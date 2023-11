Por medio del Informe de Orientación de Oficio 042-2023-OCI/5996-SOO, la OCI resaltó con desconcierto el periodo entre los dos contratos firmados por Migraciones para la obtención de estos recursos. Es decir, el tiempo entre la entrega del último lote del primer contrato y la primera del último convenio. En concreto, la OCI alertó que –al 31 de octubre- Migraciones ya no contaba con stock de libretas de pasaporte electrónico en su Almacén de la Sede Central.

Dicho Órgano especificó que -a dicha fecha- Migraciones solo disponía de 15.775 libretas, distribuidas en sus 26 centros de atención a nivel nacional. En la Sede Central, ubicada en el distrito de Breña, solo había 4.879 libretas disponibles para la emisión de pasaportes electrónicos. De acuerdo con la cantidad de citas agendadas a nivel nacional, la demanda hubiese excedido el stock el 5 de diciembre. La causa: dos entregas de 200 mil pasaportes cada una estaban demoradas.

Por medio de una comunicación a El Comercio, la entidad migratoria negó rotundamente haberse quedado desabastecidos de libretas para la emisión de pasaportes. Sin embargo, el citado informe de control advierte sobre la falta de stock en el Almacén de la Sede Central y muestra preocupación sobre un posible desabastecimiento. “Migraciones no se ha quedado sin libretas para atender a nivel nacional a los usuarios, y con las entregas de la compra internacional se garantiza el abastecimiento hasta mediados del 2024″, dispuso la institución adscrita al Ministerio del Interior.

Entre el último viernes y el lunes de esta semana, Migraciones recibió un nuevo lote de 200 mil libretas. La entidad resaltó en una nota de prensa que se “recibirán tres nuevas entregas de 200 mil libretas de pasaportes cada una, asegurando así el abastecimiento por lo menos hasta mediados del 2024″. Sin embargo, estas entregas se encuentran fuera de plazo y fueron la razón del desabastecimiento absoluto del almacén central. Así lo indica la OCI en su documento.

Por casi 20 días, Migraciones tuvo que operar con las menos de 16 mil libretas, mientras que al 24 de octubre ya existía un total de 391.055 personas pendientes de agendar una cita para tramitar un pasaporte pese a haber realizado el pago correspondiente. Para la OCI, esto significó “un escenario crítico en el proceso misional de emisión de pasaportes electrónico”. En los primeros quince días de noviembre hubo 10.110 citas agendadas.

“Cabe indicar que el promedio anual de pasaportes emitidos no supera los 600 mil pasaportes anuales y, en lo que va del año 2023, ya se han emitido más de 770 mil documentos de viaje, la mayor cifra emitida en los últimos cinco años”, señala el comunicado de la entidad migratoria a este Diario. Incluso, Migraciones informó que en los días de noviembre previo a la primera entrega de libretas, “se emitieron 18.750 pasaportes”. Desde el viernes 14, la entidad ha emitido 25 mil ejemplares.

Entregas tardías

El 13 de febrero de este año, Migraciones adjudicó la buena pro de la Contratación Directa 003-2023-Migraciones a la empresa In Continu Et Services S.A.S. para el suministro de 545.015 libretas y láminas de seguridad. El monto pagado fue de 12,3 millones de soles, de los cuales 11,2 millones correspondieron únicamente a al costo de las libretas. La empresa entregó los cuadernillos en cinco armadas -según se dispuso en contrato-, realizando la última entrega en agosto.

A menos de dos meses de firmar la contratación directa citada anteriormente, la entidad migratoria contrató el 3 de abril -nuevamente- con la compañía In Continu Et Services para la adquisición de 800 mil libretas de pasaporte electrónico. El importe ascendió a 18,3 millones de soles. Esta vez, el proceso de evaluación fue dirigido por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Se acordaron cuatro entregas, siendo la primera 180 días calendario a partir de la suscripción del contrato. Es decir, doscientas libretas debieron llegar al país el pasado 30 de setiembre. Esto no sucedió.

Vencido el plazo de la primera entrega, la empresa adjudicada solicitó “una ampliación de plazo para las entregas de libretas de pasaportes electrónicos y láminas de seguridad [...] refiriendo a la demora de su proveedor Thales en la entrega de inlays con chip”, señala el oficio de la OCI. Esta solicitud se realizó el 4 de octubre. Más de un mes después, el 6 de noviembre, Migraciones declaró procedente dicha solicitud, ampliando el plazo de la primera entrega por 70 días. Este 9 de diciembre vencía el nuevo plazo. Mientras tanto, el 30 de octubre debió llegar la segunda tanda de 200 libretas. Esto tampoco sucedió.

En medio de ello, la Contraloría realizó la evaluación que resultó con las revelaciones del citado informe. Es decir, “el riesgo inminente de desabastecimiento” en caso no se cumpla con la entrega de los 800 mil pasaportes en el plazo previsto. Recién el 14 de noviembre -un mes y medio después- arribó al país la primera parte del primer lote de 200 mil ejemplares. Cinco días luego, Migraciones comunicó la recepción del lote complementario.