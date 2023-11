Falta poco para que concluya el 2023 y, junto con este, el primer año de la actual gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). En relación a ello, una encuesta realizada por Datum Internacional para El Comercio, reveló que el 64% de los ciudadanos desaprueba la labor que viene desarrollando el alcalde Rafael López Aliaga al mando de la comuna capitalina.

LEER TAMBIÉN: Poder Judicial declara consentida resolución que rechaza suspender a Rutas de Lima y a Lima Expresa de la administración de peajes

Cabe precisar que esta cifra corresponde al mes de noviembre, y se ubica ocho puntos porcentuales más arriba respecto a la última medición hecha en el mes de octubre, donde la desaprobación al burgomaestre había alcanzado un 56%.

Por otro lado, de acuerdo al estudio, solo un 29% de encuestados le otorgó su aprobación al desempeño que ha tenido la autoridad limeña desde que asumió el cargo en enero pasado. Asimismo, este indicador descendió siete puntos porcentuales.

La encuesta muestra que el rechazo a López Aliaga es más elevado en los niveles socioeconómicos D y E con un 70% y 75% de desaprobación, respectivamente. En tanto, los niveles de aprobación más altos los consiguió en los niveles A/B, con un 34%, una cifra que tampoco es muy alentadora.

Con respecto al género, son los hombres quienes rechazan en mayor medida la gestión del líder de Renovación Popular en la MML, con un 70%. La desaprobación por parte de las mujeres llegó al 57%.

Además, tomando en cuenta los grupos etarios, las personas que tienen entre 35 y 44 años son los que se encuentran menos contentos con López Aliaga (76%). A ellas les sigue quienes se encuentran entre los 55 y 70 años de edad (70%).

El estudio de Datum tuvo como propósito conocer la percepción de la población respecto de la coyuntura política, económica y social del país. El grupo objetivo fueron hombres y mujeres, de 18 a 70 años de edad, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, considerando zonas urbana y rural. Este se llevó a cabo nivel nacional, del 3 al 07 de noviembre del 2023.

Factores de desaprobación

Para Cynthia Yamamoto, activista por los derechos ciudadanos y fundadora del Colectivo Peruanos de a Pie, estas cifras reflejan una percepción de ausencia que tiene los limeños respecto a su alcalde. Agregó que la poca presencia del burgomaestre en varias actividades de la MML lo ha alejado de los ciudadanos.

“Me parece que básicamente se siente la ausencia del alcalde. En muchas ocasiones la Municipalidad de Lima solo está haciendo actos protocolares y en muchos de ellos ni siquiera está el alcalde, sino el teniente alcalde”, dijo.

Además, Yamamoto sostuvo que un factor importante para el aumento de la desaprobación hacia López Aliaga ha sido la falta de avances concretos en las distintas competencias de la MML, que ha ido la mano con las constantes promesas, hechas desde la época de campaña hasta la actualidad, que se renuevan, pero no se cumplen. Al menos no del todo.

“Uno de los únicos anuncios importantes a la fecha ha sido el tema de las motos, pero ni siquiera se trata de una estrategia integral de seguridad ciudadana. El tema de los peajes también, que prometió que iban a desaparecer, ha quedado en nada. Las falsas promesas del alcalde ha sido un facto importante”, indicó la experta.

Otro punto en contra del alcalde de Lima, señaló Yamamoto, ha sido la baja calidad del transporte público y la pésima infraestructura vial existente, pues un sector aún cree que este tema es competencia de la MML. “Y si bien puede mejorar la movilidad de las personas, el avance del municipio de Lima en esta materia es muy limitado”, dijo.

Finalmente, otro factor desencadenante en la poca aprobación a la gestión de López Aliaga, es el tema de las ollas comunes. Yamamoto consideró que la autoridad ha hecho mal en pelearse con las mujeres autogestionarias en una situación de crisis alimentaria.

“Ha tenido un discurso misericordioso de las ollitas comunes, cuando en el fondo lo que ha hecho es haber creado fricciones con estos grupos”, comentó.

