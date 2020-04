Cansados por el sol, con ampollas en los pies y jalando pesadas maletas, más de 150 andahuaylinos marchan por la carretera Panamericana Sur tratando de llegar a su ciudad, en la región Apurímac. Ellos les temen más al hambre y a la indiferencia de sus autoridades que a la propagación del coronavirus.

“No tengo dinero para pagar el cuarto que alquilaba en Lima ni para comer. Lo único que me queda es tratar de llegar caminando a casa”, lamenta Manuel Centeno.

Hoy, cuando usted esté leyendo esta nota, Manuel y el resto de personas ya habrán recorrido a pie más de 50 kilómetros en dos días.

En la autopista Ramiro Prialé, otra de las vías principales de Lima, más de 300 personas de las regiones San Martín, Ucayali y Amazonas pernoctan por sexto día consecutivo en un pequeño parque cercano a la garita de peajes de La Atarjea, en El Agustino. En este punto, un contingente policial evita que continúen su camino.

“Comemos gracias a la buena voluntad de los vecinos que nos traen un poco de comida y agua, pero dormimos sobre cartones y no tenemos baños. Nadie se comunica con nosotros. Esa es nuestra realidad ahora”, lamenta con voz entrecortada Julio César Teagua, natural de Ucayali, quien llegó a Lima con su esposa y su hija de dos años para buscar trabajo.

La situación es similar en la Panamericana Norte, donde un grupo de piuranos marcha hacia su región desde ayer.

Deficiencias

A través del Decreto de Urgencia N° 068, el Gobierno autorizó, de manera excepcional, el traslado de personas en situación de vulnerabilidad que se encuentren fuera de su residencia a consecuencia de las disposiciones de inmovilización social decretadas para frenar el avance del COVID-19.

Jorge Chávez, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, declaró que los gobiernos regionales son los encargados de empadronar y determinar quiénes están dentro del grupo de riesgo que accede a este beneficio.

Alicia Abanto, adjunta para los Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, aseguró que este proceso se desarrolló de forma desordenada, perjudicando a las personas que necesitaban regresar a sus hogares.

Cientos de personas esperan poder trasladarse a Piura. La PNP los trasladó a cuartel de la Marina de Guerra para que pasen la noche. (Foto: Andrés Paredes)

“Estamos pagando las consecuencias de una falta de coordinación previa. Hemos identificado que algunos formularios [de los gobiernos regionales] no recogen la información necesaria para determinar quiénes son vulnerables. En otros casos, se dispuso de links o números telefónicos que no funcionan o no dan respuesta. Los métodos son disímiles y precarios”, explicó Abanto.

Julio César Teagua dijo que intentó empadronarse en la página web del Gobierno Regional de Ucayali sin éxito. El Comercio comprobó que el link para el formulario no está disponible y ninguno de los tres teléfonos consignados respondió. Se intentó comunicación con las autoridades y tampoco hubo respuesta.

Coordinaciones

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, manifestó a este Diario que están buscando locales para albergar a las personas que están caminando hacia sus regiones.

“La capacidad de oferta es insuficiente. Queremos buscar las condiciones necesarias para que las personas no duerman en las calles. La idea es trasladarlos a un lugar seguro y que desde ahí se coordinen con los gobiernos regionales”, precisó.

Mientras se realizan las coordinaciones entre los diferentes niveles de gobierno, el éxodo de cientos de peruanos continúa.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Hay cura para la covid-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

