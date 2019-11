El 4 de noviembre, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), anunció un paro nacional para el próximo jueves 21 de noviembre. Ante esto, la ministra de Educación, Flor Pablo, indicó el domingo pasado que la medida no es legal debido a que no cumple con los requisitos exigidos por la ley.

El secretario general del Sutep, Lucio Chipana, confirmó hoy a El Comercio mantiene su postura. Esto, debido a que la titular del Ministerio de Educación (Minedu), no ha respondido a su pliego de reclamos respecto a obtener incrementos salariales, mejor infraestructura, pensión digna para los jubilados y más presupuesto para el sector Educación.

“Nosotros hemos dialogado en varias ocasiones con ellos [Minedu], la última vez fue en setiembre, pero siempre han sido conversaciones de temas coyunturales y no los temas que están en nuestro pliego de reclamos, esos puntos siguen desatendidos por el Gobierno”, dijo.

Castro anunció que la medida será de 24 horas; sin embargo, si el Gobierno no acoge su pedido de dialogo sobre los puntos que plantean, se realizará una reunión entre los dirigentes de todo país para evaluar la posibilidad de un paro indefinido.

Por su parte, Pablo manifestó el domingo pasado que el paro convocado por el Sindicato Unitario de Trabajadores en Educación (Sutep), para el jueves 21 de noviembre, no es legal debido a que no cumple con los requisitos exigidos por la ley. “El tema es que para que uno reconozca un paro hay una serie de requisitos que ellos tienen que presentar y eso no depende de mí. No lo han presentado con la documentación correspondiente”, afirmó.

Además, a inicios de este mes, Pablo puntualizó que los maestros no pueden perder horas de clases, tampoco hacer paros ni huelgas, ni poner en riesgo el aprendizaje de los estudiantes.

Este Diario intentó buscar la versión del Minedu respecto a la confirmación de parte del Sutep, pero no se obtuvo respuesta.