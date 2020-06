Más de 100 días después de iniciado el estado de emergencia nacional por el COVID-19, las municipalidades de los 19 distritos considerados de alto riesgo en el departamento de Lima solo ejecutaron el 31,53% del presupuesto que les asignó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para combatir la pandemia, según el portal de consulta de ejecución del gasto de los recursos para el coronavirus de la entidad.

El principal objetivo de estos montos destinados es la “reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”. Sin embargo, las referidas comunas invirtieron hasta el momento S/22′454.355 de los S/71′215.749 que tienen disponibles.

Cantidad de casos de Covid-19, fallecidos y avance en la ejecución del presupuesto en distritos de alto riesgo de Lima. (Infografía: El Comercio)

El departamento de Lima tiene 93 distritos y hasta el 25 de junio registraba 151.225 casos confirmados de coronavirus y 4.029 fallecidos.

Los distritos considerados de alto riesgo por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa) representan el 73,13% de los contagios (110.595) y el 69,60% de las muertes en la provincia (2.804).





—El distrito sin canastas—

Independencia tiene una población de 211.000 habitantes, según el censo del 2017. Es el distrito de alto riesgo que ejecutó la menor cantidad de su presupuesto: 10,4%; es decir, poco más de S/198 mil de los más de S/1,9 millones que tiene asignados. Esa jurisdicción tiene 3.414 casos confirmados de COVID-19 y 100 muertes producto de la enfermedad.

Según dos informes de la Contraloría General de la República, la Municipalidad de Independencia no devengó ni un sol del presupuesto que le asignaron para la adquisición de productos para la canasta básica familiar y su distribución a la población vulnerable. El documento agrega que dispone del presupuesto desde el 28 de marzo de este año.

El primer informe señala que “la municipalidad adquirió 9.739 canastas básicas familiares bajo la modalidad de adjudicación directa a la empresa Corporación Peruana Arrocera Atención S.A.C. por el monto total de S/775.711”. Sin embargo, esta compra no aparece en el portal de la OSCE. Según las autoridades edilicias, esto se debe a que la comuna no le ha pagado a la empresa proveedora a pesar de que esta ya entregó los productos. Asimismo, el organismo de control afirma que Independencia no distribuye los víveres almacenados, lo que “afectaría la conservación de los productos que componen la canasta”.

“La mayoría de ellas se encuentran en el piso sin ningún soporte y 4.053 canastas se encuentran ubicadas en un ambiente abierto”, asegura el informe.

Informe de contraloría registra cómo se almacenan las canastas en Independencia.

Al respecto, el alcalde de Independencia, José Pando, indicó que su gestión no puede ejecutar el presupuesto de los víveres por problemas con el concejo municipal.

“Somos la única municipalidad de Lima Metropolitana en la cual en sesión de concejo no se aprobó el inicio de la compra de las canastas, yo no puedo contratar si no lo aprueba el concejo. El proveedor ya entregó todo, pero no se le ha pagado ni un sol”, indicó.

“En ese tiempo [los regidores] estaban con la moda de que los productos son muy caros, que no son de buena calidad y todo lo demás. Todos tienen registro sanitario”, remarcó.

En diálogo con El Comercio, Marco Ramírez, teniente alcalde y regidor de Independencia, negó que el concejo tenga responsabilidad en la demora.

“Ellos tenían la autonomía de desarrollar los temas [las compras] y después subsanarlos o ponerlos al día en la documentación. Nunca lo han hecho, no pueden excusarse en que el concejo no aprobó si habían hecho [el concurso] sin esa aprobación, ¿entonces por qué afirman que por nosotros no han desarrollado el tema?”, señaló.

Ramírez añadió que “no hay relación” entre los regidores y el alcalde. “A nosotros no nos han dado ningún informe [de avance de presupuesto]”, sentenció.

Informe de contraloría registra productos que conforman las canastas de víveres en Independencia.

Por otro lado, el alcalde Pando afirmó que no pudo gastar el resto del presupuesto por la escasez de proveedores de lejía y la imposibilidad de comprarla por separado de otros productos.

