecientes a la provincia de Sullana, en Piura, por un periodo de 60 días. Como parte de esta medida, que busca combatir la inseguridad ciudadana y criminalidad en el país, las Fuerzas Armadas patrullarán las calles de dichas jurisdicciones en apoyo a la Policía Nacional.

En diálogo con El Comercio, Renzo Reggiardo, teniente alcalde de Lima, calificó como “un error” declarar en emergencia solo a dos distritos de Lima Metropolitana, pues consideró que la delincuencia no tiene fronteras y que actualmente todos los distritos de la capital se encuentran a merced de cualquier acto delictivo. Indicó que para contrarrestar el avance de la inseguridad es necesario desplegar un contingente militar que apoye el trabajo policial, pero que esto se tiene que aplicar en toda una región determinada.

“A mí me parece, y es una crítica constructiva, que es una medida efectista, pero no necesariamente una medida efectiva. Nuestra ciudad de Lima no tiene puertas de entrada ni de salida de los distritos, la delincuencia está enquistada en la ciudad capital, una ciudad que alberga alrededor de 11 millones de compatriotas. Los delincuentes actúan impunemente sin discriminar el distrito”, dijo.

Reggiardo comentó que de nada sirve plantear el estado de emergencia en San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho cuando también existe incidencia delictiva muy severa en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Comas, Ate y otros distritos. Dicha medida se habría tomado, opinó, pensando tal vez en los dos distritos con mayor índice delictivo, pero sin tomar en cuenta que este se halla estrechamente vinculado a la población.

“Proporcionalmente pueden haber distritos mucho más afectados que necesiten de presencia militar también. El estado de emergencia se ha tenido que implementar en toda la región de Lima Metropolitana”, sostuvo.

El teniente alcalde de Lima explicó que lo que podría ocasionar esta medida tomado por el Gobierno es que la delincuencia migre hacia otros distritos que no cuenten con un buen resguardo policial y militar.

“El delito va migrando, se va moviendo, se va transformando. Sin duda, creo que el gobierno tiene que corregir. Yo se lo he planteado directamente al primer ministro Alberto Otárola y espero que que se den cuenta que la medida debe ser modificada y aplicada a toda la región de Lima Metropolitana, en sus 43 distritos”, agregó Reggiardo.

Alcalde de Lima puede pedir apoyo de FF.AA.

El último viernes, el Concejo Metropolitano de Lima acordó brindarle facultades al alcalde Rafael López Aliaga para que pueda solicitar al Ministerio del Interior la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional. El pedido fue impulsado por el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y la regidora Ivonne Tapia, quienes alegaron que la institución policial carece de abasto “para el control interno en determinados sectores”.

“El acuerdo ya está firmado por el alcalde y el secretario general de la Municipalidad de Lima, a fin de darle al burgomaestre las facultades para que inicie el proceso de acuerdo a un marco legal que lo contempla, que es el Decreto Legislativo 1095, de solicitar ante el Ministerio del Interior el apoyo de las Fuerzas Armadas en toda la región de Lima Metropolitana”, dijo Reggiardo.

Asimismo, informó que la Municipalidad de Lima ha firmado un documento junto a alrededor de otros 20 alcaldes, manifestando todos su apoyo y estar de acuerdo en los cuatro puntos planteados. Estos son: 1) Brindar el respaldo a este acuerdo aprobado por el Concejo Metropolitano. 2) Repudiar la violencia en todas sus formas y manifestaciones, principalmente la de los delincuentes que ponen en peligro la vida, integridad y salud de las personas. 3) Exhortar al Poder Ejecutivo declarar en emergencia los 43 distritos de Lima Metropolitana. 4) Poner a disposición los recursos de los servicios de Serenazgo Municipal de cada distrito para coadyuvar a la labor de seguridad ciudadana que desarrolla la Policía Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Según mencionó Reggiardo, este documento lleva la firma al 19 de septiembre del 2023 de los siguientes alcaldes: Rubén Cano (La Victoria), Ricardo Pérez (San Luis), Elogio Huaica (Punta Negra), Olimpo Alegría (Santa Anita), Delia Castro (San Juan de Miraflores), Marco Álvarez (San Borja), Luis Felipe de la Mata (Breña), Jessica Vargas (Barranco), Cintia Mercedes Loaiza (Surquillo), Néstor la Rosa (Rímac), Francis Allison (Magdalena), Luis Felipe Castillo (Los Olivos), Guido Íñigo Peralta (Villa El Salvador), Emilio Alberto Chávez (Cieneguilla), entre algunos otros.

