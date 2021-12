La confirmación de la variante ómicron en el Perú supone un nuevo reto para el sistema de salud que lleva varias semanas atendiendo un incremento de contagios de COVID-19. Son al menos 47 casos de la variante detectados en 16 distritos en fechas en las que las reuniones y las aglomeraciones son casi incontenibles.

Los estudios para determinar el comportamiento de ómicron están en pleno desarrollo y los hallazgos iniciales no son concluyentes, pero demuestran que se trata de una variante mucho más contagiosa que las anteriores con que casos se duplican cada dos o tres días. De hecho, ya es la variante dominante en Dinamarca y en Reino Unido, donde hasta ahora predominaba delta. Ante este escenario ¿Están funcionando las acciones del Ministerio de Salud?

El Comercio consultó a los médicos Miguel Palacios Celi, decano del Colegio Médico del Perú, Theresa Ochoa Woodell, directora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la UPCH y Percy Mayta- Tristán, director de Investigación de Universidad Científica del Sur sobre los aciertos y desaciertos de los primeros cinco meses de la gestión de Hernando Cevallos en el Ministerio de Salud.

Miguel Palacios Celi

Decano del Colegio Médico del Perú

El decano del CMP, Miguel Palacios, advirtió que se debe preparar el primer nivel de atención para recibir a un mayor número de casos por la variante ómicron. (Foto: El Comercio)

1. Con los contagios al alza ¿qué destacan de la gestión de Hernando Cevallos en el Minsa?

El balance de la vacunación ha sido lo más destacable. Comenzaron a paso de tortuga, pero adquirió velocidad y ahora hay un buen porcentaje de vacunados. Sin embargo ya con tercera dosis hay pérdida de estrategia, se tiene que actuar con creatividad, no se avanza lo suficiente.

[Al cierre de esta nota el Minsa reportaba un avance del 76% de cobertura de la población objetivo, con 21′169.683 personas con dos dosis. De la tercera dosis se cuentan apenas 2′821.784 aplicaciones hasta el 23 de diciembre].

2. ¿Las medidas sanitarias se han aplicado correctamente? ¿Qué faltó?

Un desacierto es que el Minsa ha entrado en modo rutina, se necesitan nuevas estrategias para llegar a los rezagados y contrarrestar a los anti-vacuna. Hemos pedido que intervenga la Procuraduría porque los voceros antivacunas atentan contra la salud pública. También se necesita trabajo colaborativo y movilización social para promover las vacunas. El carné cumplió su rol, pero en una época de relajo total rápidamente pierde efectividad. La tercera ola va a venir de todas maneras y no hay suficientes centros de oxigenoterapia. El Minsa dice tener 2.000 a nivel nacional, pero solo 222 están activos ahorita. No hay acciones concretas para prepararse para la tercera ola. EE.UU y Europa son un espejo de lo que vamos a padecer las siguientes semanas. No solo basta con vacunas, hay que avanzar en promoción y prevención de salud.

3. ¿Qué medidas debe implementar el Minsa ante una eventual nueva ola de contagios ?

El primer nivel de atención es un saldo negativo. Ahí se puede resolver el 82% de enfermedades si estuviera potenciado. Los avances que hay son pobres y todavía hay grandes brechas, nos queda un sinsabor porque no se avanza. Falta recuperar el programa inmunizaciones para enfermedades prevenibles, recuperar la iniciativa para disminuir la muerte materna, donde hemos retrocedido 10 años. Están desatendidas esas estrategias. Estamos en modo vacuna, pero hay que darse espacio para otras necesidades. En algún momento la pandemia será endémica. Hay que acostumbrarnos a vivir con ello y para eso se necesita políticas desde el Estado.

THERESA OCHOA WOODELL

Directora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la UPCH

Theresa Ochoa es infectóloga pediatra.

1. Con los contagios al alza ¿qué destacan de la gestión de Hernando Cevallos en el Minsa?

La estrategia de vacunación es importante. Empezó lenta y sectorizada por la falta de disposición de vacunas, pero se aumentó. Se han hecho varias campañas para motivar a la población a vacunarse, aunque pese a todos esos esfuerzos hay un 20% que aún falta. Es un avance importante, pero de los que no se han vacunado no son todos renuentes a la vacunación sino que tienen dificultades de tiempo o de trabajo. En ese sentido han hecho bien con el programa para ir a mercados y centros laborales. La comunicación para la promoción tiene que mejorar en varios aspectos.