“A veces uno quiere comprar mascarillas a un proveedor, jabón líquido a otro, pero no, todo sale como un kit y eso te atrasa la ejecución del proyecto”, aseguró.

Sin embargo, al ser consultado sobre la compra de canastas que han realizado las otras municipalidades de Lima, indicó que “demora porque los funcionarios también se protegen antes de comprar”, en referencia a potenciales investigaciones que se les pueda iniciar por adquirir productos con sobrecosto o sin autorización del concejo municipal.





—Un alcalde desaparecido—

San Juan de Lurigancho es el distrito más poblado del Perú con más de un millón de habitantes. También es el que tiene la mayor cantidad de contagios por COVID-19 a nivel nacional con 13.435 casos confirmados. Esta cifra solo es superada por los departamentos de Piura (15.863), Callao (17.372) y Lima.

Asimismo, tiene más fallecidos (386) que otros 17 departamentos, según cifras oficiales contabilizadas por el Minsa.

A pesar de esto, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho solo gastó el 45,8% del presupuesto de más de S/4′362.777. Este desembolso se concretó recién la primera semana del mes de junio, a pesar de que el MEF le transfirió los recursos tres meses antes.

Álex Gonzáles, alcalde del distrito, se reunió con el Primer Ministro Vicente Zeballos el pasado 2 de junio. Según un tuit publicado por el Consejo de Ministros, Gonzáles “dio a conocer el estado situacional de las comunas que conforman el distrito y las acciones que se vienen desplegando para afrontar al Covid-19”.

🤝 El presidente del Consejo de Ministros, @VicAZeballos, se reunió con el alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex Gonzáles, quien dio a conocer el estado situacional de las comunas que conforman el distrito y las acciones que se vienen desplegando para afrontar al #COVID19. pic.twitter.com/6qqnG5Ub0I — Consejo de Ministros (@pcmperu) June 3, 2020

Sin embargo, Pedro Arias, su teniente alcalde, denuncia que el concejo municipal no se comunica con Gonzáles desde hace meses.

“No sabemos lo que está haciendo el alcalde, no aparece. Solamente cuando sale a hablar con la prensa, pero no aparece cuando se lo necesita más que nunca […] Hay una incapacidad de gestión en esta época de pandemia, una incapacidad del alcalde y sus gerentes. No hay presencia de la autoridad en los mercados ni en los pueblos”, señaló Arias en diálogo con El Comercio.

El también regidor indicó que la gestión municipal no respondió a sus solicitudes para recibir un informe con los gastos de la comuna durante el estado de emergencia nacional.

“No hay transparencia. Hemos pedido que nos informen todo lo que están haciendo. Estamos pidiendo el informe [sobre el gasto del presupuesto del Covid-19] desde hace dos meses y no nos lo entregan […] No hay comunicación con los regidores. Nosotros somos una isla”, remarcó.

Este Diario buscó insistentemente la respuesta del alcalde de San Juan de Lurigancho a través de su secretario general y su área de imagen institucional, pero no obtuvo respuesta.

Álex Gonzáles, alcalde de San Juan de Lurigancho, no accedió a pedidos de réplica. (Foto: GEC)

Los otros distritos con menor capacidad de gasto son Cercado de Lima y San Miguel con avances de 12,4% y 16,1% respectivamente.

Cercado es el segundo distrito limeño en cantidad de casos (12.619) y fallecidos (284).





—Datos—

- El distrito de Independencia tiene 24 mercados. El mes pasado el Minsa realizó pruebas rápidas a un centenar de comerciantes del mercado El Ermitaño y el 42% dio positivo. Cerró por tres semanas.

- El mercado Mariscal Cáceres de San Juan de Lurigancho fue clausurado el 24 de mayo pasado luego de que 52 de 136 comerciantes dieran positivo a coronavirus.

- Según la plataforma de datos abiertos de la Presidencia del Consejo de Ministros, hay 805 fallecidos por Covid-19 que no registran ni provincia ni distrito de defunción. 334 de ellos son de Lima.





