A 30 minutos del Centro de Lima queda El Paraíso, un centro poblado que no tiene una jurisdicción definida por estar ubicado entre los límites del distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) y la provincia de Huarochiri, motivo por el cual no cuenta con una cifra de habitantes oficial. Pese a que la mayoría de familias estaba registrada Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) por su situación de pobreza y pobreza extrema, ellos denuncian que no son beneficiarios del bono de S/ 380 que el Gobierno ya empezó a entregar a raíz del estado de emergencia para frenar al coronavirus.

Ese es el caso de Oscar Rivera, ex dirigente vecinal de una de las 14 asociaciones de El Paraíso, quien hasta enero de este año se encontraba registrado en el Sisfoh. “Fui a la municipalidad de Huarochiri el 31 de enero para actualizar mi registro, pero no me dieron respuesta. El 12 de febrero volví para pedir una revaluación, sin saber todo lo que se venía, estuve insistiendo varias veces, hasta que fue demasiado tarde para que me incluyeran y ahora que estamos en cuarentena sin poder trabajar, no soy parte del bono por no estar registrado este año. Esta situación la pasan varios vecinos de aquí", dijo.

El Comercio estuvo en El Paraíso, un lugar árido construido entre colinas empinadas, la primera semana de marzo, entrevistando a los padres y vecinos del lugar, quienes diseñaban, construían y pintaban un futuro salón de clases para sus hijos, ya que no existe un colegio cercado con vacantes para sus hijos. Ellos habían logrado que la UGEL 15 de Huarochiri, les diera una profesora para la creación de un colegio que funcionaría como un anexo del I.E. Sagrado Corazón de Jesús. Un pedido excepcional, ya que desde hace 30 años que llegaron las primeras familias ningún municipio se hace cargo de la zona.

En el caso de Rivera, él considera que hay una confusión que se originó por la ubicación de El Paraíso, ya que por no estar definida en una jurisdicción, algunas veces su dirección aparece en SJL y en otras en Huarochiri, por lo que el sistema considera que tiene dos propiedades. También, cree que tal vez no recibe el bono por los pagos de S/ 120 soles que recibió durante un tiempo de parte del estado por ayudar a concientizar sobre la anemia en las casas donde habían niños. “No creo que yo sea el único caso así, deben haber más. El padrón se debe haber desactualizado", sostuvo.

Oscar Rivera se encontraba actualizando su registro en el Sisfoh desde febrero de este año. (Foto: Antonio Alvarez)

“Desde hace un año no tengo un trabajo fijo, antes era ayudante de cocina en Lince. Ahora solo tengo trabajos eventuales en construcción, electricidad y a veces hago trámites de documentos. Mis vecinos y yo vivimos de lo que generamos durante el día. Un mes antes de que se declarara la emergencia ya no trabajo en nada eventual, porque mi hijo de un año fue internado en el Hospital de Emergencias Pediátricas, y mi esposa y yo debemos ir todos los días. Ya se nos agotó el poco dinero que teníamos, hay otras 40 familias que se encuentran en la misma situación. A veces pienso que ese cuento de los bonos es una burla para los más pobres", contó.

Vivian Esponioza, empadronadora del Sisfoh de Huarochiri, informó que ellos ya no pueden hacer nada para incluirlos. “Los datos se están sacando del censo. El municipio ya no se puede hacer nada. Es en vano que se acerquen a la municipalidad. Al mes vienen 200 personas para empadronarse es un trabajo complicado”, dice.

Llaman al 101 y nadie responde

La situación se repite en otras familias. Según información de la posta médica del lugar, en la zona viven casi 10 mil habitantes. De esta cantidad, al menos 1.400 son niños. Para todos ellos el tiempo juega en su contra. A diez días de la declaratoria de emergencia, la comida que tenían se agota. Las personas que viven en este lugar tienen como una única esperanza llamar al 101, pero la línea esta saturada y nadie responde.

Paulina Rojas Capcha, de 60 años, vive con otros 9 integrantes de su familia en su casa, sus cinco nietos y sus cuatro hijos, quienes no cuentan con trabajo fijo. Los cinco nietos de Paulina tienen entre 1 a 9 años. “Yo he estado empadronada como persona de extrema pobreza desde que se hizo el censo, pero ni yo ni mis hijos mayores recibimos el bono. Yo soy padre y madre para mis hijos, porque mi esposo murió hace diez años. Yo vendo papa con huevo y con eso sostenía a mis hijos más pequeños. Los mayores que ya tiene hijos trabajan con motos alquiladas, ellos así mantienen a su familia, pero ya no pueden salir hace más de una semana”, manifestó.

Norma Escobar Guerra, vecina de Oscar Rivera y Paulina Rojas, vive con sus tres hijos y su nieto. Ella no tiene un trabajo fijo y es la encargada de mantener su hogar, ella asegura que no podrá alimentar a su familia durante el resto de tiempo que dure el aislamiento social.

Yakeline Isabel Geronimo, de 35 años de edad, es madre soltera y vive con sus 4 hijos. Solo uno de ellos es mayor de edad, quien hasta hace unas semanas ayudaba en los gastos del hogar. “Mi hija iba a estudiar en el colegio que estaban haciendo los vecinos, porque yo no tengo cómo pagar los gastos. Tengo un niño de tres años que cuidar. Ahora somos cinco personas en la casa y ya no tenemos comida en cocina, no nos queda más”, explicó.

Ni ella ni otros decenas de familias que viven en situaciones similares en El Paraíso están en la lista de personas beneficiadas del bono.

Yakeline Isabel Geronimo vive sola con sus tres hijos menores de edad. Ella no está habilitada recibir el bono. (Foto: Rolly Reyna)

Esto sucede mientras personas que no necesitan el bono, están habilitados para recibirlo. Esto sucedió ayer con el alcalde de la provincia de Chanchamayo, región Junín, Eduardo Mariño Arquiñigo, quien aparece como beneficiario del bono. Mariño precisó que nunca ha pertenecido a algún programa de apoyo social por parte del Estado y aseguró que no realizará el cobro del bono que entregará el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Ante esta situación, la ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), informó a un medio de comunicación que el Gobierno ya anunció un nuevo bono para “personas independientes”. Además, indicó que se enfrentan a inconvenientes como bases de datos desactualizadas o incompletas que pueden ocasionar algunos problemas al momento de la asignación del bono. Ante esto, se ha determinado la ampliación del bono para unas 500 mil familias adicionales en los siguientes días. Este Diario intento contactarse con un representante del ministerio, pero no logró obtener respuesta.

VIDEO RECOMENDADO

Peruanos que retornen del extranjero permanecerán en cuarentena obligatoria

TE PUEDE INTERESAR