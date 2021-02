Conforme a los criterios de Saber más

Christian revisa su teléfono celular cada cinco minutos. Se aferra a la fotografía que le envió su madre el 11 de febrero, día en que le aplicaron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. “Ella estaba muy feliz. Después de 11 meses de lucha incansable, por fin aparecía una solución. Así lo sigue viendo mi familia, pese a lo que pasó después”, cuenta.

Mónica Vásquez Bardales, de 53 años, es una técnica en enfermería con tres décadas de experiencia. Sin embargo, el último año ha sido el más difícil: estuvo en la primera línea contra la pandemia en el Hospital de Apoyo de Iquitos César Garayar García. Poco antes de ser vacunada, empezó a sentir un ligero malestar corporal, y así lo manifestó en el formato de consentimiento informado.

No se había hecho una prueba de descarte del COVID-19 antes de recibir la dosis. Se la inyectaron, aunque ella ya estaba infectada. Así, el entusiasmo inicial cedió ante una creciente preocupación; el malestar corporal de Mónica se convirtió pronto en falta de aire y saturación de oxígeno por debajo de 90. Era el virus. Cada día su estado de salud empeoraba, por lo que Christian viajó desde Lima a verla. Su madre se moría y no había camas UCI disponibles.

El 11 de febrero, Mónica Vásquez se vacunó. Días después, fue internada en UCI, pero no se había registrado su vacunación. (Foto: Archivo familiar)

Con tomografías que mostraban un compromiso pulmonar del 80%, él logró que la internaran en cuidados intensivos del Hospital III de Essalud el martes último. “Nadie se responsabiliza. La vacunaron y no la monitorearon. Ahora me dicen que no se sabe si le inyectaron la dosis en el Garayar García, porque no está registrada. ¡Yo les muestro la foto!”, explica Christian.

El nuevo subregistro

Son conocidos los desfases en el conteo de fallecidos y casos confirmados por el COVID-19 por parte del Ministerio de Salud (Minsa). A estos subregistros se suma ahora el de las personas vacunadas: al cierre de esta edición, el ‘vacunómetro’ mostraba que 233.730 peruanos habían recibido la primera dosis. No obstante, el ministro Óscar Ugarte confirmó que la cifra real está “por encima de 300 mil”.

“Al que hay que seguirle el conteo es al ‘vacunómetro’ que está [monitoreando] el organismo correspondiente y que está funcionando en el Ministerio de Defensa”, dijo Ugarte a El Comercio. Pero esta semana su viceministro Percy Minaya explicó que esa plataforma tenía un “problema en la forma como está mostrando gráficamente” los avances de la vacunación, por lo que no representaba apropiadamente el proceso. Asimismo, situó el número de vacunados en 311.000 de un total de 420.773 personas que debían ser inmunizadas en la primera fase.

Con ello, en el Perú se ha vacunado a unas 20 mil personas cada día en lo que va del proceso; y el desfase entre los vacunados registrados oficialmente y los contabilizados ronda los 77 mil (75% del total avanzado, según el Minsa).

La problemática se aprecia claramente en los avances reportados por hospitales de Lima y Callao: hasta el jueves, el Casimiro Ulloa, el Larco Herrera y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas mostraban un avance del 0% en la aplicación de dosis. Esto, pese a que varios médicos confirmaron que fueron inyectados en estos establecimientos.

En el caso de los hospitales Almenara y Rebagliati, el ‘vacunómetro’ reportaba avances del 47% y 38%, respectivamente. Sin embargo, Essalud informó a El Comercio que estas cifras no eran reales, ya que la vacunación llegaba allí al 82% y 77%; y en promedio general, la red del Seguro Social había avanzado en un 85%.

(Infografía: El Comercio)

Problemas a futuro

Christian busca que las autoridades le expliquen por qué nadie monitoreó a su madre después de vacunarse, y por qué ella no aparece –supuestamente– en un registro oficial de inmunizados. Nadie le ha dado respuesta.

Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi), se vacunó el 9 de febrero y días después cayó enfermo por el COVID-19. Al parecer, ya estaba infectado cuando recibió la dosis, porque el protocolo no exige previamente una prueba de descarte.

“Eso me llamó la atención: solo se llena el formato y se marca que no tienes síntomas, pero no es un tamizaje adecuado. Hasta un 20% de médicos podrían ser positivos y asintomáticos mientras reciben la vacuna. Ahora mismo tenemos dos intensivistas con síntomas que ya fueron vacunados”, dijo.

Según el Colegio Médico, a la fecha se han vacunado a 37.195 doctores agremiados. Sin embargo, aún falta aplicar la dosis de Sinopharm a otros 38 mil. (Foto: Reuters / Sebastian Castañeda)

A esto se suma el subregistro. Luis Bromley, presidente del Programa de Defensoría del Colegio Médico del Perú (CMP), calificó como “muy grave” la contradicción entre las cifras del ‘vacunómetro’ y las que maneja verbalmente el Gobierno: “No solo dificulta que se haga una adecuada proyección de vacunación para los próximos meses, sino que puede fomentar la pérdida de vacunas”.

Bromley comentó que el CMP ha recibido quejas al respecto: “Yo mismo he visto que quienes vacunan registran toda su jornada en un cuadernito, y durante la noche la información es transcrita a la computadora. Pero sucede que la persona que lo transcribe no es la misma. A veces no entiende la letra, por ejemplo. El problema surge porque no se ha automatizado esto en los 9.159 centros de salud donde se vacuna”.

Juan Carlos Carbajal, de OpenCovid-Perú, coincidió en que el subregistro puede fomentar la pérdida de vacunas, pero también modifica las proyecciones. Aunque el promedio se calcula hoy en 20 mil vacunados al día (con el desfase), Carbajal recordó que en noviembre, sin segunda ola y con suficientes dosis, se llegó a inmunizar contra la influenza a 240.000 peruanos en solo 24 horas.