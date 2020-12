El gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU), Ángel Mendoza, informó esta mañana que los corredores complementarios paralizarían sus servicios desde este viernes 4 de diciembre por falta de recursos económicos para costear sus operaciones.

En entrevista con RPP, Mendoza señaló que hasta julio el Estado les estaba dando las compensaciones económicas. Ello, debido a que por las medidas de restricción por la pandemia del COVID-19, han reducido el aforo de pasajeros en las unidades. Sin embargo, desde ese entonces hasta la actualidad, no cuentan con esos recursos.

“Hemos venido trabajando con la ATU y con el MTC, pero aún esto (se refiere a los documentos elaborados para justificar el desembolso por concepto de compensación) no es validado por el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas)”, refirió a RPP Ángel Mendoza

“Tenemos un compromiso del nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones que el jueves, a más tardar, debe aprobarse un decreto de urgencia, y por eso nosotros anunciamos que si eso no ocurre, el viernes, lamentablemente a pesar de nuestros esfuerzos como empresarios peruanos [...], ya no podemos más, porque no tenemos los medios económicos suficientes”, agregó.

Respecto la disminución de usuarios, el dirigente señaló que antes tenían “un movimiento de más de 500 mil pasajeros, el día de hoy tenemos 170 mil, se ha reducido casi a un 30% los ingresos y esto no es suficiente para cubrir los gastos de operación”

Además, mencionó que la situación de los corredores complementarios es similar a la de los operadores del Metropolitano. La mayoría de estos últimos hoy paralizaron sus actividades.

“A nivel de los corredores tenemos el mismo problema que el Metropolitano, que son los pagos que no dan desde el mes de agosto. Esto se debe a la falta de una política pública del Ejecutivo. Lo segundo, existe una insensibilidad por parte de los funcionarios del MEF que no están atendiendo este tema que ya por semanas venimos cumpliendo como los cuadros, temas financieros, documentos y todo lo necesario que como empresas formales le hemos alcanzado”, declaró.

Pronunciamiento

Posteriormente, la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano emitió un comunicado donde señalan que han realizado los mayores esfuerzos para garantizar que el servicio continúe a favor del usuario, pero hasta la fecha el Poder Ejecutivo no han cumplido con el pago de las compensaciones adeudadas. Asimismo, recomiendan a sus 170 mil usuarios diarios que tomen las previsiones pertinentes.

Aquí puedes leer el comunicado completo:

