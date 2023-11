La peruana Saraí Arteaga Estrada (35) denuncia que un error con la impresión del pasaporte entregado por la Superintendencia Nacional de Migraciones provocó que fuese expulsada de México, a donde había llegado de viaje luego de muchos esfuerzo y ahorros de por medio.

La ciudadana detalló al noticiero Buenos Días Perú que en la última hoja de su pasaporte se hallaban los datos de una mujer completamente desconocida para ella, el de Michaela Mustermann Meike, al igual que su fotografía. Sin embargo, ni ella ni sus familiares se percataron de esta situación.

“Cuando yo llegué a México, en Migraciones me detuvieron, me dijeron que pasaría por una segunda entrevista. Me dijeron que mi pasaporte estaba adulterado y que no podía viajar. Yo me encontraba desesperada, sin nadie que me ayude, era un viaje que estábamos esperando, hubo mucho sacrificio”, narró.

La afectada cuenta que su pasaporte fallido fue entregado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el 2022 y en otros viajes internacionales que realizó no tuvo problemas, por lo que no se dio cuenta y tuvo el documento un año guardado.

“Fue en Migraciones de México donde me mostraron el pasaporte y me dijeron que así no podía viajar, ‘tiene que resolver el problema en su país’. Fui deportada, dormimos con frío, con muchos migrantes más deportados y en condiciones deplorables, sin teléfono. Al día siguiente recién me entregaron mi teléfono y me expulsaron a mi país”, dijo Arteaga Estrada.

A su retorno al Perú decidió acercarse a la sede del aeropuerto de Migraciones y solo le dijeron que le entregarían uno nuevo, pero no respondieron sobre sus boletos de avión y los demás gastos que realizó la mujer.

La respuesta de Migraciones

La Superintendencia Nacional de Migraciones emitió un comunicado en el que señalan que iniciarán una investigación sobre el caso Saraí Arteaga. Además, precisan que este error fue cometido por la gestión anterior, durante el gobierno pasado.

“Su pasaporte fue emitido el 27 de marzo de 2022, durante la gestión anterior de Migraciones, en el gobierno pasado. Hemos dispuesto una exhaustiva y profunda investigación del hecho indicado por la ciudadana, a fin de determinar responsabilidades que correspondan. Lamentamos profundamente la situación que afectó a esta persona, a quien ya se le entregó un nuevo pasaporte sin costo alguno”, manifestó la entidad.