Vale precisar que la autorización de facultades ocurrió el mismo día en que al menos diez personas resultaron heridas por una explosión de una granada en la discoteca Xander’s, ubicada en San Juan de Lurigancho. Apenas dos días después ocurrió otro atentado similar en la zona de El Muro, en el mismo distrito. Los dos episodios dejaron decenas de heridos y sería el modus operandi de bandas criminales dedicadas al cobro de cupos y la extorsión.

¿De qué trata proyecto de 'terrorismo urbano'?

Este viernes, el Concejo de la Municipalidad de Lima, en sesión extraordinaria, abordará la iniciativa propuesta por Renzo Reggiardo denominada “Proyecto de ley que tipifica como terrorismo urbano los delitos de robo, secuestro, extorsión y sicariato en sus formas agravadas”. Esto forma parte de la facultad que tiene la Municipalidad Metropolitana de Lima de presentar una iniciativa legislativa ante el Congreso.

“Vamos a llevar al Concejo este proyecto de ley que tiene tres artículos y tres disposiciones complementarias. Con esto se busca modificar el Código Penal para establecer con claridad que estos delitos severos, duros, que hoy están siendo víctimas todos los peruanos se tiene que tipificar como terrorismo urbano y eso va a hacer que los procesos sean más rápidos y que las penas sean más severas, básicamente hacia eso apunta”, señaló Reggiardo.

Los delitos a lo que hace referencia son todos aquellos cometidos por personas u organizaciones criminales que utilizan armas de guerra, granadas y/o explosivos para perpetrar un robo, secuestro, extorsión u otro delito contra la vida, el cuerpo, la salud, el patrimonio, la libertad individual o la seguridad pública de las personas.

“La iniciativa ya está agenda. Va a ser el primer punto que vamos a tratar en el concejo. Una vez aprobada, pues estoy seguro que va a haber unanimidad de parte de mis colegas regidores, se deriva al Congreso de la República en un documento que tiene que firmar el alcalde metropolitano para que el Legislativo lo priorice y pueda también aprobarlo”, precisó Reggiardo.

Añadió que los puntos a modificar en el Código Penal corresponden a los artículos 189, 152, 200 y 208 C.

Por otro lado, descartó que el proyecto contemple tipificar como terrorismo delitos ligados a vulneración o atentado contra el ornato de la ciudad, algún tipo de desmán o concentración de personas y marchas. “No, la norma va puntualmente a lo anterior”, sostuvo.

Pachacámac se declara en emergencia

Tras la oficialización de la declaratoria del estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y siete distritos de Piura este miércoles, el concejo municipal de Pachacámac aprobó declarar en emergencia la seguridad ciudadana del distrito por un periodo de 30 días calendario.

El Acuerdo de Concejo 053-2023-MDP/C, publicado hoy el diario oficial El Peruano, detalla que el concejo municipal de Pachacámac sostiene que dicha jurisdicción atraviesa por una ola de homicidios por sicariato, extorsión y tráfico de terrenos nunca antes registrada.

“Los delincuentes circulan por la ciudad, sin disimulo, emplean vehículos robados, placas adulteradas, portan armas, atentan contra el ciudadano sin importar si son menores de edad, mujeres o ancianos para robar sus pertenencias, cada vez hay menos niños en los parques por temor al secuestro, las bandas criminales operan libremente y matan sin reparo a quienes se le oponen”, precisa.

Asimismo, considera que la Policía Nacional, responsable de la seguridad ciudadana, cuenta con un número muy reducido de agentes pese a sus esfuerzos, y que la desproporción entre el número de efectivos y la población es exorbitante.

Visita a Piura

El ministro del Interior, Vicente Romero, y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se trasladaron a Piura como parte de las acciones desplegadas por el Ejecutivo para supervisar la puesta en marcha de la declaración de emergencia por seguridad en siete distritos de la provincia de Sullana.

Ambos visitaron las comisarías ubicadas en los distritos en los que se ha declarado el estado de emergencia, como parte de la supervisión de la labor policial. Además, los representantes del Ejecutivo sostuvieron una reunión con alcaldes y autoridades de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en la región norteña.