2. ¿Las medidas sanitarias se han aplicado correctamente? ¿Qué faltó?

Falta fortalecer el primer nivel. Con la variante ómicron, que sabemos que se reproduce hasta 70 veces mas rápido en el epitelio respiratorio, podríamos tener una cantidad impresionante de casos que necesitan atenderse en el primer nivel porque aunque un pequeñísimo porcentaje sea severo se va a saturar el sistema. La obligación del carné impulsó la vacunación, pero la fiscalización tiene que mejorarse y ahí entra el trabajo de la municipalidad. Si comparamos con la experiencia internacional, es positivo que la mascarilla siga siendo obligatoria, pero no se ha reducido el hacinamiento en el transporte y las aglomeraciones. Ese es el principal problema ahora.

3. ¿Qué medidas debe implementar el Minsa ante una eventual nueva ola de contagios ?

Vamos a entrar a una etapa de transición en la que el virus pase de pandemia a endemia, como la influenza, en la que los más afectados son las poblaciones susceptibles, no vacunados, inmunosuprimidos o adultos mayores. Por eso se tiene que fortalecer la vacunación de todas las enfermedades, no solo para niños sino también para adultos. También están desatendidas enfermedades no transmisibles como hipertensión, diabetes, cáncer. Se necesita asegurar la atención de estas, todo se ha venido al piso. Hay que retomar el control de otras enfermedades como tuberculosis, dengue, malaria, fiebre amarilla. Sería terrible tener una endemia de eso también. El Minsa va a tener que destinar un grupo prioritario para seguir al covid, pero ya atender las otras enfermedades.

PERCY MAYTA-TRISTÁN

Director, Dirección de Gestión de Proyectos y Promoción de la Investigación, Universidad Científica del Sur

El médico cirujano Percy Mayta-Tristán ha capacitado en redacción científica a estudiantes y profesionales de la salud en casi todas las regiones del país y países de Latinoamérica. (Foto: Difusión)

1. Con los contagios al alza ¿qué destacan de la gestión de Hernando Cevallos en el Minsa?

Lo primero es que no se hizo borrón y cuenta nueva. Se mantiene al viceministro de Salud Pública [Gustavo Rossel] que es el mayor responsable de la respuesta a la pandemia e inmunización. No hemos sufrido lo que se ha visto en otros ministerios que se detuvieron. Es indudable el avance de la vacunación, se aumentó el ritmo y la cobertura. Eso también se debe al gobierno anterior que planteó tener suficientes vacunas y contratos. Rescatamos que se hayan quitado los rituales de los protocolos [pediluvios, toma de temperatura]. Demoraron, pero lo quitaron

2. ¿Las medidas sanitarias se han aplicado correctamente? ¿Qué faltó?

Lo que se extraña de la gestión anterior es la predictibilidad de las medidas sanitarias. Antes sabíamos varios días antes qué se iba a hacer, en este caso sentimos que siempre a última hora se toman las decisiones o nos sorprenden con normas en la noche. Las medidas salen sobre la marcha y no están tan articuladas. Otro problema importante es la comunicación. La última campaña sobre ‘desaparecer’ personas fue bien rara. Hemos tenido la suerte de que durante el nuevo gobierno los casos estuvieron a la baja y no hemos podido ver bien cómo va la implementación de oxígeno y si se ha mejorado el primer nivel. Esto lo vamos a sufrir con ómicron. Tampoco hemos crecido en volumen de pruebas diagnósticas. Vemos que otros países en Europa y Estados Unidos han comprado de forma masiva pruebas de detección y acá no hay eso.

3. ¿Qué medidas debe implementar el Minsa ante una eventual nueva ola de contagios ?

Se necesita asegurar el recurso humano en salud, dado que con ómicron es posible que muchos se reinfecten y dejen los servicios. Todavía hay una gran cantidad de personal que sigue con licencia con goce de haber. También hay personal CAS COVID al que no le han pagado o no le han renovado. Se necesita asegurar el diagnóstico, comprar más pruebas y habilitar más laboratorios. Ahora habrá una explosión de demanda de diagnóstico y luego de seguimiento. Es ahí donde se debe asegurar que el primer nivel de atención y revisar la disponibilidad de oxigeno.

Escenarios de riesgo y qué hacer para evitarlos (Infografía: Jean Izquierdo)

