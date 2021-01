Este mes debe llegar al país el primer lote de un millón de dosis de vacunas contra el COVID-19 de Sinopharm, según anunció ayer el presidente de la República Francisco Sagasti. Ello forma parte de un total de 38 millones de dosis que acordó comprar el país a este laboratorio. Para este primer trimestre también está programada la llegada de 13,2 millones de dosis de Covax Facility y, en septiembre, 14 millones de Astrazeneca. Todo ello para vacunar a los más de 22 millones de peruanos mayores de 18 años de edad.

De acuerdo a la Resolución Ministerial 848-2020/MINSA, con la que se aprobó el Plan Nacional de Vacunación, la inmunización se realizará en tres fases, según los sectores de la población más expuestos a la enfermedad.

A continuación te indicamos cada fase con la cantidad de personas por cada sector de la población que será vacunada.

Fase I

Según el plan nacional de vacunación, esta fase tiene como objetivo proteger la integridad del sistema de salud y la continuidad de los servicios básicos.

1. Trabajadores de salud. Según el Colegio Médico del Perú (CMP), actualmente hay 91.415 médicos, pero solo 60.122 están habilitados.

2. Fuerzas Armadas y policiales. El estudio del Global Firepower Index 2017 estableció que el número de personal militar en Perú es de 392.660 (120.660 activos y 272.000 en reserva). El Minsa no ha especificado si se vacunará a los reservistas.

Por otro lado, un estudio realizado por el Ministerio del Interior en 2016, indica que hay 124.000 efectivos policiales en nuestro país.

3. Bomberos y Cruz Roja. De acuerdo con los datos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (Cgbvp), en octubre de 2018 habían 17.286 bomberos voluntarios en el país. Hace unos días, se informó que 43 bomberos murieron por la pandemia y más de 1.800 se habían infectado.

En el caso de la Cruz Roja, según pudo conocer este Diario, hasta diciembre del año pasado habían 2.640 voluntarios activos.

4. Personal de seguridad y serenazgo. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a junio del 2016, el número de efectivos dedicados a brindar las labores de serenazgo a nivel nacional era de 26.690.

5. Personal de limpieza. El último reporte data del 2014. En este, el INEI indica que hay 24.603 trabajadores municipales, quienes se dedican a las labores de limpieza pública en nuestro país según el Registro Nacional de Municipalidades (Renamu).

6. Estudiantes de salud. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) detalló a El Comercio que hay, aproximadamente, 39.000 estudiantes de pregrado de Medicina a nivel nacional, los cuales están distribuidos en 52 programas que se dictan en 46 universidades.

7. Miembros de mesa. Prensa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó a El Comercio que en las elecciones generales de este año se instalarán aproximadamente 87.217 mesas de sufragio a nivel nacional e internacional. Agregó que aún no han cerrado la cifra oficial, por lo que no pueden dar un número exacto de miembros de mesa para las elecciones de abril. No obstante, si solo se tiene en cuenta a los tres miembros titulares de cada mesa (presidente, secretario y tercer miembro), el número de personas asciende a 261.651.

La primera fase de vacunación tiene por objetivo proteger la integridad del sistema de salud y la continuidad de los servicios básicos. (Foto: archivo / GEC)

Fase II

El plan nacional de vacunación señala que en esta fase se pretende reducir la morbilidad severa y la mortalidad en población de mayor riesgo.

8. Adultos mayores y personas con comorbilidad. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), para el año pasado, estimó que habían 4′140.000 adultos mayores de 60 y más años de edad. Esta cifra representa el 12,7% de la población total del 2020.

Sobre la personas con comorbilidad, no se ha podido conocer cuántas son en el país.

9. Personal del INPE y personas privadas de la libertad. Según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), las personas privadas de la libertad, a octubre de 2020, eran 87.754, de las cuales 4.574 son mayores de 60 años. Además, 17.843 reclusos tienen entre 45 y 59 años. Solo en Lima hay 27.316 personas recluidas.

Según informó Andina, 8.703 agentes penitenciarios se encontraban laborando hasta setiembre de 2020.

10. Población indígena. En el último censo nacional del 2017 realizado por el INEI, la población que se autoidentificó como perteneciente a un pueblo indígena u originario de los andes alcanzó un total de 5´771.885 personas.

Los bomberos voluntarios serán vacunados en la segunda fase del cronograma establecido por el Minsa. (Foto: Referencial/Leandro Britto/GEC)

Fase III

Por último, la tercera fase, según el plan de vacunación, debe reducir la transmisión de la infección en la continuidad y generar inmunidad de rebaño.

11. Población de 18 a 59 años sin comorbilidad. El INEI establece que el número de personas entre 20 a 59 años es de aproximadamente 15′707.779. Sin embargo, no se puede determinar la cantidad de personas de este rango que no tienen comorbilidades.

En la última fase, se pretende generar la inmunidad de rebaño, vacunando a las personas de 18 a 59 años. (Foto: Jesus Saucedo / @photo.gec)