Principales polémicas en torno al alcalde

El líder de Renovación Popular realizó varias promesas durante su campaña a la alcaldía de Lima, todo un paquete de medidas que pretendía, en sus propias palabras, convertir a Lima en potencia mundial. Esto le valió para obtener más de un voto.

Sin embargo, fue el incumplimiento de algunas de estas promesas lo que ha causado polémica y la crítica de un sector de los ciudadanos. Una de estas promesas fue la compra de 10 mil motos con GPS incorporado, para que policías y serenos realicen el patrullaje contra la delincuencia.

Tras la demora de esta entrega, tan anunciada durante su campaña, López Aliaga informó recientemente que ya se aprobó la compra de los vehículos a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Precisó que se ha buscado que las unidades cuenten con un sistema de geolocalización para que se puedan monitorear.

LEER TAMBIÉN: Solo cuatro estaciones del Metropolitano serán abiertas al público en diciembre

Sin embargo, precisó que la entrega se dará en el 2024, y que esta se dividirá en 4 partes. Primero, se realizará una primera entrega de solo 400 unidades hasta el 15 de enero. La segunda entrega (de 600 unidades) está programada hasta el 15 de abril; la tercera (de 900 motos) será hasta el 15 de mayo; y hasta el 30 de junio se entregará el resto de unidades prometidas: 2.100 motos.

Asimismo, la polémica más grande sigue siendo la de los peajes. El alcalde de Lima prometió anular aquellos de propiedad de Rutas de Lima. Este anuncio fue su bastión durante la campaña y ya en el sillón municipal interpuso varias acciones para dar de baja los contratos, pero sin fruto alguno.

Incluso, la discusión entre la MML y la concesionaria llegó a instancias judiciales. En octubre, ambas partes expusieron sus alegatos ante la Sala Segunda del Tribunal Constitucional (TC), en el marco de la demanda de habeas corpus interpuesta por el abogado Ramón Pairazaman León contra la empresa por el peaje ubicado en el distrito de Puente Piedra. La decisión del TC ha quedado al voto.

López Aliaga prometió que peajes iban a desaparecer. Este anuncio ha quedado en nada.

Otro hecho polémico fue la frustrada reubicación, en julio pasado, de los ambulantes de Mesa Redonda y Mercado Central en la denominada “Huerta Encontrada”, en la cuadra 7 del jirón Amazonas, en el corazón de Barrios de Altos. A menos de un mes de haberse destinado este espacio para vendedores informales del Centro de Lima, el alcalde admitió que la iniciativa fue un fracaso.

Como consecuencia de esta medida trunca, el comercio ambulatorio volvió a invadir las calles de Mesa Redonda y Mercado Central. Gran parte de los ambulantes que pertenecían al grupo que fue reubicado en la feria decidieron regresar al ver que no tenían ventas. Los comerciantes indicaron que el sitio era inaccesible y poco conocido, por lo que a las personas se les dificultaba llegar. Además, dijeron que había una sensación de inseguridad en la zona.

En tanto, otras de las acciones más criticadas a López Aliaga fue la inauguración de una playa artificial en San Juan de Lurigancho en mayo pasado. Esta innovadora atracción tiene una dimensión de 2.500 metros cuadrados.

La MML ejecutó el retiro de comerciantes ambulantes del Centro de Lima, pero sin éxito. (Foto: Jorge Cerdán) / JORGE CERDAN

Para la obra se dispuso la colocación de arena fina, palmeras, duchas y sombrillas de bambú alrededor de la piscina del parque zonal Huiracocha. Un grupo de vecinos y expertos calificaron esta medida como un derrocho de dinero.

Algo a precisar es que muchas otras propuestas fueron cuestionadas en su momento, por expertos y ex autoridades, quienes señalaron que no serían posibles de concretar debido a que no estarían dentro de las competencias del alcalde de Lima. Señalaron que promesas requerirían la participación de otras entidades u organismos, quienes sí tendrían la competencia respectiva en el tema. Estas propuestas estaban ligadas a sectores como educación, seguridad, salud y transporte.