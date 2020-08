El gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU), Ángel Mendoza, informó que los concesionarios de los corredores complementarios se sienten discriminados ante la desatención continúa por parte del Ejecutivo. Ello, pues no se les brinda un subsidio económico para continuar con el servicio.

En diálogo con Exitosa, Mendoza comentó que han tenido que reducir la flota de los corredores debido a que ya no cuentan con recursos económicos para cubrir los costos mínimos de operación.

“Si es que no hay ingresos para cubrir los costos de operación, no podemos seguir prestando, hemos puesto nuestro esfuerzo, pero nos sentimos discriminados porque el subsidio ya salió a través un decreto de urgencia a favor del transporte convencional, ha salido para el Metropolitano, pero no para los corredores. Si con la flota completa era difícil cumplir la demanda, con la flota incompleta es peor”, señaló.

“El problema no viene desde ahora, viene desde marzo desde que empezó la pandemia. En abril hemos mandado documentos al MEF y no nos contestaron, la Municipalidad de Lima no ha tenido una versatilidad a través de Protransporte para darle solución a este problema y a esto lo sumamos los enfrentamientos políticos entre el alcalde y el Ejecutivo”, agregó.

Ángel Mendoza sostuvo que la Dirección General de Políticas de Promoción de Inversión Privada del MEF, a cargo de Gabriel Daly, no estaría dando solución a este subsidio.

“La Dirección General de Políticas de Promoción de Inversión Privada del MEF es la que tiene que dar el visto bueno, no está tomando otras alternativas que le ha presentado la Municipalidad de Lima, la ATU y el MTC”, declaró para el citado medio.

“Entonces estamos en una situación complicada y hoy se está llevado a cabo una sesión de consejo para aprobar un crédito para que nos pueda compensar, si se aprueba solo nos van a solucionar de junio y julio, agosto seguimos en el problema”, enfatizó.

Reducción de flota de corredores

Este miércoles, el representante del Corredor morado, Manuel Astorga, informó que de los 700 buses del corredor complementario, 300 de ellos han dejado de circular en la capital debido a que no cuentan con recursos económicos para cubrir los costos mínimos de operación.